Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor! 2 Ağustos 2026 il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte 2 Ağustos 2026 il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgâr, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise güneybatı yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla esecek.
Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR?
Günün ilerleyen saatlerinde Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği değerlendirilirken, ani su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.
İL İL SICAKLIK KAÇ DERECE?
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise normallerin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Şanlıurfa: 42 derece
- Diyarbakır: 41 derece
- Mardin: 40 derece
- Siirt: 40 derece
- Malatya: 39 derece
- Denizli: 38 derece
- Adana: 36 derece
- İzmir: 35 derece
- İstanbul: 30 derece
- Ankara: 32 derece
DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, denizcileri de uyardı. Özellikle Marmara Denizi ile Kuzey Ege'de fırtına etkili rüzgâr beklendiği bildirildi.
Bu bölgelerde dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği belirtilirken, denize açılacak vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi.
METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sağanak yağış beklenen illerde ise ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.