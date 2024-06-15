7 Temmuz öncesi fiyat listesi dibi gördü: Fiat Egea 207, Honda 225 bin TL indirimi duyurdu!

Otomotiv sektöründe heyecan dolu günler yaşanıyor! Fiat ve Honda markaları, 7 Temmuz öncesinde sundukları muhteşem indirim kampanyalarıyla sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Fiat ve Honda'nın bu kampanyaları, otomobil tutkunlarını showroomlara çekiyor. Hem Fiat hem de Honda'nın sunduğu cazip fiyat avantajlarıyla birlikte, geniş model yelpazeleri de tüketicilere seçim özgürlüğü sağlıyor. İşte Haziran ayı sıfır otomobil fiyatları...
FIAT EGEA İNDİRİMİ
Fiat Egea'da Dev İndirim Başladı! Fiat, Haziran ayı boyunca Egea modellerinde muazzam indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında, 2024 model Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP için önerilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim yapılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımlar hariç tutulduğunda, bu indirimler ile araç fiyatında 207 bin TL'ye varan avantajlar sağlanıyor. Ancak kampanya stoklarla sınırlı ve kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor. Detaylı bilgi için en yakın Fiat bayisine başvurabilirsiniz.
Fiat kampanyası
FİAT EGEA FİYATLARI (HAZİRAN 2024)
|Model
|Fiyat (TL)
|Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP
|799.900