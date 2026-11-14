Başkentte pazar sabahı yola çıkacak sürücülerin güzergah planlarını şimdiden gözden geçirmesi gerekiyor. 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle kentin birçok merkezi noktası araç trafiğine kapatılacak.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığı Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurusuna göre, saat 09.00'da başlayacak koşu öncesinde güvenlik ve organizasyon hazırlıkları sabah erken saatlerde devreye girecek. Bu kapsamda 15 Kasım Pazar günü saat 07.30'dan itibaren belirlenen ana arterler ve bağlantı yolları araç geçişine kapalı tutulacak.

SAAT 07.30'DAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK ANA YOLLAR

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı: Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak.

Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak. Celal Bayar Bulvarı: Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı trafiğe kapalı olacak.

Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı trafiğe kapalı olacak. Kazım Karabekir Caddesi: Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak.

Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak. Dögol Caddesi: Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak kapalı tutulacak.

Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak kapalı tutulacak. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi: Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Mevlana Bulvarı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

BEŞEVLER VE ANIT CADDESİ HATTINDAKİ DİĞER KAPANIŞLAR

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak.

İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak. Akdeniz Caddesi: Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutulacak.

Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutulacak. Gençlik Caddesi: Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak.

Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak. Anıt Caddesi: Caddenin tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Belirtilen ana arterlerin yanı sıra bu yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin pazar sabahı aksaklık yaşamamak için kapalı güzergahları dikkate alarak yola çıkması önem taşıyor.