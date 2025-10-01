Dacia’dan dev sürpriz! Sandman 4×4 sadece 1 milyon TL’ye geliyor

Renault çatısı altında üretim yapan Dacia, uygun fiyatlı SUV modellerine bir yenisini ekliyor. 2026'da Türkiye yollarına çıkacak Sandman 4×4, yaklaşık 22 bin euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
DACİA SANDMAN 4×4 GELİYOR: 1 MİLYON TL'YE GENİŞ AİLELERE HİTAP EDEN SUV
Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2026 yılında piyasaya süreceği yeni modeli Sandman 4×4 ile off-road pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Renault çatısı altında üretilecek olan Sandman, uygun fiyatı ve geniş ailelere hitap eden yapısıyla şimdiden otomobil severlerin dikkatini çekti.
🚙 GÜÇLÜ PERFORMANS VE GÜVENLİK DONANIMLARI
Dacia Sandman, sağlam gövde yapısı ve arazi şartlarına uyumlu şasisiyle öne çıkıyor. Model, sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış durumda. Araçta öne çıkan güvenlik özellikleri şöyle sıralanıyor:
-
Otonom Acil Fren Sistemi: Çarpışma riskini minimuma indiriyor.
-
Şerit Takip Asistanı: Şeritten çıkma durumunda sürücüyü uyarıyor.
-
Yokuş İniş Kontrolü: Zorlu arazilerde güvenli iniş sağlıyor.
-
Yokuş Kalkış Desteği: Eğimli yollarda rahat kalkış imkânı veriyor.
-
Güçlendirilmiş Şasi: Dayanıklılığı artırarak darbelere karşı koruma sağlıyor.
Bu özelliklerle Sandman, hem şehir içinde hem de arazi koşullarında sürüş güvenliğini garanti etmeyi hedefliyor.