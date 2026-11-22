Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe satışa çıktı: 1.169 beygirle geliyor
İstanbul Park'ta tanıtılan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, 10 dakikalık şarjla 460 kilometreye varan menzil ve 2,4 saniyede 100 km/s hızlanma sunuyor. İki farklı versiyonla gelen modelin Türkiye liste fiyatları da belli oldu.
Elektrikli otomobillerde uzun şarj molalarını ve performans kaybı endişesini geride bırakan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, İstanbul Park'ta düzenlenen lansmanla Türkiye yollarına çıktı. 1.169 beygire kadar ulaşan gücü ve Formula 1'den aktarılan batarya teknolojisiyle öne çıkan model, yalnızca 10 dakikalık şarjla sunduğu menzille elektrikli performans anlayışını baştan yazıyor.
F1 TEKNOLOJİSİYLE 10 DAKİKADA 460 KİLOMETRE MENZİL
Affalterbach'ta geliştirilen 106 kWh net kapasiteli yüksek performans bataryası, Formula 1 ve Mercedes-AMG ONE projelerinden elde edilen mühendislik birikimini seri üretime taşıyor. Silindirik hücrelerin çevresinden akan iletken olmayan özel soğutma yağı, tüm hücreleri aynı sıcaklıkta tutarak arka arkaya yapılan yüksek hızlı sürüşlerde bile güç kaybını önlüyor.
800 volt elektrik mimarisi ve 600 kW'ın üzerindeki tepe DC şarj gücü sayesinde uzun yolculuklarda bekleme süreleri kısalıyor:
Bataryaya 70 kWh enerji depolanıyor ve 396 ile 460 kilometre arasında WLTP menzili kazanılıyor.
- 600 kW hızlı şarj istasyonu:
Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması 11 dakika sürüyor.
- 350 kW hızlı şarj istasyonu:
Aynı doluluk aralığı 16 dakikada tamamlanıyor.
1.169 BEYGİRLİK GÜÇ VE 2,4 SANİYEDE 100 KM/S HIZLANMA
Yeni modelin her iki versiyonunda da Mercedes-Benz AG iştiraki İngiliz motor uzmanı YASA tarafından geliştirilen üç adet eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel motorlara göre daha küçük boyutlarda yüksek sürekli güç üretebilen bu yapı, gücü tamamen ayarlanabilir AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarıyor.
Türkiye'de iki farklı versiyonla sunulan serinin performans değerleri ise şöyle sıralanıyor:
- Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupe: 816 beygir güç ve 1.860 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 675 kilometreye kadar WLTP karma menzil sunuyor.
- Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupe: 1.169 beygir (860 kW) güç ve 2.000 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Durduğu yerden 100 km/s hıza 2,4 saniyede çıkarken 660 kilometre WLTP karma menzil ve 100 kilometrede 19 kWh enerji tüketimi vadediyor.
- Azami hız: Her iki versiyon da Drivers Paketi ile 300 km/s hıza çıkabiliyor.
ELEKTRİKLİ KABİNDE DİJİTAL V8 SESİ VE PİST DENGESİ
Otomobil tamamen elektrikli altyapıya sahip olsa da sürücüye alışılmış AMG duygusunu yaşatmayı hedefliyor. 1.600'den fazla gerçek ses kaydından oluşturulan AMGFORCE S+ dijital ses sistemi, vites değiştirme hissiyle birlikte benzinli bir V8 motor karakterini kabine taşıyor. Direksiyon üzerindeki kumandadan yönetilen yedi sürüş programına bu modelle birlikte ilk kez "Eco" modu da ekleniyor.
Pist ve günlük kullanım dengesini koruyan sürüş ve konfor donanımları şu başlıklarda toplanıyor:
- Aerodinamik ve yol tutuş: Aktif arka difüzör ve alt gövde kanatçıklarıyla 0,22 Cd hava sürtünme katsayısına ulaşan araçta 6 dereceye kadar dönebilen arka aks yönlendirme, seramik frenler ve gövde salınımını dengeleyen havalı süspansiyon bulunuyor.
- SKY CONTROL cam tavan: Dokuz ayrı bölümünün şeffaflığı ayarlanabilen panoramik cam tavandaki iki AMG logosu iç mekan aydınlatmasıyla ışıklandırılıyor.
- Ses ve koltuk konforu: 30 adede kadar hoparlöre sahip Dolby Atmos destekli Burmester 4D ses sistemine; masaj, ısıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar eşlik ediyor.
- Sürüş desteği: DIGITAL LIGHT farlar ve hız ile takip mesafesinde sürücüye yardımcı olan MB.DRIVE ASSIST paketi sunuluyor.
TÜRKİYE FİYATLARI VE 2027 İÇİN 10'DAN FAZLA YENİ MODEL PLANI
Almanya'da üretilen ve her iki versiyonu da yüzde 75 ÖTV diliminde yer alan yeni modelin 20 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan resmi Türkiye liste fiyatları da netleşti:
- Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupe: 13.275.000 TL (doğrudan satışta)
- Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupe: 17.500.000 TL (özel sipariş kapsamında)
İstanbul Park'taki tanıtımda konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, Formula 1'in gelecek yıl İstanbul'a dönecek olmasından duydukları heyecanı paylaşırken markanın 60'ıncı yılını kutlayacağı 2027'de V8 motorlu CLE 63 dahil 10'dan fazla yeni AMG modelini Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını açıkladı. Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise yeni otomobili "Tamamen elektrikli, ama yüzde yüz AMG" sözleriyle tanımladı.