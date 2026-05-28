Xiaomi sattığı her otomobil başına 5 bin 600 dolar zarar ediyor

Xiaomi nisan ayında 36 bin 702 araç teslim ederek şubat ve marttaki satış gerilemesindan çıktı ancak aralık ayındaki 50 bin 212 adetlik zirveye ulaşamadı.

Şirketin ortalama satış fiyatı 235 bin yuan seviyesinde bulunuyor ve YU7 GT ile SU7 Ultra gibi üst paket modellerin satışı kârlılığı artırabilir.

Xiaomi'nin otomobil geliri ilk çeyrekte 19,9 milyar yuan olurken, araç başına zarar geçen yılın aynı dönemine göre 900 dolardan 5 bin 600 dolara yükseldi.

Xiaomi'nin elektrikli otomobil birimi, yılın ilk çeyreğinde Çin'de 80 bin 856 araç satmasına rağmen 3,1 milyar yuan faaliyet zararı açıkladı. Carscoops'un aktardığına göre bu tablo, teslim edilen her araçta yaklaşık 5 bin 600 dolarlık kayba işaret ediyor.

Xiaomi'nin otomobil tarafında satışlar güçlü seyretse de finansal tablo aynı ölçüde toparlanmadı. Şirket, ilk çeyrekte 19,9 milyar yuan, yani yaklaşık 2,9 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşın faaliyet zararı 3,1 milyar yuan, başka bir deyişle yaklaşık 457 milyon dolar oldu.

GEÇEN YILA GÖRE TABLO AĞIRLAŞTI

Kaynak metindeki verilere göre Xiaomi, geçen yılın ilk üç ayında 75 bin 869 araç sattı. O dönemde araç başına zarar ise yaklaşık 900 dolar seviyesindeydi. Bu da şirketin daha fazla araç teslim etmesine rağmen, araç başına kaybın çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

ÜST PAKETLER DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Şirketin elindeki en önemli kaldıraçlardan biri ortalama satış fiyatı. Bu rakam şu anda 235 bin yuan, yani yaklaşık 34 bin 600 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha yüksek kâr marjı sunan versiyonların payının artması, bu hesabı değiştirebilir.

Öne çıkan fiyatlar ise şöyle:

YU7 GT: 389 bin 900 yuan

SU7 Ultra: 529 bin 900 yuan

Kaynak habere göre bu modeller yüksek adetli satış için tasarlanmış araçlar değil. Ancak satılan her üst versiyon, ortalama geliri yukarı çekme potansiyeli taşıyor.