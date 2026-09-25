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Sürücüler dikkat! Milyonlarca Volkswagen ve Audi modeli için geri çağırma kararı

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün yitirilmesine yol açabilecek üretim hatası nedeniyle milyonlarca Volkswagen ve Audi modelinin incelenip parçalarının değiştirileceğini duyurdu.

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Sürücüler dikkat! Milyonlarca Volkswagen ve Audi modeli için geri çağırma kararı

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), ülkede Volkswagen ve yan kuruluşu Audi'ye ait yaklaşık 1 milyon aracı etkileyebilecek, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası saptandığını duyurdu.

VOLKSWAGEN GRUBU 2,8 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRACAK

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, söz konusu araçların direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün tamamen yitirilmesine neden olabiliyor.

Yaşanabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parça ile değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Volkswagen logosu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Volkswagen logosu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

MİLYONLARCA ARAÇ İNCELENECEK

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından geri çağırma ve teknik inceleme kapsamına giren marka, model ve üretim tarihlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre, Volkswagen Grubu bünyesinde 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri kronik arıza riski taşıyor.

Söz konusu teknik aksaklığın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde aracı etkilemesi bekleniyor.

Audi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Audi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

BENZER BİR PROBLEM'İN AUDI GRUBU'NDA DA GÖRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan indirilen Audi Q3 modellerini kapsayan sözkonusu arıza, dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 555 aracı doğrudan ilgilendiriyor.

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, sürücü güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu durum karşısında, listedeki araçlara sahip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına en kısa sürede resmî yetkili servislere başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

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