Meteoroloji'den çifte alarm: 43 derecelik kavurucu sıcaklık geliyor! İstanbul için kritik yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, ağustosun ilk haftasında etkisini artıracak sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. 4-6 Ağustos tarihleri arasında özellikle Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması beklenirken, Perşembe günü Marmara ve Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte İstanbul'da yüksek nemin bunaltıcı havayı daha da artıracağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de hafta boyunca hem aşırı sıcaklar hem de kuvvetli hava olayları etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege kıyılarında kuvvetli poyrazın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, Perşembe günü ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak başta olmak üzere Marmara'da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu raporu…
4 AĞUSTOS 2026 SALI: GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR EGE'DE FIRTINA VAR
Haftanın ilk önemli gününde Türkiye iki farklı doğa olayıyla mücadele edecek. Şanlıurfa 43 dereceyle ülkenin en sıcak noktası olurken; Diyarbakır, Batman ve Siirt 41-42 derecelerde seyredecek. Bu bölgelerde dışarı çıkmak risk teşkil edebilir.
Batı kıyılarında ise rüzgar başrolde. Çanakkale ve İzmir çevrelerinde kuzeyden esen sert rüzgarlar (poyraz), sıcaklığın etkisini bir nebze kırsa da denizciler için uyarı niteliğinde. Karadeniz'in doğusunda (Artvin ve Rize) ise gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak etkili olacak.
4 AĞUSTOS 2026 SALI İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ
5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA: NEM VE SICAKLIK BİR ARADA
Çarşamba günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Aydın 41 dereceyle Ege'nin en sıcak ili olurken, Güneydoğu'da 42 derecelik seyir değişmiyor. Ege'deki rüzgar etkisini Çanakkale boğazı çevresinde sürdürmeye devam edecek.
Doğu Karadeniz'deki yağışlar biraz daha iç kesimlere sokularak yerel sağanaklar şeklinde görülecek. İç Anadolu'da ise güneşli ve az bulutlu bir hava hakim; sıcaklıklar 30-34 derece bandında seyrederek tipik bir yaz günü yaşatacak.
6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: İSTANBUL İÇİN YAĞMUR ALARMI
Haftanın en dikkat çekici değişimi Perşembe günü yaşanacak. Günlerdir beklenen yağışlı hava dalgası Marmara ve Karadeniz üzerinden giriş yapıyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak hattında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışla birlikte İstanbul'da sıcaklık 31 derecede kalsa da, yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir.
Güneyde ise durum hala kritik. Adana ve Mersin çevresinde yerel yağış geçişleri görülse de, Güneydoğu Anadolu hala 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkla mücadelesini sürdürüyor. Akdeniz kıyılarında nemli hava nedeniyle "bunaltıcı" bir atmosfer hakim olacak.
İSTANBUL HAVA DURUMU
- Salı: Parçalı bulutlu, 31°C. Rüzgar hafiften kendini hissettirecek.
- Çarşamba: Nem artıyor, gökyüzü bulutlanıyor, 31°C. Bunaltıcı bir gece bekleniyor.
- Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C. Yağışın özellikle sabah saatlerinde ani baskınlar yapma ihtimali var. İstanbulluların şemsiyelerini yanına alması tavsiye ediliyor.