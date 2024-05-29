Bayilerden sıfır otomobilde SON İNDİRİM uygulandı! 7 Temmuz’da fiyat listesi 2 ile çarpılacak! Kia, Peugeot, Opel, Nissan, Renault, Fiat, Ford...

2024 yılı, otomotiv sektöründe önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni güvenlik standartları, piyasalarda büyük bir etki yaratabilir. İşte Temmuz öncesi markalar tarafından sunulan son kampanyalar...

7 TEMMUZ'DAN İTİBAREN OTOMOBİLLERDE STANDART HALE GELECEK ÖZELLİKLER VE FİYATLARA ETKİSİ

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik regülasyonu 7 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek. Daha önce opsiyonel olan birçok güvenlik sistemi zorunlu hale gelecek. Bu sistemler arasında acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani frende otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması için 'safety glass' özellikli ön cam, akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve arka park mesafe sensörü bulunuyor.

Yönetmeliğin başlangıç tarihi ve ilerleyişi otomotiv sektöründe kafa karışıklığı yaratıyor. Stokta bulunan araçlar için başlangıçta 12 aylık bir satış süresi tanınmıştı. Ancak, bu süre daha sonra toplam satış adedinin %10'u ile sınırlandırıldı. Avrupa'dan gelen araçlar siparişten 2-3 ay, Asya'dan gelenler ise 4-5 ay önce ülkeye ulaşıyor, bu nedenle standart dışı on binlerce araç stokta kalabilir.