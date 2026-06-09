Türkiye'de yılın en iyi otomobili yarışmasında 7 model finale yükseldi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında final heyecanı başladı. Uzman jüri üyelerinin oylamaya başladığı organizasyonda, ana kategorideki 7 finalist modelle birlikte tasarım, inovasyon ve premium sınıftaki en iyiler 23 Haziran’da İstanbul’da açıklanacak.
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- Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F finalde yarışacak.
- Yarışmanın kazananları 23 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak.
- Yarışmada ana kategori dışında tasarım, inovasyon, premium otomobil ve basın lansmanı kategorilerinde de ödüller verilecek.
- Finalistler geçen ay TOSFED İstanbul Park'ta test sürüşlerinde değerlendirildi.
- Yarışma ZF Aftermarket ana destekçiliğinde arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla düzenleniyor.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında final heyecanı başladı. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın otomobili için 7 finalist yarışırken alt kategorilerin adayları da belli oldu.
YILIN OTOMOBİLİ İÇİN 7 FİNALİST SAHNEDE
Türkiye pazarında Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan 7 otomobil, geçen ay TOSFED İstanbul Park'ta test sürüşlerinde değerlendirildi.
Ana kategoride yarışan finalistler şöyle:
Finalistler
BMW iX3
BYD Sealion 7
Citroen C5 Aircross
Hyundai Inster
Mercedes-Benz CLA
Renault Clio
Togg T10F
OGD üyelerinin puanlaması sonucunda bir model, Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 unvanını alacak.
TASARIM KATEGORİSİNDE DİKKAT ÇEKEN MODELLER VAR
Yarışmada yalnızca yılın otomobili değil, tasarım, inovasyon, basın lansmanı ve premium otomobil kategorilerinde de ödüller verilecek.
Yılın Tasarımı kategorisinde Alpine A290, BMW iX3, Honda Prelude, Skoda Enyaq Coupe, Renault Clio 6, Volkswagen T-Roc ve Volvo EX30 modelleri yarışacak.
Bu kategori, özellikle yeni nesil elektrikli ve hibrit modellerin tasarım diliyle öne çıktığı başlıklardan biri olacak.
PREMİUM KATEGORİSİNDE GÜÇLÜ ADAYLAR YARIŞIYOR
Yılın Premium Otomobili kategorisinde lüks ve üst segmentte dikkat çeken modeller yer alıyor.
Bu kategoride Rolls-Royce Ghost, BMW iX3, Mercedes-Benz GLA, Volvo EX30, Honda Prelude, Audi A6, Ferrari Amalfi ve Porsche Macan aday gösterildi.
Aday listesinde hem elektrikli modeller hem de lüks otomobil pazarının güçlü temsilcileri bulunuyor.
İNOVASYON ÖDÜLÜNDE TEKNOLOJİ YARIŞI
Yılın İnovatif Projesi kategorisinde otomobillerin yalnızca tasarımı ya da performansı değil, sunduğu yeni teknolojiler değerlendirilecek.
Bu kategoride BMW iX3 Panoramic Vision, Mercedes-Benz'in 2 vitesli şanzıman teknolojisi, Hyundai IONIQ 9'un UV-C sterilizasyon özellikli ön saklama alanı ve Ford SYNC Move teknolojisi yarışacak.
BASIN LANSMANI KATEGORİSİNDE 6 ADAY VAR
Yılın Basın Lansmanı kategorisinde ise markaların Türkiye'de düzenlediği tanıtım organizasyonları değerlendirilecek.
Aday lansmanlar şöyle:
- Suzuki S-Cross ve Vitara Black Edition Mardin lansmanı
- Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği
- Skoda Tech Day organizasyonu
- Hyundai EV Ailesi Buluşması Göcek etkinliği
- Volkswagen T-Roc Kapadokya lansmanı
- Renault 5 İstanbul lansmanı
KAZANANLAR 23 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
AA'nın haberine göre, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında ödüller 23 Haziran'da İstanbul'da sahiplerini bulacak.
Otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, ana kategoriyle birlikte farklı başlıklarda oylarını online olarak kullanmaya başladı. Yarışma, ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla düzenleniyor.
TÖRENDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ DE VERİLECEK
Türkiye otomotiv sektöründe geleneksel hale gelen yarışmanın kazananları, OGD üyelerinin puanlamasıyla belirlenecek.
23 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek gecede ana kategori ve alt kategorilerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü de takdim edilecek.