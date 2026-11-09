Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anma törenleri nedeniyle başkentte yarın sabah saatlerinden itibaren kapsamlı bir trafik düzenlemesine gidiliyor. Anıtkabir çevresinde düzenlenecek resmi program boyunca kentin en işlek arterleri ve bağlantı noktaları araç geçişine kapalı tutulacak.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GİRİŞ YAPILAMAYACAK YOLLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre, yarın saat 01.00 itibarıyla başlayacak kısıtlama program bitimine kadar kesintisiz devam edecek. Bu süreçte doğrudan ulaşıma kapatılacak noktalar şunlar:

GMK Bulvarı'nın tamamı

Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Dögol Caddesi

Sporpark Caddesi ve Turgut Reis Caddesi

KAVŞAK VE BAĞLANTI NOKTALARINDA GEÇİŞ DURDURULACAK

Ana güzergahların yanı sıra bölgedeki varyantlar da araç trafiğinden arındırılacak. Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan tüm yan varyantlar kapatılırken, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan kesiminde de tören sonlanana kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Kent içi yolculuk planlayan sürücülerin alternatif hatları tercih etmesi gerekiyor.