Togg sahiplerine eylül sürprizi: Trugo’da şarj ücretine yüzde 20 indirim

İndirimden yararlanmak isteyen Togg kullanıcılarının ise bazı koşullara dikkat etmesi gerekiyor. Kampanya yalnızca Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu uygun DC istasyonlarında kullanılabilecek ve indirim, şarj işlemi tamamlandıktan sonra ücretlendirmeye otomatik olarak yansıtılacak.

İndirim sadece eylül ayında geçerli olacak. (Görsel: AA)

İNDİRİM EYLÜL AYI BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Trugo ve Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg kullanıcılarına sunulan yüzde 20'lik indirim 30 gün boyunca uygulanacak. Kampanya kapsamında Trugo istasyonlarında gerçekleştirilen uygun şarj işlemlerinde ücret, indirim hesaplandıktan sonra tahsil edilecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı cihazlarındaki yazılımın güncel olması gerekiyor.

Kampanya kapsamında yüzde 20 fiyat avantajı sunuluyor.

AUTOCHARGE ÖZELLİĞİ ÖNEMLİ

Togg sahipleri, kampanyanın geçerli olduğu DC şarj noktalarını Trugo mobil uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebilecek. Bunun için uygulamada bulunan autocharge filtresinin seçilmesi yeterli olacak.

İndirim, Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu uygun DC şarj cihazlarında kullanılabilecek.

HANGİ ÖDEMELERDE GEÇERLİ?

Yüzde 20'lik avantaj yalnızca tek bir ödeme yöntemiyle sınırlı tutulmadı. Kampanya;

Trugo istasyonlarında autocharge ödemelerinde

Mobil uygulama üzerinden yapılan ödemelerde

Kartla gerçekleştirilen ödemelerde

Filo ödemelerinde

geçerli olacak.

Kampanyadan Togg kullanıcıları yararlanabilecek.

DİĞER İNDİRİMLERLE BİRLEŞTİRİLEMİYOR

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise indirimlerin birleştirilememesi. Trugo'nun kampanya koşullarına göre yüzde 20'lik avantaj, kupon koduyla sunulan kampanyalar veya diğer indirimlerle aynı işlemde kullanılamayacak.

Togg ve Trugo, kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını da saklı tutuyor.