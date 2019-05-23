Honda Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.
HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR
Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.
6 HADİSE YAŞANDI
Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.
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