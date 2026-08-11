Poliçeyi unutanın cebi yanacak: Ağustos 2026 trafik sigortası tavan primleri açıklandı! İşte il il yeni tarifeler

Ağustos 2026 dönemi zorunlu trafik sigortası tavan primleri belli oldu. Yeni tarifede İstanbul'da en yüksek risk grubundaki bir otomobil için prim 57 bin 213 TL'ye , ticari takside 166 bin 214 TL'ye çıktı. 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise tavan tutar 408 bin 348 TL'ye kadar yükseldi. Primler sürücünün risk basamağına, araç türüne ve kayıtlı olduğu ile göre değişiyor.

OTOMOBİLDE PRİM 9 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 57 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan Ağustos 2026 tarifesinde, otomobiller için şehir ve risk basamağına göre farklı tavan tutarlar uygulanıyor.

İstanbul'da 4. basamaktaki bir binek otomobil için standart prim 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Risk seviyesi yükseldikçe bu tutar artıyor, hasarsızlık avantajı bulunan sürücülerde ise düşüyor.

Üç büyükşehirde otomobiller için açıklanan en yüksek ve en düşük primler şöyle:

ŞEHİR EN YÜKSEK EN DÜŞÜK İstanbul 57 bin 213 TL 9 bin 535 TL Ankara 55 bin 594 TL 9 bin 266 TL İzmir 53 bin 974 TL 8 bin 996 TL

İstanbul'da en yüksek risk grubuyla en düşük risk grubu arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaşıyor.