Türkiye'nin 50 yıllık geçmişe sahip otomotiv üreticisi Karsan, kendi geliştirip ürettiği, ABD ve Avrupa'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk "Seviye 4" otonom özelliklerine sahip otobüsü Atak Electric'i yollara çıkarıyor. Üretilen ilk iki araçtan biri Romanya, diğeri ise ABD'ye gidiyor.
Sensörleri ve kameraları sayesinde sürücüye gerek duymadan çevresini algılayabilen Otonom Atak Electric, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor.
Otonom sürüşte gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.