PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

2024'ün en müthiş SUV kampanyası: Fiat Egea'dan bile daha ucuz! Ford indirimin daniskasını yaptı

Türkiye'deki SUV tutkunları için oldukça cazip bir seçenek haline gelen bu araç, modern tasarımı, üstün teknolojik özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Yoğun ilgi görmeye başlamasının sebepleri arasında, hem şehir içinde hem de şehir dışında rahat kullanım sağlayan yapısal özellikleri ve geniş iç hacmi bulunuyor. Ayrıca, güvenlik donanımlarıyla da dikkat çeken bu araç, hem sürücü hem de yolcular için güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:20 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:21
2024’ün en müthiş SUV kampanyası: Fiat Egea’dan bile daha ucuz! Ford indirimin daniskasını yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ford otomobil üreticisi, Puma SUV modeli ile Türkiye'deki otomobil severlerin büyük ilgisini çekiyor. Nisan ayı itibarıyla yayımlanan fiyat listesi, bu modelin bazı Fiat Egea versiyonlarından daha uygun olduğunu gösteriyor. Bu durum, Puma'nın "2024'ün en çılgın SUV kampanyası" olarak anılmasına yol açıyor.

Puma, özellikle fiyat-performans oranıyla ön plana çıkıyor. Ekonomik olması, geniş kitleler tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Ford, bu stratejiyle Türkiye pazarında önemli bir rekabet avantajı elde etmiş durumda.

Fiat Egea İle Karşılaştırma

Fiat Egea, Türkiye'de uygun fiyatlı modelleriyle tanınır. Ancak Ford Puma'nın bazı modelleri, Egea'nın bazı versiyonlarından daha uygun fiyat etiketlerine sahip. Özellikle, Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 95PS modelinin fiyatı, Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT modelinden daha cazip.

2024 Ford Puma Fiyat Listesi

Ford'un 2024 model Puma SUV'sinin fiyatları şu şekilde:

1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style: 1.509.400 TL.

1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line: 1.792.300 TL.

1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style: 1.228.100 TL.

2024 Fiat Egea Sedan Easy Donanım Model Yılı Fiyat Listesi Detayları

Fiat'ın popüler sedan modeli Egea, 2024 model yılı için Easy donanım seviyesinde dört farklı motor ve şanzıman kombinasyonu sunuyor. Bu modeller, farklı yakıt türleri ve güç seçenekleri ile her kullanıcının ihtiyacına uygun bir alternatif oluşturuyor. İşte detaylı fiyat listesi ve özellikler:

1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Bu versiyon, 1.4 litrelik Fire motoru ile 95 beygir güç sunar ve manuel şanzıman ile donatılmıştır. Yakıt türü olarak benzin kullanır. Egea'nın bu modeli, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkar. Standart fiyatı 977.900 TL iken, kampanyalı dönemde 939.900 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunulmaktadır.

Dizel motorlu bir alternatif arayanlar için 1.3 litrelik M.Jet motor 95 HP güç sağlar. Manuel şanzıman ile kombine edilen bu model, yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri ile dikkat çeker. Bu versiyonun standart fiyatı 1.155.900 TL olup, kampanyalı fiyatı ise 1.113.900 TL'dir.

Daha güçlü bir dizel motor seçeneği olan 1.6 litrelik M.Jet motor, 130 beygir güç üretir ve DCT otomatik şanzıman ile sunulur. Bu kombinasyon, sürüş konforunu artırırken, performansı da üst seviyelere taşır. Fiyatı kampanyasız 1.323.900 TL iken, kampanyalı dönemde 1.275.900 TL'ye düşmektedir.

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli

Çevre dostu bir seçenek arayanlar için Fiat Egea, 1.5 litrelik T4 motoru ile hibrit teknolojisini sunar. Bu motor, 130 HP güç üretir ve otomatik şanzıman ile kombine edilmiştir. Hibrit motor, benzin ve elektrik enerjisini verimli bir şekilde kullanarak yakıt tasarrufu sağlar. Bu modelin standart fiyatı 1.417.900 TL olup, kampanyalı fiyatı ise 1.407.900 TL'dir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA