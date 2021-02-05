SON DAKİKA: Faizsiz ev satışı için harekete geçildi! 'Çiftlikbank' düzenlemesi geliyor





VATANDAŞI MAĞDUR ETMEDEN ÇERÇEVESİ BELİRLENECEK

Bu şirketlerin işleyişi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı, vatandaş mağdur edilmedi. Ancak bunların hızla büyümesi, ileride sorunlara neden olup vatandaşı sıkıntıya sokabileceği endişesi ile Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve ilgili kurumlar çalışmaya başladı. Hazırlanan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi ve yasalaştırılması bekleniyor.



TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM gündemine gelecek bir teklifi kapsamında bu tür şirketler ile ilgili altyapı oluşturulurken vatandaşın parasını istedikleri kullanmalarının, uzun vadede ise paraları alıp kaçmalarının da önüne geçilecek. Yapılacak düzenlemeye göre faizsiz-peşinatsız ev ve eşya şirketlerinin yasal bir altyapısı, uymak zorunda oldukları kurallar olacak.