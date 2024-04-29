2024’ün en müthiş SUV kampanyası: Fiat Egea’dan bile daha ucuz! Ford indirimin daniskasını yaptı

2024 Ford Puma Fiyat Listesi Ford'un 2024 model Puma SUV'sinin fiyatları şu şekilde: 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style: 1.509.400 TL. 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line: 1.792.300 TL. 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style: 1.228.100 TL.

2024 Fiat Egea Sedan Easy Donanım Model Yılı Fiyat Listesi Detayları Fiat'ın popüler sedan modeli Egea, 2024 model yılı için Easy donanım seviyesinde dört farklı motor ve şanzıman kombinasyonu sunuyor. Bu modeller, farklı yakıt türleri ve güç seçenekleri ile her kullanıcının ihtiyacına uygun bir alternatif oluşturuyor. İşte detaylı fiyat listesi ve özellikler:

1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Bu versiyon, 1.4 litrelik Fire motoru ile 95 beygir güç sunar ve manuel şanzıman ile donatılmıştır. Yakıt türü olarak benzin kullanır. Egea'nın bu modeli, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkar. Standart fiyatı 977.900 TL iken, kampanyalı dönemde 939.900 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunulmaktadır.

Dizel motorlu bir alternatif arayanlar için 1.3 litrelik M.Jet motor 95 HP güç sağlar. Manuel şanzıman ile kombine edilen bu model, yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri ile dikkat çeker. Bu versiyonun standart fiyatı 1.155.900 TL olup, kampanyalı fiyatı ise 1.113.900 TL'dir.