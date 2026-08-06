İstanbul'da sağanak alarmı! MGM 6 Ağustos 2026 hava durumu

Meteoroloji, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

EN YÜKSEK SICAKLIK 41 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak. Denizli ve Diyarbakır'da 40, Siirt'te 39, Muğla'da 37, İzmir'de 36, Ankara'da 31 ve İstanbul'da ise 32 derece ölçülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıda bulunuyor.