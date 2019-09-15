Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN TÜRK'te katıldığı programda gündeme dair konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan uzun süredir konuşulan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuracak" iddialarına ilişkin de açıklama yaparak "Kurulacak fabrikanın yeri bile belli" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* (ABD ile ticari ilişkiler hakkında) Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. Ross'la 7-8 görüşmemiz var. E-mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk. TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı.