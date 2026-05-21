TOGG'dan bayram kampanyası: Ücretsiz şarj şartları neler?

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Kurban Bayramı öncesinde kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. Daha önceki bayram dönemlerinde olduğu gibi bu yıl da ücretsiz şarj desteği sunacak olan şirket, uzun yol planı yapan sürücülere önemli bir avantaj sağlayacak. Kampanya kapsamında belirli tarihler arasında işlem yapan kullanıcılar, Trugo istasyonlarında ücretsiz enerji hakkı kazanacak.

Bayram yolculuklarının yaklaşmasıyla birlikte elektrikli araç kullanıcılarına destek veren Togg, özel bir enerji hediyesi hazırladı. Trumore ve Trugo uygulamaları üzerinden aktif edilecek kampanya sayesinde Togg sahipleri, 90 kWsa değerinde ücretsiz şarj imkanından faydalanabilecek. Şirket, yoğun seyahat döneminde kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Kurban Bayramı’nda Togg kullanıcılarına ücretsiz enerji desteği

BAYRAMA ÖZEL ÜCRETSİZ ŞARJ DESTEĞİ

Togg, Kurban Bayramı dönemine özel olarak kullanıcılarına ücretsiz enerji desteği vereceğini açıkladı. Markanın akıllı cihaz sahipleri, belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlayarak Trugo şarj istasyonlarında ücretsiz şarj hakkı elde edebilecek.

Kampanyaya katılım için Trumore ve Trugo uygulamaları kullanılacak

KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların, 22 Mayıs saat 00.00 ile 30 Mayıs saat 23.59 arasında Trumore uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Kullanıcılar, hikaye alanında yer alan kendilerine özel enerji hediye kodunu kopyalayarak, aynı tarihe kadar Trugo uygulamasındaki "Ödeme Seçenekleri" bölümünde bulunan "Hediye Kartları" sekmesine tanımlayabilecek.

Ücretsiz enerji bakiyesi 5 Haziran’a kadar geçerli olacak

ÜCRETSİZ ENERJİ KULLANIM SÜRESİ

Tanımlanan enerji bakiyesi, Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran saat 23.59'a kadar kullanılabilecek. Böylece bayram seyahatine çıkacak Togg kullanıcıları, yol boyunca şarj ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılayabilecek.

Kampanya süresince Autocharge özelliği kapatılacak

AUTOCHARGE ÖZELLİĞİNE GEÇİCİ ARA

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kampanya süresi boyunca hediye bakiyelerinin sorunsuz kullanılabilmesi adına Trugo Autocharge özelliği geçici olarak devre dışı bırakılacak.

Togg sahiplerine toplam 90 kWsa ücretsiz şarj hakkı

KULLANICILARA 90 KWSA ENERJİ HEDİYESİ

Kurban Bayramı'na özel hazırlanan kampanya kapsamında Togg, kullanıcılarına toplam 90 kWsa ücretsiz enerji desteği sunacak. Bu destek sayesinde özellikle şehirler arası yolculuk yapacak sürücüler için önemli bir maliyet avantajı sağlanmış olacak.

(Görsel: AA)

Sena Demiröz
