Kampanya rekabeti başladı
otomobil pazarında ivmeyi artırmak için kampanyalar yapılıyor. Mart’ta geçerli olan kampanyalarda; takas indiriminden sıfır faizli kredilere kadar farklı ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatlar bulmak mümkün
Dacia'larda 30 bin TL kredi için 24 aya kadar yüzde 1.09 sabit faiz oranlı ödeme seçeneği bulunuyor. Sandero, Lodgy ve Dokker modelleri için 24 bin TL kredi, 12 aya kadar sıfır faizli ödeme planı sunuluyor. Sandero 52 bin 900 TL, Dokker Van 58 bin 300 TL, Dokker Combi 66 bin 500 TL, Logan MCV 61 bin 500 TL, yeni Duster 70 bin 900 TL ve Lodgy ise 90 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
HYUNDAI
i10 ve i20 modellerinde 20 bin TL için 15 ay sıfır faizli aylık 2 bin 500 TL'lik ödeme planı sunuyor. Kampanya kapsamında i10 modeli 59 bin TL'den başlarken, i20'nin başlangıç fiyatı ise 67 bin 300 TL.
MERCEDES
2017 model Mercedes C Serisi ve SLC modellerinde 170 bin TL'ye kadar kullanılan kredilerde 36 aya kadar yüzde 0.59 faiz oranlı ödeme planları bulunuyor. Mercedes- Benz Kasko ile birlikte geçerli olan bu kampanyada; C Serisi 211 bin 300 TL'den, SLC ise 311 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
RENAULT
Tüm binek ve hafif ticari araç modellerinde 30 bin TL kredi için 24 aya kadar yüzde 1.09 faiz oranlı ödeme planı sunan Renault'da 90 bin TL'ye varan, 48 aylık yüzde 1.39 sabit faiz oranı uygulanıyor. Clio ve Kangoo modellerinde 24 bin TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Clio HB 64 bin 800 TL, Kangoo 72 bin 650 TL, Megane Sedan 82 bin 850 TL, Captur 91 bin 850 TL, Kadjar 112 bin 700 TL, Trafic 91 bin 850 TL ve Master 94 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Finansman kampanyasına katılmayan Master ve Trafic modellerinde ise 2 bin TL'lik ek indirim var.
TOYOTA
Corolla'nın benzinli 1.33 seçeneği 3 bin 500 TL'lik indirimle 71 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yaris 1.5 Fun Special Multidrive S'te 5 bin 550 TL indirim var ve bu aracın fiyatı ise 79 bin 750 TL. ÖTV desteği devam eden C-HR 1.8 Hybrid'in başlangıç fiyatı ise 140 bin 900 TL.
PEUGEOT
Mart ayına özel sunulan takas desteği kampanyasında 208 ve 308 modeli için 30 bin TL'ye sıfır faiz oranlı 15 ay vadeli kredi mevcut. 301 ve 2008 modelinde 30 bin TL'ye 12 ay, 3008 ve 5008 modellerinde ise 40 bin TL kredi için 15 ay, sıfır faizli ödeme planı bulunuyor. Kampanya kapsamında 208 modelinin fiyatı 78 bin 500 TL'den, 301'in 71 bin TL ve 308 ise 113 bin 500 TL'den başlıyor
SKODA
2017 model Skoda modellerinde 20 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneği bulunurken, Zubizu indirimleri de sürüyor. Sınırlı sayıda kalan 2017 model Rapid 76 bin 600, Rapid Spaceback 72 bin 800 ve Octavia 78 bin 700 TL'den başlıyor. Ayrıca 2017 model Fabia'nın fiyatı Mart kampanyasına ek olarak sunulan Zubizu indirimi sayesinde 74 bin 100 TL.
OPEL
Opel'in Mart ayı kampanyasında Mokka X, Crossland X ve Grandland X modellerinde 40 bin TL kredi seçeneği sunuluyor. 20 ay vadeli yüzde 0.96 faiz oranlı ödeme planı bulunan bu kampanyada aylık taksit tutarı 2 bin 250 TL'den başlarken, geri ödeme ise 45 bin 12 TL'yi buluyor. Kampanya kapsamında Mokka X 120 bin 400 TL, Crossland X 106 bin 400 TL ve Grandland X 140 bin 900 TL'den başlıyor. Opel'in kampanyalı diğer modelleri arasında Astra'da, 12 bin TL 12 ay sıfır faiz seçeneği bulunurken; 2018 model Astra HB'in fiyatı 111 bin 900 TL'den başlıyor. Yenilenen Insignia'da 50 bin TL için 30 ay yüzde 0.94 faizli kredi desteği sunuluyor.
OPEL GENEL MÜDÜRÜ ÖZCAN KEKLİK: PAZARDA İSTİKRAR SÜRER
Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, Grandland X için düzenlenen toplantıda, 2018 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 950 bin civarında olmasını beklediklerini söyledi. 1 milyon adede yakın olan bu rakamın pazardaki istikrarın devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirten Keklik, Türkiye pazarındaki paylarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Keklik, şöyle konuştu: "2012'den günümüze PSA ile halihazırda süregelen başarılı işbirliğimizin meyvesi Grandland X, PSA'daki çalışma arkadaşlarımızla birlikte ne kadar uyumlu çalıştığımızın ve markalarımızın değerlerine sadık, heyecan verici otomobiller yaratacağımızın bir göstergesi. Avrupa'da ve ülkemizde kompakt SUV segmenti önümüzdeki dönemde yoğun rekabete sahne olacak olsa da yeni Grandland X ile biz bu rekabete hazırız. Sportif tasarımı, hafifliği, ferah ve sade iç mekanı, geniş bagaj hacmi, üstün teknoloji ve konfor özellikleri ve verimli motor-şanzıman seçenekleri ile müşterilerimizin Grandland X'i tercih etmesi için birçok sebep mevcut."
Halit BOLKAN
Etiketler: ÖTV , Türkiye , faiz , TL , ÖZCAN KEKLİK
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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