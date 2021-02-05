SON DAKİKA: Faizsiz ev satışı için harekete geçildi! 'Çiftlikbank' düzenlemesi geliyor

Faizsiz ev satışına düzenleme geliyor. "Çiftlikbank" ayarı olarak konuşulmaya başlanan söz konusu düzenlemede vatandaşın mağdur edilmemesi için gereken adımlar hızla atılacak.
Vatandaşı faizsiz ve peşinatsız ev, araba, arazi, araba sahibi yapmayı vaat eden bir nevi finans kurumu olan bu şirketlerin sayısı son dönemde artarak 90'a yaklaştı. Bazı şirketlerin üye sayısının 100 bini geçtiği, cirolarının ise yüz milyonlarla ifade edilmeye başlandığı belirtiliyor.
50 MİLYON TL SERMAYEYE ULAŞTI
Faizsiz-peşinatsız ev ve araba şirketleri, altın günlerinde olduğu gibi üyelerinden belirlenen oranda aylık ya da haftalık para topluyor. Toplanan para ile bir ya da birkaç kişiye vaat edilen ev, araba ya da eşya alınıyor. Şirketin belli bir komisyonu bulunuyor. Parayı buradan kazanıyor. Bazı firmaların satılan evleri de kendisinin yaptığı biliniyor.