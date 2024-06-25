Otomobil alacaklara resmen amme hizmeti! 2024 Volkswagen T-Roc ve Peugeot 208 FİYAT LİSTESİ güncellendi! Gören bayilere koşacak

Peugeot 208 , zarif dış tasarımı, konforlu iç mekanı ve ileri teknoloji özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor. İşte tüm detaylar...

PEUGEOT 208'İN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Peugeot 208, şık dış tasarımı ve modern iç mekanıyla öne çıkıyor. Türkiye pazarında üç farklı donanım paketi ile sunulan bu model, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor:

BAZ DONANIM:

Motor: 1.2 litrelik benzinli motor

Güç: 100 beygir

Şanzıman: 8 ileri tam otomatik

Özellikler: Yüksek performans ve sürüş konforu