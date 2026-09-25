Yeni uygulama, özellikle şebeke bağlantı kapasitesinin sınırlı olduğu bölgelerde yüksek güçlü şarj hizmeti sunulmasına imkan sağlayacak. Depolama sistemleri, talebin düşük olduğu dönemlerde şebekeden enerji depolayarak yoğun şarj saatlerinde devreye girecek ve böylece mevcut bağlantı kapasitesinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak.

Yeni düzenleme, şarj istasyonlarının mevcut elektrik altyapısıyla daha yüksek kapasitede çalışmasına imkan tanıyor. (Foto: Yapay zeka)

YÜKSEK GÜÇLÜ ŞARJ İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM

EPDK'nın düzenlemesiyle, şarj istasyonlarına bütünleşik olarak kurulacak elektrik depolama tesislerinin kullanım alanı genişletildi. Buna göre, anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücüne sahip depolama tesisleri kurulabilecek ve bu tesisler şarj ünitelerini besleyebilecek.

Önceki uygulamada ise şarj istasyonuna entegre depolama tesisinin kurulu gücü, tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı. Bu sınır, özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama teknolojisinin sağlayabileceği kapasitenin tam olarak kullanılmasını zorlaştırabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte şarj istasyonu işletmecileri, mevcut anlaşma gücünün üzerinde şarj kapasitesine sahip sistemleri depolama desteğiyle çalıştırabilecek.

Depolama tesisleri, yüksek şarj talebinin oluştuğu anlarda istasyonlara ek güç sağlayabilecek. (Foto: Takvim foto arşivi)

ŞEBEKE KAPASİTESİ AŞILMAYACAK

Düzenleme kapsamında şebeke güvenliğinin korunmasına yönelik teknik şartlar da getirildi. Buna göre, depolama tesislerinin şebekeye enerji vermesini önleyecek ve şebekeden enerji çekilirken mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyecek otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması gerekecek.

Şarj istasyonlarında batarya destekli güç yönetiminin yaygınlaşmasının önü açılıyor. (Foto: Takvim foto arşivi)

Bu sistemler sayesinde depolama ünitesinin şarj istasyonuna sağladığı ek güç ile şebekeden çekilen elektrik arasındaki denge kontrol altında tutulabilecek.

DEPOLAMA, YENİ ŞEBEKE YATIRIMLARINA ALTERNATİF OLACAK

Yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaşması, bazı bölgelerde yeni trafo ve şebeke bağlantısı yatırımlarını gerekli hale getiriyor. Ancak bu yatırımların maliyetleri ve tamamlanma süreleri, şarj altyapısının kurulmasını zorlaştırabiliyor.

Depolama sistemleri ise mevcut bağlantı kapasitesinin daha verimli kullanılmasına imkan tanıyan alternatif bir çözüm sunuyor. Özellikle elektrik talebinin kısa süreli olarak yükseldiği lokasyonlarda depolanan enerji devreye alınarak şarj istasyonunun anlık güç ihtiyacı desteklenebilecek.

Bu model, yeni şebeke kapasitesi oluşturulmasının maliyetli veya teknik açıdan zor olduğu bölgelerde yüksek güçlü şarj altyapısının kurulmasını kolaylaştırabilecek.

YOĞUN SAATLERDE DEPOLAMA DESTEĞİ

Depolama entegreli bir şarj istasyonunda elektrik, talebin daha düşük olduğu dönemlerde şebekeden alınarak bataryalarda depolanabilecek. Birden fazla aracın aynı anda hızlı şarja bağlandığı yoğun saatlerde ise depolanan enerji kullanılarak şarj talebindeki ani artış karşılanabilecek.

Düzenleme, yüksek güçlü şarj noktalarının kurulmasında bağlantı kapasitesi kaynaklı engelleri azaltmayı hedefliyor. (Foto: Yapay zeka)

Örneğin, bir istasyonun mevcut anlaşma gücü aynı anda tüm yüksek güçlü şarj ünitelerinin tam kapasiteyle çalışmasına yetmiyorsa, depolama sistemi ihtiyaç duyulan ek gücü sağlayabilecek. Böylece şebekeden çekilen güç anlaşma sınırları içinde tutulurken araçlara daha yüksek anlık şarj gücü sunulabilecek.

Otoyol ve yoğun lokasyonlarda yatırımlar kolaylaşabilir Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte otoyollar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yoğun ticari bölgelerde hızlı şarj altyapısına yönelik ihtiyaç da büyüyor.

Bu noktalarda yüksek güçlü şarj ünitelerinin kurulması için gerekli şebeke kapasitesinin sağlanması her zaman kolay olmayabiliyor.

Depolama sistemlerinin istasyonlarla birlikte kullanılabilmesi, bu tür lokasyonlarda şebeke yatırımı ile depolama yatırımı arasında alternatiflerin değerlendirilmesine imkan verecek.

ŞARJ ALTYAPISINDA YATIRIM ESNEKLİĞİ ARTACAK

Yeni düzenleme, şarj ağı işletmecilerinin yatırım kararlarında daha fazla esnekliğe sahip olmasını sağlayacak. İşletmeciler, bir lokasyonun mevcut şebeke kapasitesini, bağlantı maliyetlerini ve şarj talebini dikkate alarak kapasite artışı için yeni şebeke yatırımı yapmak veya depolama sistemi kurmak gibi seçenekleri değerlendirebilecek.

Yeni sistemle şebekeden çekilen elektrik, belirlenen anlaşma gücünün üzerinde olmayacak. (Foto: Yapay zeka)

Böylece elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu yüksek güçlü şarj altyapısının daha fazla noktada kurulabilmesi için yeni bir model ortaya çıkıyor. Depolama teknolojisinin şarj istasyonlarıyla birlikte kullanılması, mevcut elektrik altyapısının daha etkin değerlendirilmesine ve yüksek güç gerektiren şarj hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilecek.