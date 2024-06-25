Otomobil alacaklara resmen amme hizmeti! 2024 Volkswagen T-Roc ve Peugeot 208 FİYAT LİSTESİ güncellendi! Gören bayilere koşacak

Peugeot 208, zarif dış tasarımı, konforlu iç mekanı ve ileri teknoloji özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. İşte tüm detaylar...
Peugeot 208, zarif dış tasarımı, konforlu iç mekanı ve ileri teknoloji özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. İşte tüm detaylar...
PEUGEOT 208'İN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
Peugeot 208, şık dış tasarımı ve modern iç mekanıyla öne çıkıyor. Türkiye pazarında üç farklı donanım paketi ile sunulan bu model, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor:
BAZ DONANIM:
Motor: 1.2 litrelik benzinli motor
Güç: 100 beygir
Şanzıman: 8 ileri tam otomatik
Özellikler: Yüksek performans ve sürüş konforu
ALLURE DONANIM:
Motor: 1.2 PureTech 130hp
Şanzıman: EAT8
GT DONANIM:
Motor: 1.2 PureTech 130hp
Şanzıman: EAT8
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
🔴 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 1.223.000 TL
🔴 208 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.310.000 TL
🔴 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.412.000 TL
VOLKSWAGEN T-ROC'TA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI
Otomobil devi Volkswagen, T-Roc fiyatlarında büyük bir indirim fırsatı sunarak dikkat çekiyor. B-SUV segmentinin popüler modellerinden T-Roc, performansı ve şıklığı ile otomobil severlerin beğenisini kazanıyor. Volkswagen'in indirim kampanyaları, T-Roc'u daha erişilebilir kılarak büyük bir fırsat sunuyor.
VOLKSWAGEN T-ROC'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Motor: 1.5 TSI 150 PS
Şanzıman: DSG
Donanım: Life, Style, R-Line
Güvenlik Özellikleri: Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik acil fren sistemi
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
🔴 1.5 TSI 150 PS DSG Life: 1.805.000 TL
🔴 1.5 TSI 150 PS DSG Style: 1.947.000 TL
🔴 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: 2.170.000 TL