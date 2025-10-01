Dacia’dan dev sürpriz! Sandman 4×4 sadece 1 milyon TL’ye geliyor

Sandman'ın en dikkat çekici noktası ise fiyat etiketi. Yaklaşık 22.000 € (24.000 $) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan model, Türkiye'de 1 milyon TL seviyesinde alıcı bulacak. Bu rakam, segmentindeki diğer 4×4 SUV'lara kıyasla ciddi bir avantaj sağlıyor.

🏞 AİLELER VE OFF-ROAD TUTKUNLARI İÇİN FIRSAT

Geniş iç hacmiyle ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Sandman, aynı zamanda off-road tutkunları için uygun fiyatlı ve performans odaklı bir alternatif olacak. Hem günlük kullanım hem de doğa yolculukları için ideal bir seçenek olarak konumlandırılan bu model, Türkiye'de yoğun ilgi görmesi beklenen araçlar arasında yer alıyor.