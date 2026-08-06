CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da sağanak alarmı! MGM 6 Ağustos 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava durumu tahminini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, kuzey kesimler ile Akdeniz'in yüksek bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da ise sağanak yağış etkili olacak. İşte il il 6 Ağustos 2026 hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da sağanak alarmı! MGM 6 Ağustos 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcak hava etkisini korumaya devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde termometreler 40 dereceye yaklaşacak ve yer yer bu değeri aşacak. İstanbul'da ise sağanak yağış etkili olacak.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İSTANBUL'UN KUZEYİ İLE KARADENİZ KIYILARINDA SAĞANAK BEKLENİYOR

Tahminlere göre Marmara'nın kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Artvin ile Kars ve Ardahan çevreleri de yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.

Akdeniz'de ise Toroslar kesimi ile Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri etkili olacak.

İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak bekleniyor.İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.Meteoroloji, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

EN YÜKSEK SICAKLIK 41 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak. Denizli ve Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39, Muğla'da 37, İzmir'de 36, Ankara'da 31 ve İstanbul'da ise 32 derece ölçülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Akdeniz'in Toroslar kesimi ve iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Akdeniz'in Toroslar kesimi ve iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan deniz tahminlerine göre Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlar görülebilecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise havanın genel olarak açık ve parçalı bulutlu olması beklenirken, denizlerde fırtına öngörülmüyor.

Dalga yüksekliğinin bölgelere göre 0,5 ila 2,5 metre arasında değişeceği tahmin edilirken, görüş mesafesinin yağış anları dışında iyi olacağı bildirildi.

İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 32, Ankara'da 31, İzmir'de ise 36 derece olması bekleniyor.İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 32, Ankara'da 31, İzmir'de ise 36 derece olması bekleniyor.

🌤️ MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak bekleniyor. Güneybatıda kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr görülebilir.
Bursa: 35°C • Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 35°C • Az bulutlu ve açık
İstanbul: 32°C • Kuzey kıyıları yerel sağanak
Kırklareli: 35°C • Kuzey kıyıları yerel sağanak
☀️ EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Kuzeybatıda 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Aydın: 41°C
Denizli: 40°C
İzmir: 36°C
Muğla: 37°C
🌦️ AKDENİZ
İç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava. Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 35°C
Antalya: 33°C
Burdur: 37°C
Hatay: 31°C
🌞 İÇ ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Ankara: 31°C
Eskişehir: 33°C
Konya: 35°C
Yozgat: 29°C
⛅ BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Bolu: 30°C
Düzce: 32°C
Kastamonu: 33°C
Zonguldak: 28°C
🌧️ ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Kıyılar ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 34°C
Rize: 30°C
Samsun: 30°C
Trabzon: 28°C
🏔️ DOĞU ANADOLU
Kuzeydoğuda parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.
Erzurum: 30°C
Kars: 27°C
Malatya: 36°C
Van: 30°C
🌡️ GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Diyarbakır: 40°C
Mardin: 37°C
Siirt: 39°C
Şanlıurfa: 41°C
🌊 DENİZLERDE HAVA
Genel Durum: Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak. Dalga 1,0-2,0 m.
Marmara: Parçalı bulutlu. Kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde rüzgâr. Dalga 0,5-1,5 m.
Ege: Az bulutlu ve açık. Yer yer 6 kuvvetinde rüzgâr. Dalga 1,0-2,5 m.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde rüzgâr. Dalga 1,0-2,0 m.
Van Gölü: Az bulutlu ve açık. Dalga 0,25-0,50 m. Görüş iyi.

Meteoroloji açıkladı: 42 derecelik Eyyam-ı Bahur sıcaklarına pazar günü yağmur molası
SONRAKİ HABER

Eyyam-ı Bahur sıcaklarına yağmur molası!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler