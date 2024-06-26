SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Bir anda herkes bayilere akın edecek: Volkswagen Passat fiyatları yenilendi!

Volkswagen'in en yeni sedan modeli Passat, dikkat çekici tasarımı ve ileri teknolojik özellikleri ile otomobil dünyasında öne çıkıyor. Modern çizgilere sahip yeni tasarımı, Passat'ı daha da cazip kılıyor. İncelikle düşünülmüş zarif detayları, otomobil tutkunlarının büyük beğenisini topluyor. 2024 yılı için güncellenmiş Passat, hem şıklığı hem de teknolojik donanımlarıyla göz dolduruyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:33 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:33
Bir anda herkes bayilere akın edecek: Volkswagen Passat fiyatları yenilendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Volkswagen'in popüler sedan modeli Passat, göz alıcı tasarımı ve yenilenen teknolojik özellikleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yeni Passat, sade ve modern çizgileriyle dikkat çekerken, iç mekanda sunulan yüksek kaliteli malzemeler ve kullanıcı dostu teknolojiler ile konforu ön plana çıkarıyor.

FİYAT LİSTESİ GÜNCELENDİ

🔶 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression: 2.156.000 TL
🔶 1.5 eTSI 150 PS DSG Business: 2.433.000 TL


🔶 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance: 2.713.000 TL
🔶 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 2.787.000 TL


🔶 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 4.215.000 TL
🔶 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.240.000 TL
🔶 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.318.000 TL

VOLKSWAGEN ÖZELLİKLERİ

Volkswagen'in gözbebeği sedan modeli Passat, yenilenen versiyonuyla otomobilseverlerin karşısına çıktı. Modern tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle donatılan Yeni Volkswagen Passat, sürücülere ve yolculara konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. Özellikle şehir içi ve uzun yolculuklarda üstün performans sunan 1.5 litrelik güçlü motoru ve pürüzsüz vites geçişleriyle öne çıkan DSG şanzımanı, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

Passat'ın dış tasarımında ise dinamik çizgiler, aerodinamik yapı ve estetik detaylar göze çarpıyor. LED farlar ve stop lambaları gece sürüşlerinde sağladığı üstün görüş açısıyla güvenliği artırırken, iç mekanda sunulan geniş ve ferah alan, ergonomik koltuklar ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış lüks detaylar ise konforlu bir yolculuk vad ediyor.

Gelişmiş multimedya sistemi ve büyük dokunmatik ekranı ile sürücüler, sürüş esnasında hem eğlence hem de bilgiye kolay erişim imkanı buluyor. Ayrıca, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil frenleme asistanı gibi güvenlik donanımlarıyla donatılan Yeni Passat, sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Volkswagen'in yeni Passat modeli, başlatılan özel indirim kampanyası ile daha da erişilebilir hale gelerek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu kampanya, markanın müşteri memnuniyetini artırma hedefini desteklerken, otomobil tutkunlarına büyük bir alım fırsatı sunuyor.

Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki... 28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü!Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki... 28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü!
Honda, Citroen, Opel, Ford, Toyota, Suzuki... 28 marka alarmı öttürdü! 0 otomobilde fiyatlar 255 bin TL düştü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: Bir an önce neticelendirin
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
Vakıf Katılım
Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar ortaya çıktı! Detaylar şaşkınlık yarattı! Ünlü filmden ilham almışlar
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Yılın Otomobili seçildi
Hesaplı bedelli için son 3 gün: Artıştan etkilenmemek için süreye dikkat! Nereye, nasıl başvurulacak?
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
SON DAKİKA