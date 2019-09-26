Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 27.09.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 07:06

Volkswagen Türkiye'ye fabrikayı ne zaman açacak? Alman devi tarih verdi

Uzun süredir Türkiye'ye fabrika açması beklenen Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann yeni yapılacak yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Tostmann, "Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürütüyor." dedi. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da fabrika kurulumu için görüşmelerin son aşamada olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen Türkiye'ye fabrikayı ne zaman açacak? Alman devi tarih verdi

Alman üreticisi Volkswagen Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere.

Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam yaratabilir.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriVolkswagen Türkiye'ye fabrikayı ne zaman açacak? Alman devi tarih verdi
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri