MGM'den yeni harita: Bir yanda 44 derece sıcak bir yanda sağanak! 3 Ağustos 2026 hava durumu

Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda kısa süreli ancak etkili sağanaklar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminini açıkladı. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

İSTANBUL VE MARMARA'DA AKŞAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde gün içerisinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.