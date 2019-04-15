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  • 15.04.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 21:24

'e büyük şok! Dava açıldı

Almanya'da 'e şok bir dava açıldı. Braunschweig Savcılığı, Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Martin Winterkorn hakkında şirketin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Volkswagen'e büyük şok! Dava açıldı

Savcılıktan yapılan açıklamada, dizel araçlardaki emisyon skandalı kapsamında aralarında Winterkorn'un da bulunduğu 5 kişi hakkında Braunschweig Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

Şirketin yöneticisi olarak görülen bu kişilere dolandırıcılık ve Haksız Rekabet Yasası'nı ihlal etme gibi birçok suçun yöneltildiği ifade edilen açıklamada, Winterkorn hakkında ayrıca, 25 Mayıs 2014'ten sonra dizel araçlarında manipülasyon yapıldığını bildiği, bunu Avrupa ve ABD'deki ilgili makamlar ile müşterilere bildirmediği ve bu araçların satışını yasaklamadığı gerekçesiyle "güveni kötüye kullanma" suçlamasında da bulunulduğu kaydedildi.

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