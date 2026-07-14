Tesla'nın uygun fiyatlı yeni modeli kamuflajlı halde görüldü

Basenor sitesinde yer alan fotoğraflar, aracın tasarımı ve boyutları hakkında önemli ipuçları sunarken, Tesla'nın maliyet odaklı üretim stratejisinde yeni bir döneme hazırlanıyor olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tesla'nın Palo Alto'daki mühendislik merkezinde kamuflajlı yeni bir prototip görüntülenirken, aracın markanın en kompakt modellerinden biri olabileceği değerlendiriliyor. (Görsel: Basenor)

KAMUFLAJ ALTINDAKİ PROTOTİP DİKKAT ÇEKTİ

Tesla'nın California'nın Palo Alto kentindeki küresel mühendislik merkezinde çekilen görüntülerde, üzeri tamamen örtülmüş kompakt bir araç prototipi dikkat çekti. Aracın, Cybertruck ile Model Y'nin arasında park edilmiş olması boyutları konusunda önemli bir fikir verirken, yeni modelin markanın mevcut araçlarından daha küçük bir yapıya sahip olacağı değerlendiriliyor.

Brandanın altında seçilebilen eğimli tavan çizgisi, kısa ön bölüm ve kompakt gövde yapısı ise aracın aerodinamik özelliklere öncelik veren bir tasarımla geliştirildiğini düşündürüyor. İlk değerlendirmelere göre model, şehir kullanımına uygun verimli bir hatchback ya da kompakt crossover olarak konumlandırılabilir.

Tesla'nın uygun fiyatlı modelinde mevcut platformun sadeleştirilmiş bir versiyonunun kullanılması, üretim maliyetlerini düşürerek aracın daha kısa sürede piyasaya sürülmesini sağlayabilir. (Görsel: AA)

MEVCUT PLATFORM ÜZERİNE İNŞA EDİLEBİLİR

Sektöre yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Tesla'nın yeni aracı tamamen yeni bir platform yerine, şirketin mevcut altyapısının daha ekonomik hale getirilmiş bir versiyonunu kullanabilir. Böylece geliştirme süresi kısalırken üretim maliyetlerinin de önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Bu yaklaşım sayesinde şirketin hem üretim kapasitesini artırması hem de daha uygun fiyatlı bir elektrikli otomobili kısa sürede pazara sunması bekleniyor.

Tesla'nın yeni modelinde bazı premium özelliklerden vazgeçilerek maliyetlerin düşürülmesi ve markanın şimdiye kadarki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden birinin sunulması hedefleniyor. (Görsel: AA)

DONANIM SADELEŞİRKEN FİYATIN DÜŞMESİ HEDEFLENİYOR

İddialara göre yeni modelde bazı premium donanımlardan vazgeçilerek daha erişilebilir bir fiyat seviyesi yakalanacak. Özellikle maliyeti artıran bazı teknolojilerin standart donanımdan çıkarılması, aracın daha geniş tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.

Bunun yanında batarya ve üretim süreçlerinde uygulanacak maliyet odaklı çözümler sayesinde Tesla'nın bugüne kadarki en ulaşılabilir modellerinden birinin ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Tesla'nın kamuflajlı prototipi, uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini gösterirken, resmi tanıtımın da beklenenden daha yakın olabileceği değerlendiriliyor. (Görsel: AA)

RESMİ TANITIM YAKLAŞMIŞ OLABİLİR

Elon Musk'ın daha önce birçok kez dile getirdiği uygun fiyatlı elektrikli otomobil hedefinin bu prototiple somutlaşmaya başladığı değerlendiriliyor. Mühendislik merkezinde sürdürülen testlerin hız kazanması, resmi tanıtımın beklenenden daha yakın olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Tesla tarafından henüz araçla ilgili resmi teknik bilgiler veya tanıtım tarihi paylaşılmış değil. Ancak ortaya çıkan son görüntüler, şirketin uygun fiyatlı elektrikli otomobil planında önemli bir aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil