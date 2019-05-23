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  • 23.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:18

o hata nedeniyle on binlerce aracını geri çağırdı

Geçtiğimiz günlerde hava yastıklarındaki hata nedeniyle 1,7 milyon aracını geri çağıran Toyota'nın ardından, bir dev firma daha aynı hata yüzünden 118 bin aracını geri çağırma kararı aldı. 'dan yapılan açıklamada 6 adet CR-V model aracın hava yastığının kaza olmadan açılmasından kaynaklı geri çağırma programı düzenlendiği belirtildi.

Otomotiv devinden flaş karar! 118 bin aracı geri çağırdı

Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.

HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR​
Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.

6 HADİSE YAŞANDI
Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.

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