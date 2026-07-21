DSÖ açıkladı: Dünya genelinde trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 21 azaldı

Dünya genelinde motorlu taşıt sayısı 2011-2025 döneminde 1 milyardan fazla artmasına rağmen trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 21 geriledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı verilere göre 2025'te kazalar 1,16 milyon kişinin yaşamına mal oldu. Trafik yaralanmaları, 5-29 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olmaya devam etti.

2011-2025 döneminde dünyada motorlu taşıt sayısı - 1 milyardan fazla arttı 2011-2025 döneminde trafik kazalarında can kaybı - Yüzde 21 geriledi 2025'te dünya genelinde trafik kazalarında ölenler - 1,16 milyon kişi (DSÖ)

2030 HEDEFİ İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni deklarasyon, trafik kazalarındaki ölüm ve ağır yaralanmaları 2030'a kadar yarı yarıya azaltmayı amaçlıyor. Karşılaştırmada 2021 seviyeleri esas alınacak.

Ülkelerden açık hedefleri, takvimi ve bütçesi bulunan ulusal yol güvenliği stratejileri hazırlamaları isteniyor. Ayrıca kazalara ilişkin verilerin daha sağlıklı toplanması, kuralların güçlendirilmesi ve güvenlik standartlarının uygulanması hedefleniyor.

Plan kapsamında yolların, altyapının ve araçların güvenli hale getirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.