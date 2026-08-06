İstanbul'da sağanak alarmı! MGM 6 Ağustos 2026 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava durumu tahminini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, kuzey kesimler ile Akdeniz'in yüksek bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da ise sağanak yağış etkili olacak. İşte il il 6 Ağustos 2026 hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcak hava etkisini korumaya devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde termometreler 40 dereceye yaklaşacak ve yer yer bu değeri aşacak. İstanbul'da ise sağanak yağış etkili olacak.
İSTANBUL'UN KUZEYİ İLE KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK BEKLENİYOR
Tahminlere göre Marmara'nın kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Artvin ile Kars ve Ardahan çevreleri de yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.
Akdeniz'de ise Toroslar kesimi ile Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri etkili olacak.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.
EN YÜKSEK SICAKLIK 41 DERECEYE ULAŞACAK
Meteoroloji tahminlerine göre Aydın ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak. Denizli ve Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39, Muğla'da 37, İzmir'de 36, Ankara'da 31 ve İstanbul'da ise 32 derece ölçülmesi bekleniyor.
Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıda bulunuyor.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan deniz tahminlerine göre Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlar görülebilecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise havanın genel olarak açık ve parçalı bulutlu olması beklenirken, denizlerde fırtına öngörülmüyor.
Dalga yüksekliğinin bölgelere göre 0,5 ila 2,5 metre arasında değişeceği tahmin edilirken, görüş mesafesinin yağış anları dışında iyi olacağı bildirildi.