Togg T6X ile şarj alışkanlıkları tersine dönüyor! Yüzde 80 kuralını rafa kaldıracak batarya detayı
Orta segmente hitap edecek Togg T6X, Haziran 2027 takvimi ve 1,3 milyon TL'lik hedef fiyatıyla elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. İnternette dolaşan 300 ile 600 km arasındaki menzil tahminleri henüz resmiyet kazanmazken, beklenen 55 kWh'lik batarya sayesinde evde tek fazlı prizle bile bir gecede tam dolum sağlanabilecek.
Türkiye yollarında elektrikli otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir kılmaya hazırlanan Togg, geniş kitlelere hitap edecek yeni modeli T6X için geri sayımı başlattı. Markanın bugüne kadarki en uygun fiyatlı seçeneği olması beklenen model, 2027 yılının haziran ayında siparişe açılacak ve ilk teslimatlar aynı ayın sonunda sahiplerine ulaşacak.
CEBE UYGUN TOGG İÇİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Togg'un mevcut modelleri T10X ve T10F daha üst segmente konumlanırken, T6X markayı orta segmente indirmeyi hedefliyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modeli "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" sözleriyle tanımlıyor.
T6X'in seri üretim bantlarının 2026 yılının son çeyreğinde hazır hale getirilmesi planlanıyor. Şirketin 2027 yılı hedefi ise yeni modelin de katkısıyla yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmak. B-SUV yani daha kompakt bir şehir SUV'u sınıfında yer alacak araç için hedeflenen fiyat bandı 1,3 milyon TL civarında. Ancak nihai liste fiyatı satış sürecinde donanım seviyelerine göre netleşecek.
RESMİ VERİLER NEDEN HALA AÇIKLANMADI?
T6X hakkında internette çok sayıda teknik tablo dolaşsa da bunların hiçbiri resmi verilere dayanmıyor. T10X'in geliştirme sürecinde de erken dönem tahminleri ile nihai rakamlar arasında ciddi farklar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle T6X için paylaşılan rakamlara temkinli yaklaşmakta fayda var.
Şu an için resmi olarak açıklanmayan ve netleşmesi beklenen başlıklar şunlar:
T10X tarafında 52,4 kWh ve 88,5 kWh batarya seçenekleriyle 523 km'ye varan menziller sunulurken, daha küçük bataryalı ve kompakt yapılı T6X'in daha kısa bir menzille ama belirgin şekilde daha düşük bir maliyetle gelmesi bekleniyor. Kesin menzil verisi, aracın resmi onay testlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.
LFP BATARYA BEKLENTİSİ ŞARJ ALIŞKANLIĞINI TERSİNE ÇEVİREBİLİR
Fiyat hedefine ulaşabilmenin en güçlü yolu olarak LFP (lityum demir fosfat) batarya teknolojisi öne çıkıyor. T10X ve T10F modellerinde kullanılan NMC (nikel manganez kobalt) kimyasına göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olan LFP bataryalar, günlük şarj alışkanlıklarını da tamamen değiştiriyor.
Sektörde beklenen LFP batarya ile mevcut modellerdeki NMC batarya arasındaki temel farklar şöyle sıralanıyor:
- NMC bataryalarda günlük kullanım için yüzde 80 sınırı önerilirken, LFP bataryalarda yüzde 100 dolum tavsiye ediliyor.
- LFP bataryaların voltaj eğrisi düz olduğu için batarya yönetim sisteminin doluluğu doğru ölçebilmesi adına haftada en az bir kez yüzde 100 şarja çıkılması gerekiyor. NMC bataryalarda ise rutin tam şarj önerilmiyor.
- LFP bataryalar daha uzun çevrim ömrü sunuyor ancak enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için soğuk havalardaki performansı NMC'ye göre daha zayıf kalabiliyor.
EVDE ŞARJ İÇİN BÜYÜK TADİLATLARA GEREK KALMAYABİLİR
Batarya kapasitesi henüz kesinleşmese de beklenen 55 kWh'lik bir paket üzerinden yapılan hesaplamalar, T6X'in ev kullanıcıları için önemli bir pratiklik sunacağına işaret ediyor. Bataryanın T10X'ten küçük olması, evde tam dolum sürelerini aşağı çekiyor.
Tahmini 55 kWh kapasite üzerinden evde tam şarj süreleri şu şekilde hesaplanıyor:
Tek fazlı 7,4 kW bir üniteyle bile bir gecede tam doluma ulaşılabilmesi, kullanıcıların apartmanlarda üç fazlı elektrik bağlantısı için uzun bürokratik süreçlerle uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Yine de apartman yönetimi kararı, güç artırımı başvurusu ve yılda bir kez kullanılabilen üç zamanlı gece tarifesine geçiş gibi işlemler aylar sürebildiği için aracı beklerken bu hazırlıkları önceden tamamlamak avantaj sağlıyor.
Halka açık istasyonlarda ise sürücüleri kısıtlayıcı bir durum beklenmiyor. Togg'un mevcut modellerinde kullandığı standart Type 2 ve CCS2 soket yapısının T6X'te de korunması öngörülüyor. Bu sayede araç sahipleri otoyollardaki yüksek hızlı ünitelerin yanı sıra şehir içindeki ve alışveriş merkezlerindeki tüm halka açık AC ve DC şarj istasyonlarından sorunsuz şekilde yararlanabilecek.