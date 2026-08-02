📌 GENEL DEĞERLENDİRME

• Kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

• Karadeniz'in doğusu ile Kuzeydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

• Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

• Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

• Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına etkili rüzgar beklendiğinden denizcilerin dikkatli olması gerekiyor.