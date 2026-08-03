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MGM'den yeni harita: Bir yanda 44 derece sıcak bir yanda sağanak! 3 Ağustos 2026 hava durumu

Türkiye yeni haftaya sıcak hava ve yerel sağanakların etkisiyle başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olurken, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselirken, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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MGM'den yeni harita: Bir yanda 44 derece sıcak bir yanda sağanak! 3 Ağustos 2026 hava durumu

Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda kısa süreli ancak etkili sağanaklar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminini açıkladı. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

İSTANBUL VE MARMARA'DA AKŞAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde gün içerisinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Meteoroloji, kuzey bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji, kuzey bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

KARADENİZ VE AKDENİZ'İN BAZI BÖLGELERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek.

İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak güneşli hava hakim olsa da, öğleden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul Boğazında yoğun sis: Transit gemi geçişlerine kapatıldıİstanbul Boğazında yoğun sis: Transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Transit gemi geçişlerine kapatıldı

Güneydoğu Anadolu'nda sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselecek.Güneydoğu Anadolu'nda sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselecek.

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yağışların görülmediği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları;

  • Diyarbakır: 44°C
  • Şanlıurfa: 42°C
  • Siirt: 41°C
  • Mardin: 39°C

Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

EGE VE İÇ ANADOLU'NDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM

Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek. İzmir'de 34, Manisa ve Muğla'da 37, Denizli'de ise sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

İç Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yalnızca Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış görülebilecek.

Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Denizlerde hava koşullarının genel olarak elverişli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmezken, rüzgarın çoğunlukla hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesinin ise tüm denizlerde iyi seviyede olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sağanaklar ve aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması istendi.Vatandaşların ani sağanaklar ve aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması istendi.

☁️ Türkiye Geneli Hava Durumu
Meteorolojik Görünüm ve Bölgesel Tahminler
Genel Durum: Kuzey kesimler ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzeylerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.
🌡️ Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde biraz artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek.
🌬️ Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteorolojik Uyarı
Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
1. Marmara Yağış
Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da akşam saatlerine kadar kısa süreli yerel sağanak bekleniyor.

İller:
Bursa 32°C • Çanakkale 34°C • İstanbul 31°C • Kırklareli 31°C
2. Ege Açık
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İller:
Denizli 39°C • İzmir 34°C • Manisa 37°C • Muğla 37°C
3. Akdeniz İç Kesimler Yağışlı
Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.

İller:
Adana 35°C • Antalya 32°C • Burdur 36°C • Hatay 33°C
4. İç Anadolu
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. Çankırı'nın kuzey ve batısında öğleden sonra yerel sağanak görülebilir.
İller: Ankara 33°C • Çankırı 35°C • Eskişehir 32°C • Konya 31°C
5. Batı Karadeniz
Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.
İller: Bolu 29°C • Düzce 30°C • Kastamonu 31°C • Zonguldak 26°C
6. Orta ve Doğu Karadeniz
Rize, Artvin ve Trabzon'un iç kesimlerinde aralıklı yerel sağanak bekleniyor.
İller: Amasya 35°C • Rize 29°C • Samsun 30°C • Trabzon 29°C
7. Doğu Anadolu
Ardahan çevresi ile Kars'ın kuzey kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak bekleniyor.
İller: Erzurum 34°C • Kars 31°C • Malatya 39°C • Van 31°C
8. Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
İller: Diyarbakır 44°C • Mardin 39°C • Siirt 41°C • Şanlıurfa 42°C
🌊 Denizlerde Hava Durumu
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak. Dalga 1,0–2,5 m. Görüş iyi.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Dalga 0,5–1,5 m. Görüş iyi.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden. Dalga 1,0–2,5 m. Görüş iyi.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Akşam saatlerinde batısında rüzgar yer yer kuvvetlenebilir. Dalga 1,0–2,5 m.
Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu. Dalga 0,50–0,75 m. Görüş iyi.
Deniz Uyarısı: Fırtına beklenmiyor.
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Sıcaklık rekorları bekleniyor
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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