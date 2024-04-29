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439.300 TL'ye Fiat Egea fırsatı! Özel kampanya ile satışlar başladı! Son 1 gün

2024 yılında Fiat, sıfır kilometre araç almak isteyenler için cazip bir seçenek olarak Fiat Egea Sedan'ı sunuyor. Bu araç, başlangıç fiyatı 439.300 TL olarak belirlenmiş olup, ekonomik bir tercih olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken Fiat Egea Sedan, ÖTV indirimleri gibi avantajlarla da alıcıların ilgisini çekmekte. Bu model, düşük yakıt tüketimi sayesinde uzun vadede de kullanıcılarına ekonomik avantajlar sağlarken, geniş iç hacmi ile de konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 08:56 Güncelleme 29 Nisan 2024, 08:56
439.300 TL’ye Fiat Egea fırsatı! Özel kampanya ile satışlar başladı! Son 1 gün

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Türkiye'de otomobil almak isteyenler için Fiat'tan heyecan verici haberler var! Yeni Fiat Egea Sedan, özel fiyatıyla sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Fiat, bu özel teklifiyle otomobil piyasasında dikkat çekici bir fırsat yaratıyor. ÖTV indirimleri ve engelli vatandaşlar için sunulan avantajlı fiyatlarla, Fiat Egea model ailesi, her kesimden otomobil severlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış.

ÖTV İndirimlerinin Ekonomik Faydaları

Türkiye'de otomobil satın alırken ÖTV, araç fiyatlarının önemli bir kısmını oluşturur. Fiat'ın yeni kampanyası, bu vergide sağlanan indirimler sayesinde müşterilere önemli mali avantajlar sunuyor. ÖTV'siz araç alımı, özellikle engelli vatandaşlar ve bazı özel durumları olan bireyler için mümkün. Bu durum, araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 40-45 oranında düşmesini sağlayabilir.

Fiat Engelli Araç Fiyatları

Fiat, engelli vatandaşlarımız için de özel fiyatlar sunuyor. Örneğin, 2024 model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu engelli bireyler için 439.300 TL gibi avantajlı bir fiyatla listelenmiş. Bu araçlar, engelli kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış adaptasyonlar içeriyor.

Fiat Egea, markanın en popüler modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu model, engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Aşağıda Fiat Egea'nın farklı modellerinin ve engelli araç fiyatlarının bir listesi yer almaktadır:

2024 Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP: 439.300 TL

2024 Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP: 539.200 TL

2024 Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP: 472.600 TL

2024 Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 500.400 TL

2024 Fiat Egea LIMITED 1.3 M.Jet 95 HP: 528.200 TL

Fiat Egea HB (Hatchback) Modelleri

Fiat Egea HB, hatchback tasarımı ile genç ve dinamik bir görünüm sunarken, engelli bireyler için de uygun özelliklerle donatılmıştır. Bu modelin engelli araç fiyatları şu şekildedir:

2024 Fiat Egea Street HB 1.4 Fire 95 HP: 472.600 TL

Fiat Egea Cross Modelleri

Fiat Egea Cross, daha robust ve maceraperest bir tasarıma sahip olan bir diğer modeldir. Bu model, engelli sürücüler için daha yüksek oturma pozisyonu ve daha geniş iç hacim sunarak konforlu bir sürüş imkanı sağlar. Fiat Egea Cross'un engelli araç fiyatları ise şöyledir:

2024 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 485.400 TL

2024 Fiat Egea Cross URBAN 1.4 Fire 95 HP: 507.600 TL

2024 Fiat Egea Cross LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 535.400 TL

2024 Fiat Egea Cross LIMITED 1.4 Fire 95 HP: 555.400 TL

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