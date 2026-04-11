Sürüş konforu ve kullanım kolaylığı sunan araç modelleri, özellikle şehir içi trafikte sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Birçok marka üretim stratejisini bu yönde güncellerken, bazı üreticiler manuel vites seçeneklerini kademeli olarak azaltıyor. Artan talep ise fiyatlara doğrudan yansıyor. Otomatik vitesli araçların başlangıç fiyatları 1.4 milyon TL seviyesinde başlıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…
MANUEL VİTESLİ MODELLER HIZLA AZALIYOR
Otomobil satış platformu CarGurus'un 2025 yılına ilişkin araştırması, manuel vitesli araçların pazardaki gerilemesini gözler önüne serdi. Verilere göre, satışta bulunan manuel şanzımanlı model sayısı 82'ye kadar düşerken, bu rakamın yaklaşık on yıl önce 192 seviyesinde olduğu kaydedildi.
Ortaya çıkan tablo, otomotiv sektöründe manuel vitesli araçların giderek daha sınırlı bir seçenek haline geldiğini ve üretici ile tüketici tercihlerinin büyük ölçüde otomatik şanzımana yöneldiğini gösteriyor.
UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ MODELLERİ
Ford Puma Titanium 2 milyon 69 bin 700 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 668 bin 200 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 894 bin lira
Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 364 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Peugeot E-208 GT 100 kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira
Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 79 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 1 milyon 587 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli 1 milyon 999 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna 1 milyon 799 bin lira
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 795 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 722 bin 500 lira
Chery Tiggo Prestige 4x2 1.6 TGDI 145 hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 468 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 785 bin lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
Dacia Stepway Expression Eco-G 120 Auto 1 milyon 681 bin lira
Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Otomatik 1 milyon 840 bin lira
CUPRA Born 2 milyon 189 bin 29 lira
Lexus LBX 3 milyon 150 bin lira
Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 514 bin 900 lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira
BYD ATTO 3 150 kW 2 milyon 249 bin lira