Ferrari "Luce" elektrikli araç pazarında! Menzili ne kadar, tasarımı nasıl?
Ferrari tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı. Luce tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. İtalyancada “ışık” anlamına gelen dört kapılı Luce modeli OLED dijital gösterge paneli ve merkezi ekran sistemiyle donatılmış olarak Maranello'daki üretim merkezinde üretilecek.
- Ferrari, elektrikli araç pazarına dört elektrik motorlu ve toplam 1035 beygir güç üreten Luce modeliyle giriş yaptı.
- Luce modeli, 310 km/s maksimum hız ve 530 km menzil sunarak yaklaşık 550 bin euro (29 milyon TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
- Aracın tasarımında Apple'ın eski tasarım direktörü Jony Ive ve Marc Newson yer aldı, geliştirme süreci 5 yıl sürdü.
- Ferrari Luce, her tekerlekte bağımsız motor sistemi ve özel olarak tasarlanmış motor sesleriyle markanın ikonik sürüş hissini korumayı hedefliyor.
- Model, OLED dijital gösterge paneli ve merkezi ekran sistemiyle donatılmış olarak Maranello'daki üretim merkezinde üretilecek.
İtalyan otomobil markası Ferrari elektrikli araç pazarına giriş yaptı. Ferrari "Luce", hem teknik özellikleri hem de tasarım diliyle merak uyandırdı. İşte elektrikli otomobilin özellikleri...
Yeni otomobilin özellikleri neler?
Ferrari Luce, dört elektrik motorlu yapısıyla toplam 1035 beygir güç üretiyor. Her tekerlekte bağımsız motor sistemi bulunan araç yüksek performans ve çekiş kabiliyetini aynı anda sunmayı hedefliyor. Ferrari, elektrikli sisteme rağmen markanın ikonik sürüş hissini korumak için motor sesleri ve titreşimleri özel olarak yeniden tasarladı. Şirket aracın tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunduğunu açıkladı.
- Maksimum hız: 310 km/s
- Menzil: 530 km
- Ağırlık: 2.2 ton
- Sürüş karakteri: Yüksek performans odaklı "çevik" yapı
Ferrai Luce'nin tasarımı nasıl?
Luce'nin tasarım sürecinde ünlü isimler Marc Newson ve Apple'ın eski tasarım direktörlerinden Jony Ive yer aldı. Bu iş birliği araca minimal ama teknolojik bir iç tasarım kazandırdı. Araçta OLED dijital gösterge paneli, tablet benzeri merkezi ekran, fiziksel kontrol butonlarıyla hibrit kullanım ve arkada seyahat eden yolcular için ek ekran sistemi bulunuyor. Direksiyon tasarımında ise sürüş dinamiklerini kontrol etmeye yarayan özel tork ve rejenerasyon kolları dikkat çekiyor.
Klasik ferrari modern tasarımla birleştiriliyor
Ferrari Luce, sadece bir performans aracı değil aynı zamanda dijital bir sürüş platformu olarak konumlandırılıyor. Gelişmiş ekran sistemi ve sürücü odaklı kontrol yapısı klasik Ferrari hissini modern teknolojiyle birleştiriyor. "Luce" İtalyanca 'ışık' anlamına geliyor. Dört kapılı Luce modeli eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile tasarım kolektifi LoveFrom işbirliğiyle geliştirildi.
Geliştirilme süreci 5 yıl sürecek
Reuters' da yer alan habere göre araç, Ferrari'nin üretim merkezi Maranello'da üretilecek. Modelin geliştirme sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğü ve markanın elektrikli geleceği için stratejik bir proje olduğu belirtiliyor.
Ferrai Luce'nin fiyatı ne kadar?
Ferrari Luce'nin başlangıç fiyatının yaklaşık 550 bin euro (yaklaşık 29 milyon TL) seviyesinde olacağı açıklandı. Model markanın en üst segment elektrikli performans aracı olarak konumlandırılıyor.