Dacia’dan dev sürpriz! Sandman 4×4 sadece 1 milyon TL’ye geliyor

Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia, 2026’da satışa sunacağı yeni modeli Sandman 4×4 ile geniş ailelere ve off-road tutkunlarına hitap ediyor. Sadece 1 milyon TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çeken araç, modern güvenlik donanımları ve güçlü yapısıyla SUV pazarında rakiplerine meydan okuyacak.

Renault çatısı altında üretim yapan Dacia, uygun fiyatlı SUV modellerine bir yenisini ekliyor. 2026'da Türkiye yollarına çıkacak Sandman 4×4, yaklaşık 22 bin euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

DACİA SANDMAN 4×4 GELİYOR: 1 MİLYON TL'YE GENİŞ AİLELERE HİTAP EDEN SUV

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, 2026 yılında piyasaya süreceği yeni modeli Sandman 4×4 ile off-road pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Renault çatısı altında üretilecek olan Sandman, uygun fiyatı ve geniş ailelere hitap eden yapısıyla şimdiden otomobil severlerin dikkatini çekti.

🚙 GÜÇLÜ PERFORMANS VE GÜVENLİK DONANIMLARI

Dacia Sandman, sağlam gövde yapısı ve arazi şartlarına uyumlu şasisiyle öne çıkıyor. Model, sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış durumda. Araçta öne çıkan güvenlik özellikleri şöyle sıralanıyor:

  • Otonom Acil Fren Sistemi: Çarpışma riskini minimuma indiriyor.

  • Şerit Takip Asistanı: Şeritten çıkma durumunda sürücüyü uyarıyor.

  • Yokuş İniş Kontrolü: Zorlu arazilerde güvenli iniş sağlıyor.

  • Yokuş Kalkış Desteği: Eğimli yollarda rahat kalkış imkânı veriyor.

  • Güçlendirilmiş Şasi: Dayanıklılığı artırarak darbelere karşı koruma sağlıyor.

Bu özelliklerle Sandman, hem şehir içinde hem de arazi koşullarında sürüş güvenliğini garanti etmeyi hedefliyor.

💰 CAZİP FİYATIYLA RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYOR

Sandman'ın en dikkat çekici noktası ise fiyat etiketi. Yaklaşık 22.000 € (24.000 $) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan model, Türkiye'de 1 milyon TL seviyesinde alıcı bulacak. Bu rakam, segmentindeki diğer 4×4 SUV'lara kıyasla ciddi bir avantaj sağlıyor.

📅 TÜRKİYE'YE GELİŞ TARİHİ

Dacia Sandman'ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapması planlanıyor. Dacia'nın Türkiye distribütörü MAİS A.Ş., resmi lansman sırasında test sürüşleri düzenleyecek ve ön sipariş sürecini başlatacak.

🏞 AİLELER VE OFF-ROAD TUTKUNLARI İÇİN FIRSAT

Geniş iç hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Sandman, aynı zamanda off-road tutkunları için uygun fiyatlı ve performans odaklı bir alternatif olacak. Hem günlük kullanım hem de doğa yolculukları için ideal bir seçenek olarak konumlandırılan bu model, Türkiye'de yoğun ilgi görmesi beklenen araçlar arasında yer alıyor.

