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Toyota 176 bin 500 lira indirim yaptı! Model model Haziran ayı fiyat listesi açıklandı! Hyundai ise 835.000 TL'ye sıfır araç satıyor!

Türkiye otomotiv piyasasında dikkat çeken gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Toyota ve Hyundai, sundukları cazip indirimlerle otomobil tutkunlarının ilgisini toplamayı başarıyor. Bu makalede, Toyota'nın popüler modelleri olan Corolla, Corolla Cross, CHR ve RAV4 ile Hyundai'nin güncellenmiş fiyat listelerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Özellikle Toyota Corolla modeline uygulanan 121 bin 500 TL'lik dev indirim, piyasada büyük yankı uyandırdı ve otomobil alıcılarının gözdesi haline geldi. Hyundai ise rekabetçi fiyatları ve geniş model yelpazesi ile dikkat çekiyor. İşte Toyota ve Hyundai'nin güncel fiyat listeleri ve sundukları indirimler hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:41
Toyota 176 bin 500 lira indirim yaptı! Model model Haziran ayı fiyat listesi açıklandı! Hyundai ise 835.000 TL’ye sıfır araç satıyor!

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Genel bir bakışta, Toyota'nın özellikle Corolla ve Corolla Cross modellerinde uyguladığı indirimler göze çarpıyor. Örneğin, Corolla'nın en ucuz modelinde 121 bin 500 TL gibi dikkat çekici bir indirim mevcut. Diğer taraftan, daha üst modellerde 60 bin ile 100 bin TL arasında değişen indirimler bulunuyor.

Corolla Cross fiyatında 176 bin 500 lira indirim görülürken CHR fiyarına 90 bin lira, RAV4 fiyatına ise 125 bin lira indirim geldiği görülüyor.

Toyota Hibrit Araç Fiyatları

Toyota'nın hibrit araçları da indirim dalgasından nasibini almış durumda. Örneğin, 1.8 Hybrid Dream e-CVT modelinin fiyatı 1.637.000 TL'den başlıyor ve bu, hibrit teknolojisine geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor.

Toyota Ticari Araç Fiyatları

Toyota'nın ticari araç serisi Proace City, özellikle küçük işletmeler ve kendi işini yürüten profesyoneller için uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Örneğin, 1.5 D 130 HP Dream A/T modeli 1.188.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş.

Hyundai Araç Fiyatlarında İndirimler

Hyundai'nin de piyasaya sürdüğü son fiyat listesi, özellikle i10 ve i20 modellerinde yapılan 35 bin TL'ye varan indirimlerle dikkat çekiyor. Özellikle bu modellerdeki fiyat güncellemeleri, Hyundai'nin rekabetçi fiyat politikasını gösteriyor.

Son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmaları, hem global ekonomik koşullardan hem de yerel piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu indirimler, özellikle ekonomik belirsizlikler içinde tüketiciler için önemli bir rahatlama sağlıyor.

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçların yükselişi dikkat çekiyor. Özellikle Toyota'nın hibrit araçlara yaptığı yatırımlar, bu trendin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. İndirimli araçları satın alırken, finansman seçenekleri, garanti koşulları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. Özellikle uzun vadede araç sahipliğinin maliyetini düşüren bu tür kampanyalar, akıllıca değerlendirilmeli.

Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi

  1. 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.926.500 TL (önceki: 1.750.000 TL)
  2. 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.981.500 TL (önceki: 1.800.000 TL)
  3. 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.157.500 TL (önceki: 1.960.000 TL)
  4. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.307.000 TL (önceki: 2.095.000 TL)
  5. 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.338.500 TL (önceki: 2.125.000 TL)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi

  1. 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.842.500 TL (önceki: 1.752.500 TL)
  2. 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.056.500 TL (önceki: 1.966.500 TL)
  3. 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.176.500 TL (önceki: 2.086.500 TL)

Camry Fiyat Listesi

  1. 2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.811.550 TL

RAV4 Hybrid Fiyat Listesi

  1. 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 3.052.500 TL (önceki: 2.927.500 TL)
  2. 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.356.000 TL (önceki: 3.220.000 TL)
  3. 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.524.000 TL (önceki: 3.374.000 TL)
  4. 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.532.000 TL (önceki: 3.382.000 TL)

Proace City Fiyat Listesi

  1. 1.5 D 130 HP Dream A/T: 1.188.000 TL
  2. 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T: 1.294.500 TL
  3. 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T: 1.352.000 TL

Hyundai Fiyat Listesi

  1. i10 Jump 1.0 MPI 67 PS (Benzin, Manuel/AMT): 835.000 TL / 885.000 TL
  2. i20 Jump 1.2 MPI 84 PS (Benzin, Manuel): 895.000 TL
  3. i20 Elite 1.4 MPI 100 PS (Benzin, Otomatik): 1.115.000 TL
  4. Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus (Hibrit, Otomatik): 2.299.325 TL
  5. Kona Elektrik Advance 115 kW (Elektrik, Otomatik): 1.399.000 TL

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