Türkiye'de yılın en iyi otomobili yarışmasında 7 model finale yükseldi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F finalde yarışacak.

Yarışmanın kazananları 23 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak.

Yarışmada ana kategori dışında tasarım, inovasyon, premium otomobil ve basın lansmanı kategorilerinde de ödüller verilecek.

Finalistler geçen ay TOSFED İstanbul Park'ta test sürüşlerinde değerlendirildi.

Yarışma ZF Aftermarket ana destekçiliğinde arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla düzenleniyor.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında final heyecanı başladı. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın otomobili için 7 finalist yarışırken alt kategorilerin adayları da belli oldu. YILIN OTOMOBİLİ İÇİN 7 FİNALİST SAHNEDE Türkiye pazarında Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan 7 otomobil, geçen ay TOSFED İstanbul Park'ta test sürüşlerinde değerlendirildi. Ana kategoride yarışan finalistler şöyle: Finalistler BMW iX3 BYD Sealion 7 Citroen C5 Aircross Hyundai Inster Mercedes-Benz CLA Renault Clio Togg T10F OGD üyelerinin puanlaması sonucunda bir model, Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 unvanını alacak.

OGD üyeleri finalistleri İstanbul Park’ta test ederek puanlama sürecine geçti.(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) TASARIM KATEGORİSİNDE DİKKAT ÇEKEN MODELLER VAR Yarışmada yalnızca yılın otomobili değil, tasarım, inovasyon, basın lansmanı ve premium otomobil kategorilerinde de ödüller verilecek. Yılın Tasarımı kategorisinde Alpine A290, BMW iX3, Honda Prelude, Skoda Enyaq Coupe, Renault Clio 6, Volkswagen T-Roc ve Volvo EX30 modelleri yarışacak. Bu kategori, özellikle yeni nesil elektrikli ve hibrit modellerin tasarım diliyle öne çıktığı başlıklardan biri olacak.