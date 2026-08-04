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Meteoroloji'den çifte alarm: 43 derecelik kavurucu sıcaklık geliyor! İstanbul için kritik yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, ağustosun ilk haftasında etkisini artıracak sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. 4-6 Ağustos tarihleri arasında özellikle Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması beklenirken, Perşembe günü Marmara ve Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte İstanbul'da yüksek nemin bunaltıcı havayı daha da artıracağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çifte alarm: 43 derecelik kavurucu sıcaklık geliyor! İstanbul için kritik yağış uyarısı

Türkiye'de hafta boyunca hem aşırı sıcaklar hem de kuvvetli hava olayları etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege kıyılarında kuvvetli poyrazın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, Perşembe günü ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere Marmara'da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu raporu…

Türkiye genelinde Salı günü Güneydoğu'da 43 derecelik aşırı sıcaklar, Ege'de sert rüzgarlar ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar aynı anda etkili olacak.Türkiye genelinde Salı günü Güneydoğu'da 43 derecelik aşırı sıcaklar, Ege'de sert rüzgarlar ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar aynı anda etkili olacak.

4 AĞUSTOS 2026 SALI: GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR EGE'DE FIRTINA VAR

Haftanın ilk önemli gününde Türkiye iki farklı doğa olayıyla mücadele edecek. Şanlıurfa 43 dereceyle ülkenin en sıcak noktası olurken; Diyarbakır, Batman ve Siirt 41-42 derecelerde seyredecek. Bu bölgelerde dışarı çıkmak risk teşkil edebilir.

Batı kıyılarında ise rüzgar başrolde. Çanakkale ve İzmir çevrelerinde kuzeyden esen sert rüzgarlar (poyraz), sıcaklığın etkisini bir nebze kırsa da denizciler için uyarı niteliğinde. Karadeniz'in doğusunda (Artvin ve Rize) ise gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak etkili olacak.

4 AĞUSTOS 2026 SALI İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bursa34°C • Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale35°C • Parçalı ve az bulutlu
İstanbul32°C • Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli34°C • Parçalı ve az bulutlu
EGE
Genel Durum:
Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Denizli39°C • Parçalı ve az bulutlu
İzmir37°C • Az bulutlu ve açık
Manisa37°C • Az bulutlu ve açık
Muğla37°C • Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Genel Durum:
Az bulutlu ve açık. İç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana35°C • Az bulutlu ve açık
Antalya33°C • Az bulutlu ve açık
Burdur36°C • Parçalı ve az bulutlu
Hatay33°C • Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara34°C • Parçalı ve az bulutlu
Çankırı33°C • Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir31°C • Parçalı ve az bulutlu
Konya34°C • Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bolu28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce31°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu29°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak27°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Amasya: 34°C • Parçalı bulutlu
Rize: 28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 29°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 28°C • Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum33°C • Parçalı ve az bulutlu
Kars30°C • Parçalı ve çok bulutlu
Malatya39°C • Parçalı ve az bulutlu
Van31°C • Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır42°C • Az bulutlu ve açık
Mardin38°C • Az bulutlu ve açık
Siirt41°C • Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa43°C • Az bulutlu ve açık

Çarşamba günü Aydın ve Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar devam ederken, Çanakkale'de rüzgar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanaklar görülecek.Çarşamba günü Aydın ve Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar devam ederken, Çanakkale'de rüzgar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanaklar görülecek.

5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA: NEM VE SICAKLIK BİR ARADA

Çarşamba günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Aydın 41 dereceyle Ege'nin en sıcak ili olurken, Güneydoğu'da 42 derecelik seyir değişmiyor. Ege'deki rüzgar etkisini Çanakkale boğazı çevresinde sürdürmeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'deki yağışlar biraz daha iç kesimlere sokularak yerel sağanaklar şeklinde görülecek. İç Anadolu'da ise güneşli ve az bulutlu bir hava hakim; sıcaklıklar 30-34 derece bandında seyrederek tipik bir yaz günü yaşatacak.

Perşembe günü İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, Güneydoğu Anadolu 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklarla kavrulmaya devam edecek.Perşembe günü İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, Güneydoğu Anadolu 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklarla kavrulmaya devam edecek.

6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: İSTANBUL İÇİN YAĞMUR ALARMI

Haftanın en dikkat çekici değişimi Perşembe günü yaşanacak. Günlerdir beklenen yağışlı hava dalgası Marmara ve Karadeniz üzerinden giriş yapıyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak hattında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışla birlikte İstanbul'da sıcaklık 31 derecede kalsa da, yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Güneyde ise durum hala kritik. Adana ve Mersin çevresinde yerel yağış geçişleri görülse de, Güneydoğu Anadolu hala 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkla mücadelesini sürdürüyor. Akdeniz kıyılarında nemli hava nedeniyle "bunaltıcı" bir atmosfer hakim olacak.

Meteoroloji'den çifte alarm: 43 derecelik kavurucu sıcaklık geliyor! İstanbul için kritik yağış uyarısı-3

İSTANBUL HAVA DURUMU

  • Salı: Parçalı bulutlu, 31°C. Rüzgar hafiften kendini hissettirecek.
  • Çarşamba: Nem artıyor, gökyüzü bulutlanıyor, 31°C. Bunaltıcı bir gece bekleniyor.
  • Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C. Yağışın özellikle sabah saatlerinde ani baskınlar yapma ihtimali var. İstanbulluların şemsiyelerini yanına alması tavsiye ediliyor.

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Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji

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