Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçların durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespitine yönelik uygulamanın bu yıl pilot olarak Ankara'da gerçekleşeceğini belirterek, "Bu kapsamda Ankara İl Müdürlüğüne ait egzoz gazı emisyon ölçüm aracına monte edilen sistemle, entegre 'Plaka Tanıma Sistemi' kurulacak." dedi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorlu taşıt kirliliğini en aza indirerek bu tahribatı ortadan kaldırmak için Bakanlıkça egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanmasının, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"ni kurduklarını anlattı.

Kanunla araçların üretimi sırasında araca monte edilen egzoz gazı kirliliğini ve gürültüyü azaltan sistemlerin, araçta takılı ve çalışır durumda bulunmasının önem arz ettiğini dile getiren Kurum, bu konuda gerekli düzenleme yapılarak araçların üretiminde kullanılan teknolojinin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Kurum, araçta bu sistem bulunmaz veya çalışmaz ise araç sahiplerinin idari yaptırımla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayarak, bu sistemle ölçümler elektronik ortamda yapılırken ölçümlere müdahale eden ve kurallara uygun ölçüm yapmayanların anında tespit edilebildiğine dikkati çekti.