Elektrikli araçlarda şarj rekoru: En çok tüketim yapan il belli oldu

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye genelindeki şarj noktası sayısı 46 bin 665'e ulaştı. Bu noktaların 20 bin 461'ini DC hızlı şarj üniteleri oluştururken, toplam elektrik tüketiminin yüzde 84,94'ü bu noktalarda gerçekleşti.

Elektrikli araç şarjında temmuz ayı rekorla kapandı.

ŞARJ TÜKETİMİ 90 BİN MEGAVATSAATE YAKLAŞTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araçların şarj edilmesi için temmuz ayında 89 bin 947 megavatsaat elektrik kullanıldı. Geçen yıl temmuz ayında 45 bin 605 megavatsaat olan tüketim böylece yaklaşık iki katına çıktı.

Haziran ayında gerçekleşen tüketimle karşılaştırıldığında da önemli bir artış kaydedildi. Temmuz verileri, şarj altyapısının büyümesi ve elektrikli araç sayısındaki yükselişin enerji talebine doğrudan yansıdığını ortaya koydu.

Ay boyunca ülke genelindeki şarj istasyonlarında yaklaşık 3,33 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj tüketimi bir yılda neredeyse iki katına çıktı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

DC İSTASYONLAR TÜKETİMDE AÇIK ARA ÖNDE

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'deki 46 bin 665 şarj noktasının 26 bin 204'ü AC, 20 bin 461'i ise DC şarj noktalarından oluştu. DC ünitelerin toplam ağ içindeki payı yüzde 44 civarında kalmasına rağmen elektrik tüketimindeki payları yüzde 84,94'e ulaştı.

Hızlı şarj noktalarının ağırlığı işlem sayısında da görüldü. Temmuz ayında yapılan şarj işlemlerinin yüzde 79,08'i DC ünitelerde gerçekleştirildi.

Veriler, DC şarj noktalarının sayısal olarak ağın yarısından azını oluşturmasına karşın hem tüketim hem de kullanım yoğunluğu bakımından çok daha yüksek bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha kısa sürede şarj imkanı sunan hızlı şarj altyapısının yaygınlaşması, elektrikli araç kullanımındaki büyümeyi destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Hızlı şarj noktaları tüketimin büyük bölümünü üstlendi.

HER 3 İŞLEMDEN YAKLAŞIK 2'Sİ YEŞİL İSTASYONLARDA

Elektrikli araç şarjında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da temmuz verilerinde dikkat çekti.

Ay içerisinde gerçekleştirilen yaklaşık 3,33 milyon şarj işleminin yüzde 65'i YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında yapıldı. Böylece gerçekleştirilen her üç şarj işleminden yaklaşık ikisi yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşmiş oldu.

Bu tablo, elektrikli ulaşım sektöründeki büyümenin enerji dönüşümü ve yenilenebilir kaynakların kullanımındaki gelişmelerle birlikte ilerlediğini ortaya koydu.

Temmuzda şarj talebi 90 bin megavatsaat sınırına dayandı.

ŞARJ AĞI 2,5 YILDA 4 KATA YAKLAŞTI

Türkiye'nin şarj altyapısı da elektrikli araç pazarındaki büyümeye paralel olarak hızlı şekilde genişledi.

2024 yılının başında 12 bin 84 olan toplam şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye yükseldi. Temmuz 2026 sonunda ise sayı 46 bin 665'e ulaştı.

Böylece Türkiye'nin şarj ağı yaklaşık 2,5 yıllık dönemde 4 kata yakın büyüme kaydetti. Özellikle DC hızlı şarj noktalarındaki artış, altyapının yalnızca sayısal olarak değil, şarj kapasitesi açısından da geliştiğini gösterdi.

İstanbul, şarj tüketiminde Türkiye’nin zirvesinde yer aldı.

TÜKETİMİN YARISINDAN FAZLASI 5 ŞEHİRDE

Şarj tüketiminin dağılımında Türkiye'nin büyükşehirleri öne çıktı. İstanbul, temmuz ayında ülke genelindeki elektrikli araç şarj tüketiminin yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirdi.

İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya geldi. Bu beş şehirde elektrikli araçların şarj edilmesi için toplam yaklaşık 45 bin 311 megavatsaat elektrik tüketildi.

Söz konusu miktar, Türkiye genelindeki temmuz ayı şarj tüketiminin yüzde 50'sinden fazlasına karşılık geldi. İstanbul'un tek başına yaklaşık dörtte birlik paya yaklaşması ise elektrikli araç şarj talebinin büyük kentlerde yoğunlaştığını ortaya koydu.