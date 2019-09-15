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  • 15.09.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:07

Ticaret Bakanı 'dan hakkında çok önemli açıklama! ?

Son dakika haberine göre uzun süredir gündemde olan " Türkiye'ye fabrika kuracak" yle ilgili Ticaret Bakanı canlı yayında bir açıklama yaptı. Pekcan Türkiye'ye beklenen fabrika yatırımıyla ilgili olarak gelen soruya "Alman otomotiv fabrikasının yeri bile belli. Alman Bakanlığı çok olumlu açıklamalar yaptı. Finale çok yaklaşıldı" şeklinde cevap verdi.

Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuracak mı? Bakan canlı yayında açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN TÜRK'te katıldığı programda gündeme dair konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan uzun süredir konuşulan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuracak" iddialarına ilişkin de açıklama yaparak "Kurulacak fabrikanın yeri bile belli" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından notlar;
* (ABD ile ticari ilişkiler hakkında) Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. Ross'la 7-8 görüşmemiz var. E-mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk. TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı.

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