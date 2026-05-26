Ferrari Luce, sadece bir performans aracı değil aynı zamanda dijital bir sürüş platformu olarak konumlandırılıyor. Gelişmiş ekran sistemi ve sürücü odaklı kontrol yapısı klasik Ferrari hissini modern teknolojiyle birleştiriyor. "Luce" İtalyanca 'ışık' anlamına geliyor. Dört kapılı Luce modeli eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile tasarım kolektifi LoveFrom işbirliğiyle geliştirildi.

Model, OLED dijital gösterge paneli ve merkezi ekran sistemiyle donatılmış olarak Maranello'daki üretim merkezinde üretilecek.

Geliştirilme süreci 5 yıl sürecek

Reuters' da yer alan habere göre araç, Ferrari'nin üretim merkezi Maranello'da üretilecek. Modelin geliştirme sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğü ve markanın elektrikli geleceği için stratejik bir proje olduğu belirtiliyor.

Ferrai Luce'nin fiyatı ne kadar?

Ferrari Luce'nin başlangıç fiyatının yaklaşık 550 bin euro (yaklaşık 29 milyon TL) seviyesinde olacağı açıklandı. Model markanın en üst segment elektrikli performans aracı olarak konumlandırılıyor.

