Elektrikli otomobillerde uzun şarj molalarını ve performans kaybı endişesini geride bırakan yeni Mercedes -AMG GT 4-Kapı Coupe, İstanbul Park'ta düzenlenen lansmanla Türkiye yollarına çıktı. 1.169 beygire kadar ulaşan gücü ve Formula 1'den aktarılan batarya teknolojisiyle öne çıkan model, yalnızca 10 dakikalık şarjla sunduğu menzille elektrikli performans anlayışını baştan yazıyor.

Bataryaya 70 kWh enerji depolanıyor ve 396 ile 460 kilometre arasında WLTP menzili kazanılıyor.

Affalterbach'ta geliştirilen 106 kWh net kapasiteli yüksek performans bataryası , Formula 1 ve Mercedes-AMG ONE projelerinden elde edilen mühendislik birikimini seri üretime taşıyor. Silindirik hücrelerin çevresinden akan iletken olmayan özel soğutma yağı, tüm hücreleri aynı sıcaklıkta tutarak arka arkaya yapılan yüksek hızlı sürüşlerde bile güç kaybını önlüyor.

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe tavan görünümü

1.169 BEYGİRLİK GÜÇ VE 2,4 SANİYEDE 100 KM/S HIZLANMA

Yeni modelin her iki versiyonunda da Mercedes-Benz AG iştiraki İngiliz motor uzmanı YASA tarafından geliştirilen üç adet eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel motorlara göre daha küçük boyutlarda yüksek sürekli güç üretebilen bu yapı, gücü tamamen ayarlanabilir AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarıyor.

Türkiye'de iki farklı versiyonla sunulan serinin performans değerleri ise şöyle sıralanıyor: