Türkiye yollarında elektrikli otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir kılmaya hazırlanan Togg, geniş kitlelere hitap edecek yeni modeli T6X için geri sayımı başlattı. Markanın bugüne kadarki en uygun fiyatlı seçeneği olması beklenen model, 2027 yılının haziran ayında siparişe açılacak ve ilk teslimatlar aynı ayın sonunda sahiplerine ulaşacak.

CEBE UYGUN TOGG İÇİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Togg'un mevcut modelleri T10X ve T10F daha üst segmente konumlanırken, T6X markayı orta segmente indirmeyi hedefliyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modeli "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" sözleriyle tanımlıyor.

T6X'in seri üretim bantlarının 2026 yılının son çeyreğinde hazır hale getirilmesi planlanıyor. Şirketin 2027 yılı hedefi ise yeni modelin de katkısıyla yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmak. B-SUV yani daha kompakt bir şehir SUV'u sınıfında yer alacak araç için hedeflenen fiyat bandı 1,3 milyon TL civarında. Ancak nihai liste fiyatı satış sürecinde donanım seviyelerine göre netleşecek.

T6X / SERGİLENEN PROTOTİP TASARIMDA DİKKAT ÇEKENLER Keskin hatlar, kompakt gövde. 01 Köşeli far yapısı 02 Tampon kenarlarına oturan ters L biçimli LED gündüz aydınlatmaları 03 Alt panjurda aktif hava kapakları Gövde hatları ise C-SUV sınıfındaki T10X'e kıyasla daha keskin ve kompakt bir görünüm sunuyor.

RESMİ VERİLER NEDEN HALA AÇIKLANMADI?

T6X hakkında internette çok sayıda teknik tablo dolaşsa da bunların hiçbiri resmi verilere dayanmıyor. T10X'in geliştirme sürecinde de erken dönem tahminleri ile nihai rakamlar arasında ciddi farklar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle T6X için paylaşılan rakamlara temkinli yaklaşmakta fayda var.

Şu an için resmi olarak açıklanmayan ve netleşmesi beklenen başlıklar şunlar:

T6X / RESMİ VERİLER Teknik başlıklarda son durum KONU DURUM Motor gücü ve donanım paketleri Henüz duyurulmadı. Batarya kapasitesi ve kimyası Resmi açıklama yok ancak 55 kWh civarında bir paket bekleniyor. WLTP (resmi test standardı) menzili Açıklanmadı; sektör tahminleri 300 km ile 600 km arasında değişen çok geniş bir aralıkta dolaşıyor. Maksimum DC (hızlı) ve AC (standart) şarj güçleri Henüz paylaşılmadı.

T10X tarafında 52,4 kWh ve 88,5 kWh batarya seçenekleriyle 523 km'ye varan menziller sunulurken, daha küçük bataryalı ve kompakt yapılı T6X'in daha kısa bir menzille ama belirgin şekilde daha düşük bir maliyetle gelmesi bekleniyor. Kesin menzil verisi, aracın resmi onay testlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

LFP BATARYA BEKLENTİSİ ŞARJ ALIŞKANLIĞINI TERSİNE ÇEVİREBİLİR

Fiyat hedefine ulaşabilmenin en güçlü yolu olarak LFP (lityum demir fosfat) batarya teknolojisi öne çıkıyor. T10X ve T10F modellerinde kullanılan NMC (nikel manganez kobalt) kimyasına göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olan LFP bataryalar, günlük şarj alışkanlıklarını da tamamen değiştiriyor.

Sektörde beklenen LFP batarya ile mevcut modellerdeki NMC batarya arasındaki temel farklar şöyle sıralanıyor:

NMC bataryalarda günlük kullanım için yüzde 80 sınırı önerilirken, LFP bataryalarda yüzde 100 dolum tavsiye ediliyor.

önerilirken, LFP bataryalarda tavsiye ediliyor. LFP bataryaların voltaj eğrisi düz olduğu için batarya yönetim sisteminin doluluğu doğru ölçebilmesi adına haftada en az bir kez yüzde 100 şarja çıkılması gerekiyor. NMC bataryalarda ise rutin tam şarj önerilmiyor.

çıkılması gerekiyor. NMC bataryalarda ise rutin tam şarj önerilmiyor. LFP bataryalar daha uzun çevrim ömrü sunuyor ancak enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için soğuk havalardaki performansı NMC'ye göre daha zayıf kalabiliyor.

EVDE ŞARJ İÇİN BÜYÜK TADİLATLARA GEREK KALMAYABİLİR

Batarya kapasitesi henüz kesinleşmese de beklenen 55 kWh'lik bir paket üzerinden yapılan hesaplamalar, T6X'in ev kullanıcıları için önemli bir pratiklik sunacağına işaret ediyor. Bataryanın T10X'ten küçük olması, evde tam dolum sürelerini aşağı çekiyor.

Tahmini 55 kWh kapasite üzerinden evde tam şarj süreleri şu şekilde hesaplanıyor:

EVDE ŞARJ / TAHMİNİ 55 kWh BATARYA Bir gecede doluma yaklaşan seçenek ŞARJ SEÇENEĞİ TAHMİNİ SÜRE Üç fazlı wallbox (11 kW duvar tipi şarj cihazı) Yaklaşık 5 saat Tek fazlı wallbox (7,4 kW) Yaklaşık 7,5 saat Standart ev prizi (3,7 kW) Yaklaşık 15 saat

Tek fazlı 7,4 kW bir üniteyle bile bir gecede tam doluma ulaşılabilmesi, kullanıcıların apartmanlarda üç fazlı elektrik bağlantısı için uzun bürokratik süreçlerle uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Yine de apartman yönetimi kararı, güç artırımı başvurusu ve yılda bir kez kullanılabilen üç zamanlı gece tarifesine geçiş gibi işlemler aylar sürebildiği için aracı beklerken bu hazırlıkları önceden tamamlamak avantaj sağlıyor.

Halka açık istasyonlarda ise sürücüleri kısıtlayıcı bir durum beklenmiyor. Togg'un mevcut modellerinde kullandığı standart Type 2 ve CCS2 soket yapısının T6X'te de korunması öngörülüyor. Bu sayede araç sahipleri otoyollardaki yüksek hızlı ünitelerin yanı sıra şehir içindeki ve alışveriş merkezlerindeki tüm halka açık AC ve DC şarj istasyonlarından sorunsuz şekilde yararlanabilecek.