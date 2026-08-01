İstanbul dahil 11 il alarmda! Hafta sonu rüzgar şiddetleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle İstanbul Havalimanı çevresinde ulaşımı olumsuz etkileyebilecek rüzgarın, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Türkiye, Ağustos ayının ilk günlerinde aynı anda hem aşırı sıcak hem de kuvvetli rüzgarın etkisi altına giriyor. Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, haftanın ilk gününde Marmara'nın batısı ile Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarın etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri…
11 İL İÇİN KRİTİK SARI KOD
Meteoroloji'nin yayınladığı haritada, Marmara ve Ege bölgesini kapsayan 11 il (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) için sarı kodlu şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.
Özellikle İstanbul Havalimanı gibi açık ve kuzey rüzgarlarına maruz kalan bölgelerde rüzgarın hızının ulaşımı olumsuz etkileme riski bulunuyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve havayolu şirketlerini tedbirli olmaya davet etti. Ege kıyılarında ve Marmara Denizi'nde seyir halindeki deniz araçlarının da fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
1 AĞUSTOS CUMARTESİ: KAVURUCU SICAKLAR VE İLK RÜZGARLAR
Ağustos ayının ilk gününde Türkiye'nin doğusu adeta yanıyor. Haritaya göre en yüksek sıcaklık 44 derece ile Şanlıurfa'da ölçülürken; Batman ve Mardin çevresi 43 derece ile bu sıcaklığı takip ediyor. Batıda ise İstanbul 29 derece ile nispeten serin bir gün geçirse de rüzgar okları Marmara ve Kuzey Ege'de hareketliliğin başladığını gösteriyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Rize-Artvin) ise yerel sağanak geçişleri görülüyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
2 AĞUSTOS PAZAR: TATİL GÜNÜNDE RÜZGAR SERTLEŞİYOR
Pazar günü rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarındaki etkisi daha da belirginleşiyor. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken, rüzgarın hızı özellikle boğaz hattı ve kuzey kesimlerde artıyor. Güney illerinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken (Şanlıurfa 41, Aydın 40 derece), Karadeniz üzerinden gelen bulutlar iç kesimlerde ve Orta Karadeniz'de hafif yağışlara kapı aralıyor.
3 AĞUSTOS PAZARTESİ: YAĞIŞ KAPIDA, SICAKLIK DİNMİYOR
Haftanın ilk gününde hava durumu tablosu iyice karışıyor. Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli çevresi) ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor.
İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye yükselirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ise yine 43-44 derecelik ekstrem sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor.