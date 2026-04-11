Talep arttı: Otomatik vitesli araçlar 1.4 milyondan başlıyor

Otomotiv sektöründe tüketici tercihleri hızla değişirken, otomatik vitesli araçlara olan ilgi dikkat çekici şekilde artıyor. Motorlu Taşıt Üreticileri ve Ticaret Birliği’nin (SMMT) verileri, manuel vitesli araçların pazardaki payının hızla gerilediğini ortaya koyuyor. Trafiğe kaydı yapılan araçların dörtte birinden daha azı manuel şanzımanlı modellerden oluştu.

  • Otomatik vitesli araçların Türkiye'de başlangıç fiyatları 1,4 milyon TL seviyesinde başlıyor.
  • CarGurus'un 2025 yılı araştırmasına göre manuel vitesli araç modeli sayısı 82'ye düşerken, bu rakam yaklaşık on yıl önce 192 seviyesindeydi.
  • En uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar arasında Citroen e-C3 1 milyon 468 bin TL, Fiat Grande Panda 1 milyon 514 bin TL ve Hyundai i20 1 milyon 587 bin TL ile öne çıkıyor.
  • Otomobil üreticileri manuel vites seçeneklerini kademeli olarak azaltarak üretim stratejilerini otomatik vitese yönlendiriyor.
  • Otomatik vitesli araçlara artan talep fiyatlara doğrudan yansıyor.

Sürüş konforu ve kullanım kolaylığı sunan araç modelleri, özellikle şehir içi trafikte sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Birçok marka üretim stratejisini bu yönde güncellerken, bazı üreticiler manuel vites seçeneklerini kademeli olarak azaltıyor. Artan talep ise fiyatlara doğrudan yansıyor. Otomatik vitesli araçların başlangıç fiyatları 1.4 milyon TL seviyesinde başlıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…

MANUEL VİTESLİ MODELLER HIZLA AZALIYOR

Otomobil satış platformu CarGurus'un 2025 yılına ilişkin araştırması, manuel vitesli araçların pazardaki gerilemesini gözler önüne serdi. Verilere göre, satışta bulunan manuel şanzımanlı model sayısı 82'ye kadar düşerken, bu rakamın yaklaşık on yıl önce 192 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ortaya çıkan tablo, otomotiv sektöründe manuel vitesli araçların giderek daha sınırlı bir seçenek haline geldiğini ve üretici ile tüketici tercihlerinin büyük ölçüde otomatik şanzımana yöneldiğini gösteriyor.

UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ MODELLERİ

Ford Puma Titanium 2 milyon 69 bin 700 lira

Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 668 bin 200 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 894 bin lira

Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 364 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

Peugeot E-208 GT 100 kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 79 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 1 milyon 587 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira

Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli 1 milyon 999 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna 1 milyon 799 bin lira

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 795 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 722 bin 500 lira

Chery Tiggo Prestige 4x2 1.6 TGDI 145 hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 468 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 785 bin lira

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

Dacia Stepway Expression Eco-G 120 Auto 1 milyon 681 bin lira

Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Otomatik 1 milyon 840 bin lira

CUPRA Born 2 milyon 189 bin 29 lira

Lexus LBX 3 milyon 150 bin lira

Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 514 bin 900 lira

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira

BYD ATTO 3 150 kW 2 milyon 249 bin lira

Bu araçlar tarihe karışıyor: Bazı otomobil markaları sedan üretmeyecek
