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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor! 2 Ağustos 2026 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte 2 Ağustos 2026 il il hava durumu raporu.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor! 2 Ağustos 2026 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgâr, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısında ise güneybatı yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla esecek.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR?

Günün ilerleyen saatlerinde Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği değerlendirilirken, ani su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde gök gürültülü sağanak görülecek.Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

İL İL SICAKLIK KAÇ DERECE?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise normallerin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Şanlıurfa: 42 derece
  • Diyarbakır: 41 derece
  • Mardin: 40 derece
  • Siirt: 40 derece
  • Malatya: 39 derece
  • Denizli: 38 derece
  • Adana: 36 derece
  • İzmir: 35 derece
  • İstanbul: 30 derece
  • Ankara: 32 derece

Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış tahmin ediliyor.Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış tahmin ediliyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, denizcileri de uyardı. Özellikle Marmara Denizi ile Kuzey Ege'de fırtına etkili rüzgâr beklendiği bildirildi.

Bu bölgelerde dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği belirtilirken, denize açılacak vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi.

Şanlıurfa'da sıcaklık 42 dereceye kadar yükselecek.Şanlıurfa'da sıcaklık 42 dereceye kadar yükselecek.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sağanak yağış beklenen illerde ise ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Kuzey Ege'de 30-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.Kuzey Ege'de 30-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

🌤️ TÜRKİYE İL İL HAVA DURUMU – 2 AĞUSTOS
Bursa: Az bulutlu ve açık – 33°C
Çanakkale: Az bulutlu ve açık – 32°C
İstanbul: Az bulutlu ve açık – 30°C
Kırklareli: Az bulutlu ve açık – 31°C
Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık – 32°C
Denizli: Az bulutlu ve açık – 38°C
İzmir: Az bulutlu ve açık – 35°C
Muğla: Az bulutlu ve açık – 34°C
Adana: Az bulutlu ve açık – 36°C
Antalya: Az bulutlu ve açık – 33°C
Burdur: Az bulutlu ve açık – 35°C
Hatay: Az bulutlu ve açık – 34°C
Ankara: Az bulutlu ve açık – 32°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık – 34°C
Konya: Az bulutlu ve açık – 32°C
Nevşehir: Az bulutlu ve açık – 30°C
Bolu: Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak – 30°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu – 32°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu – 32°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu – 26°C
Amasya: Parçalı bulutlu – 33°C
Rize: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak – 28°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu – 30°C
Trabzon: İç ve yüksek kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak – 27°C
Erzurum: Parçalı bulutlu – 32°C
Kars: Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak – 29°C
Malatya: Az bulutlu – 39°C
Van: Parçalı ve az bulutlu – 31°C
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık – 41°C
Mardin: Az bulutlu ve açık – 40°C
Siirt: Az bulutlu ve açık – 40°C
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık – 42°C
🌧️ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER LİSTESİ
• Bolu
• Karabük
• Rize
• Artvin
• Kars
• Ardahan
• Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri
• Giresun'un iç ve yüksek kesimleri
• Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri
• Iğdır'ın güney kesimleri
• Ağrı'nın doğu kesimleri
💨 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Bölgeler:
• Marmara
• Kuzey Ege
• Doğu Anadolu'nun batısı

Rüzgar Hızı: 30–60 km/sa
🔥 EN SICAK İLLER
Şanlıurfa42°C
Diyarbakır41°C
Mardin40°C
Siirt40°C
Malatya39°C
Denizli38°C
📌 GENEL DEĞERLENDİRME
• Kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
• Karadeniz'in doğusu ile Kuzeydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
• Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.
• Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
• Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına etkili rüzgar beklendiğinden denizcilerin dikkatli olması gerekiyor.
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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