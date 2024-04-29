439.300 TL’ye Fiat Egea fırsatı! Özel kampanya ile satışlar başladı! Son 1 gün

Türkiye'de otomobil almak isteyenler için Fiat 'tan heyecan verici haberler var! Yeni Fiat Egea Sedan, özel fiyatıyla sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Fiat, bu özel teklifiyle otomobil piyasasında dikkat çekici bir fırsat yaratıyor. ÖTV indirimleri ve engelli vatandaşlar için sunulan avantajlı fiyatlarla, Fiat Egea model ailesi, her kesimden otomobil severlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış.

Türkiye'de otomobil satın alırken ÖTV, araç fiyatlarının önemli bir kısmını oluşturur. Fiat 'ın yeni kampanyası, bu vergide sağlanan indirimler sayesinde müşterilere önemli mali avantajlar sunuyor. ÖTV'siz araç alımı, özellikle engelli vatandaşlar ve bazı özel durumları olan bireyler için mümkün. Bu durum, araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 40-45 oranında düşmesini sağlayabilir.

Fiat Engelli Araç Fiyatları

Fiat, engelli vatandaşlarımız için de özel fiyatlar sunuyor. Örneğin, 2024 model Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu engelli bireyler için 439.300 TL gibi avantajlı bir fiyatla listelenmiş. Bu araçlar, engelli kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış adaptasyonlar içeriyor.

Fiat Egea, markanın en popüler modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu model, engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Aşağıda Fiat Egea'nın farklı modellerinin ve engelli araç fiyatlarının bir listesi yer almaktadır: