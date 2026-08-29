Togg sahiplerine eylül sürprizi: Trugo’da şarj ücretine yüzde 20 indirim
Togg kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir kampanya duyuruldu. Trugo, kendi istasyonlarında gerçekleştirilecek şarj işlemlerinde Togg sahiplerine özel yüzde 20 indirim uygulayacak. Kampanya, eylül ayı boyunca belirli DC şarj cihazlarında geçerli olacak.
İndirimden yararlanmak isteyen Togg kullanıcılarının ise bazı koşullara dikkat etmesi gerekiyor. Kampanya yalnızca Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu uygun DC istasyonlarında kullanılabilecek ve indirim, şarj işlemi tamamlandıktan sonra ücretlendirmeye otomatik olarak yansıtılacak.
İNDİRİM EYLÜL AYI BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Trugo ve Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg kullanıcılarına sunulan yüzde 20'lik indirim 30 gün boyunca uygulanacak. Kampanya kapsamında Trugo istasyonlarında gerçekleştirilen uygun şarj işlemlerinde ücret, indirim hesaplandıktan sonra tahsil edilecek.
Kampanyadan yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı cihazlarındaki yazılımın güncel olması gerekiyor.
AUTOCHARGE ÖZELLİĞİ ÖNEMLİ
Togg sahipleri, kampanyanın geçerli olduğu DC şarj noktalarını Trugo mobil uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebilecek. Bunun için uygulamada bulunan autocharge filtresinin seçilmesi yeterli olacak.
İndirim, Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu uygun DC şarj cihazlarında kullanılabilecek.
HANGİ ÖDEMELERDE GEÇERLİ?
Yüzde 20'lik avantaj yalnızca tek bir ödeme yöntemiyle sınırlı tutulmadı. Kampanya;
- Trugo istasyonlarında autocharge ödemelerinde
- Mobil uygulama üzerinden yapılan ödemelerde
- Kartla gerçekleştirilen ödemelerde
- Filo ödemelerinde
geçerli olacak.
DİĞER İNDİRİMLERLE BİRLEŞTİRİLEMİYOR
Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise indirimlerin birleştirilememesi. Trugo'nun kampanya koşullarına göre yüzde 20'lik avantaj, kupon koduyla sunulan kampanyalar veya diğer indirimlerle aynı işlemde kullanılamayacak.
Togg ve Trugo, kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını da saklı tutuyor.