Poliçeyi unutanın cebi yanacak: Ağustos 2026 trafik sigortası tavan primleri açıklandı! İşte il il yeni tarifeler
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem tarifeleri yürürlüğe girdi. Sürücünün risk basamağı, araç türü ve kayıtlı olunan il, ödenecek tutarı doğrudan şekillendiriyor. Hasarsız sürücüler prim avantajı yakalarken; sigortasız trafiğe çıkmanın yaptırımı yalnızca 1.246 TL'lik ceza ile kalmıyor, araç trafikten men edilebiliyor.
Ağustos 2026 dönemi zorunlu trafik sigortası tavan primleri belli oldu. Yeni tarifede İstanbul'da en yüksek risk grubundaki bir otomobil için prim 57 bin 213 TL'ye, ticari takside 166 bin 214 TL'ye çıktı. 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise tavan tutar 408 bin 348 TL'ye kadar yükseldi. Primler sürücünün risk basamağına, araç türüne ve kayıtlı olduğu ile göre değişiyor.
OTOMOBİLDE PRİM 9 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 57 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan Ağustos 2026 tarifesinde, otomobiller için şehir ve risk basamağına göre farklı tavan tutarlar uygulanıyor.
İstanbul'da 4. basamaktaki bir binek otomobil için standart prim 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Risk seviyesi yükseldikçe bu tutar artıyor, hasarsızlık avantajı bulunan sürücülerde ise düşüyor.
Üç büyükşehirde otomobiller için açıklanan en yüksek ve en düşük primler şöyle:
İstanbul'da en yüksek risk grubuyla en düşük risk grubu arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaşıyor.
TİCARİ TAKSİDE TAVAN 166 BİN TL'Yİ GEÇTİ
Ticari taksilerde ödenecek tutarlar binek otomobillere göre çok daha yüksek seviyelerde bulunuyor.
İstanbul'da en yüksek risk grubundaki ticari taksi için tavan prim 166 bin 214 TL olurken, en düşük risk grubunda bu tutar 27 bin 702 TL olarak uygulanıyor.
Ankara ve İzmir'deki rakamlar da şöyle:
- Ankara: 161 bin 510 TL - 26 bin 918 TL
- İzmir: 156 bin 806 TL - 26 bin 134 TL
Bu rakamlar, ticari araçlarda risk basamağının poliçe maliyeti üzerindeki etkisini daha belirgin hale getiriyor.
31 KOLTUK ÜZERİ OTOBÜSTE 408 BİN TL SINIRI AŞILDI
Ağustos tarifesinin en yüksek tutarlarından biri büyük otobüslerde ortaya çıktı.
YENİ TARİFEDE YAKLAŞIK YÜZDE 4 ARTIŞ VAR
Verilen bilgilere göre Ağustos 2026 döneminde zorunlu trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 4'lük artış gerçekleşti.
Ancak her araç sahibi aynı tutarı ödemiyor. Prim hesabında sürücünün hasar geçmişine bağlı risk basamağı başta olmak üzere araç türü ve kayıtlı olunan il gibi unsurlar etkili oluyor.
Bu nedenle yalnızca "trafik sigortası ne kadar?" sorusuna bakmak yeterli olmuyor. Aynı şehirde ve aynı araç türünde dahi sürücünün bulunduğu basamağa göre prim ciddi biçimde değişebiliyor.
RİSK BASAMAĞI POLİÇE FİYATINI DOĞRUDAN DEĞİŞTİRİYOR
Zorunlu trafik sigortasında basamak sistemi sürücünün geçmiş hasar durumunu prim hesabına yansıtıyor.
Yüksek risk grubundaki sürücüler daha yüksek primlerle karşılaşırken, düşük risk grubundaki sürücüler daha avantajlı tutarlardan poliçe yaptırabiliyor.
İstanbul'daki otomobil tarifesi bu farkı açık biçimde gösteriyor. En yüksek risk grubunda 57 bin 213 TL olan prim, en düşük risk grubunda 9 bin 535 TL'ye kadar geriliyor.
SİGORTASIZ ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLEBİLİYOR
Zorunlu trafik sigortası bulunmadan trafiğe çıkılması halinde idari yaptırım uygulanıyor.
Verilen bilgilere göre 2026 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası 1.246 TL. Bunun yanında araç, zorunlu trafik sigortası yaptırılıncaya kadar trafikten men edilebiliyor.
Sigortasız bir aracın kazaya karışması ise sürücü ve araç sahibi açısından daha büyük bir mali yük oluşturabiliyor. Poliçe kapsamında karşılanacak zararların sigorta güvencesi dışında kalması halinde mali sorumluluk doğrudan ilgili kişilere yansıyabiliyor.
YENİLEME GECİKİRSE PRİM HER 30 GÜNDE ARTIYOR
Poliçenin süresi dolduğu halde yenilenmemesi de ek maliyet getiriyor.
Verilen bilgilere göre gecikilen her 30 günlük dönem için prime yüzde 5 ek ücret uygulanıyor. Gecikme nedeniyle oluşan toplam ek prim yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.
Bu nedenle araç sahiplerinin yalnızca yeni tavan fiyatları değil, poliçelerinin bitiş tarihini ve hangi risk basamağında olduklarını da takip etmesi gerekiyor.
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