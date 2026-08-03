MGM'den yeni harita: Bir yanda 44 derece sıcak bir yanda sağanak! 3 Ağustos 2026 hava durumu
Türkiye yeni haftaya sıcak hava ve yerel sağanakların etkisiyle başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olurken, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselirken, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda kısa süreli ancak etkili sağanaklar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahminini açıkladı. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBUL VE MARMARA'DA AKŞAMA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde gün içerisinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
KARADENİZ VE AKDENİZ'İN BAZI BÖLGELERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Batı Karadeniz'de Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağış görülecek.
Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak güneşli hava hakim olsa da, öğleden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yağışların görülmediği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları;
- Diyarbakır: 44°C
- Şanlıurfa: 42°C
- Siirt: 41°C
- Mardin: 39°C
Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor.
EGE VE İÇ ANADOLU'NDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM
Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek. İzmir'de 34, Manisa ve Muğla'da 37, Denizli'de ise sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor.
İç Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yalnızca Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak yağış görülebilecek.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
Denizlerde hava koşullarının genel olarak elverişli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmezken, rüzgarın çoğunlukla hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Görüş mesafesinin ise tüm denizlerde iyi seviyede olması bekleniyor.
İller:
Bursa 32°C • Çanakkale 34°C • İstanbul 31°C • Kırklareli 31°C
İller:
Denizli 39°C • İzmir 34°C • Manisa 37°C • Muğla 37°C
İller:
Adana 35°C • Antalya 32°C • Burdur 36°C • Hatay 33°C