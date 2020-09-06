Otomotiv sektöründen ağustosta 1,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının 1 milyar 545 milyon dolar olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de otomotiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi.

Otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu.

Sektörün ocak-ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.