Otomobil pazarında %22’lik sert düşüş: En ucuz modellerin Haziran fiyatları
Haziran ayı itibariyle otomobil markalarının satış grafiğini korumak amacıyla uyguladığı indirimler ve sabit fiyat politikası, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için yeni seçenekler sundu.
Hızlı Özet Göster
- Otomotiv pazarında 2026'nın ilk beş ayında satış temposu yavaşlarken markalar fiyat artışlarını sınırlı tutarak ve kampanyalara yönelerek pazarı hareketlendirmeye çalışıyor.
- Haziran itibarıyla en uygun fiyatlı otomobil Kia Picanto 1 milyon 335 bin lira ile başlangıç fiyatına sahip oldu.
- Küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler nedeniyle hammadde maliyetleri artmasına rağmen markalar talepteki zayıflama nedeniyle fiyat artışlarını minimum seviyede tutuyor.
- Opel Corsa 1 milyon 395 bin lira ve Fiat Panda 1 milyon 440 bin lira ile en uygun fiyatlı modeller arasında ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
- Pazardaki daralmanın sürmesi halinde markaların önümüzdeki dönemde de fiyat artışlarını sınırlı tutması ve kampanyalara ağırlık vermesi bekleniyor.
Otomotiv pazarında 2026'nın ilk beş ayında satış temposu yavaşlarken, markalar fiyat artışlarını sınırlı tutarak ve kampanyalara yönelerek pazarı hareketlendirmeye çalışıyor. Haziran itibarıyla birçok modelde zamsız fiyatların korunması, sıfır otomobil almayı planlayanlar için daha uygun seçenekleri yeniden öne çıkardı.
MAYISTA DÜŞÜŞ DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ
Sektörde talebin zayıflaması, markaların fiyat politikasını da doğrudan etkiledi. Satışların yavaşlaması nedeniyle bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken, bazıları mevcut liste fiyatları üzerinden yüksek oranlı indirimlere yöneldi.
Bazı üreticilerin ise yeni ay fiyat listesini henüz açıklamadığı belirtiliyor. Bu tablo, pazarda bekle-gör eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.
MALİYET BASKISI SÜRERKEN FİYAT ARTIŞLARI SINIRLI KALDI
Küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler nedeniyle otomotiv üretiminde kullanılan hammaddelere erişimin zorlaşması, maliyet baskısını artırdı. Buna rağmen markalar, talepteki zayıflama nedeniyle fiyat artışlarını minimum seviyede tutmaya çalışıyor.
Sektördeki genel görünüm, üretim maliyetleri yükselse de satış baskısı nedeniyle fiyatlara tam anlamıyla zam yansıtılamadığını gösteriyor.
HAZİRANDA ÖNE ÇIKAN EN UYGUN FİYATLI MODELLER
Haziran itibarıyla açıklanan başlangıç fiyatlarına göre öne çıkan modeller şöyle sıralandı:
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 335 bin lira
- Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 395 bin lira
- Fiat Panda La Prima 44 kWh Otomatik: 1 milyon 440 bin lira
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump: 1 milyon 470 bin lira
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna: 1 milyon 699 bin lira
- Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1 milyon 821 bin lira
- Togg V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 869 bin 48 lira
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 892 bin lira
- Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance: 1 milyon 999 bin lira
- Ssangyong Tivoli: 1 milyon 999 bin lira
- Ford Puma Titanium: 2 milyon 131 bin 500 lira
- Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel: 2 milyon 165 bin lira
- Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik: 2 milyon 525 bin lira
- MG ZS Hybrid+ Luxury: 2 milyon 540 bin lira
- Cupra Leon: 2 milyon 650 bin lira
- Lexus LBX: 3 milyon 5 bin lira
- Mercedes A200: 3 milyon 222 bin lira
- Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3 milyon 519 bin 107 lira
- Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 lira
- BMW 120 Sport Line: 3 milyon 724 bin 500 lira
- BYD SEAL 390 kW AWD: 4 milyon 77 bin lira
En düşük başlangıç fiyatı Kia Picanto'da görülürken, onu Opel Corsa ve Fiat Panda izledi. Listenin üst sıralarında ise premium ve elektrikli modeller yer aldı.
Pazardaki daralmanın sürmesi halinde markaların önümüzdeki dönemde de fiyat artışlarını sınırlı tutması ve kampanyalara ağırlık vermesi bekleniyor.