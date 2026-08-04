Türkiye'de hafta boyunca hem aşırı sıcaklar hem de kuvvetli hava olayları etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege kıyılarında kuvvetli poyrazın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, Perşembe günü ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere Marmara'da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu raporu…

Türkiye genelinde Salı günü Güneydoğu'da 43 derecelik aşırı sıcaklar, Ege'de sert rüzgarlar ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar aynı anda etkili olacak.

4 AĞUSTOS 2026 SALI: GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR EGE'DE FIRTINA VAR

Haftanın ilk önemli gününde Türkiye iki farklı doğa olayıyla mücadele edecek. Şanlıurfa 43 dereceyle ülkenin en sıcak noktası olurken; Diyarbakır, Batman ve Siirt 41-42 derecelerde seyredecek. Bu bölgelerde dışarı çıkmak risk teşkil edebilir.

Batı kıyılarında ise rüzgar başrolde. Çanakkale ve İzmir çevrelerinde kuzeyden esen sert rüzgarlar (poyraz), sıcaklığın etkisini bir nebze kırsa da denizciler için uyarı niteliğinde. Karadeniz'in doğusunda (Artvin ve Rize) ise gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak etkili olacak.

4 AĞUSTOS 2026 SALI İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA Genel Durum:

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bursa 34°C • Parçalı ve az bulutlu Çanakkale 35°C • Parçalı ve az bulutlu İstanbul 32°C • Parçalı ve az bulutlu Kırklareli 34°C • Parçalı ve az bulutlu EGE Genel Durum:

Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor. Denizli 39°C • Parçalı ve az bulutlu İzmir 37°C • Az bulutlu ve açık Manisa 37°C • Az bulutlu ve açık Muğla 37°C • Az bulutlu ve açık AKDENİZ Genel Durum:

Az bulutlu ve açık. İç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana 35°C • Az bulutlu ve açık Antalya 33°C • Az bulutlu ve açık Burdur 36°C • Parçalı ve az bulutlu Hatay 33°C • Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Genel Durum:

Parçalı ve az bulutlu. Ankara 34°C • Parçalı ve az bulutlu Çankırı 33°C • Parçalı ve az bulutlu Eskişehir 31°C • Parçalı ve az bulutlu Konya 34°C • Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Genel Durum:

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu 28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu Düzce 31°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu Kastamonu 29°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu Zonguldak 27°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Genel Durum:

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Amasya: 34°C • Parçalı bulutlu Rize: 28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Samsun: 29°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Trabzon: 28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak DOĞU ANADOLU Genel Durum:

Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum 33°C • Parçalı ve az bulutlu Kars 30°C • Parçalı ve çok bulutlu Malatya 39°C • Parçalı ve az bulutlu Van 31°C • Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Genel Durum:

Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 42°C • Az bulutlu ve açık Mardin 38°C • Az bulutlu ve açık Siirt 41°C • Az bulutlu ve açık Şanlıurfa 43°C • Az bulutlu ve açık

Çarşamba günü Aydın ve Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar devam ederken, Çanakkale'de rüzgar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanaklar görülecek.

5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA: NEM VE SICAKLIK BİR ARADA

Çarşamba günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Aydın 41 dereceyle Ege'nin en sıcak ili olurken, Güneydoğu'da 42 derecelik seyir değişmiyor. Ege'deki rüzgar etkisini Çanakkale boğazı çevresinde sürdürmeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'deki yağışlar biraz daha iç kesimlere sokularak yerel sağanaklar şeklinde görülecek. İç Anadolu'da ise güneşli ve az bulutlu bir hava hakim; sıcaklıklar 30-34 derece bandında seyrederek tipik bir yaz günü yaşatacak.