İstanbul dahil 11 il alarmda! Hafta sonu rüzgar şiddetleniyor

Türkiye, Ağustos ayının ilk günlerinde aynı anda hem aşırı sıcak hem de kuvvetli rüzgarın etkisi altına giriyor. Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, haftanın ilk gününde Marmara'nın batısı ile Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarın etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

11 İL İÇİN KRİTİK SARI KOD

Meteoroloji'nin yayınladığı haritada, Marmara ve Ege bölgesini kapsayan 11 il (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) için sarı kodlu şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

Özellikle İstanbul Havalimanı gibi açık ve kuzey rüzgarlarına maruz kalan bölgelerde rüzgarın hızının ulaşımı olumsuz etkileme riski bulunuyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve havayolu şirketlerini tedbirli olmaya davet etti. Ege kıyılarında ve Marmara Denizi'nde seyir halindeki deniz araçlarının da fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ağustos ayının ilk gününde Güneydoğu'da termometreler 44 dereceye dayanırken, batıda rüzgarın sertleştiği, Doğu Karadeniz'de ise yerel yağışların görüldüğü zıt hava olaylarının yaşandığı bir tablo hakim.

1 AĞUSTOS CUMARTESİ: KAVURUCU SICAKLAR VE İLK RÜZGARLAR

Ağustos ayının ilk gününde Türkiye'nin doğusu adeta yanıyor. Haritaya göre en yüksek sıcaklık 44 derece ile Şanlıurfa'da ölçülürken; Batman ve Mardin çevresi 43 derece ile bu sıcaklığı takip ediyor. Batıda ise İstanbul 29 derece ile nispeten serin bir gün geçirse de rüzgar okları Marmara ve Kuzey Ege'de hareketliliğin başladığını gösteriyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Rize-Artvin) ise yerel sağanak geçişleri görülüyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bursa 32°C • Az bulutlu ve açık Çanakkale 31°C • Az bulutlu ve açık İstanbul 29°C • Az bulutlu ve açık Kırklareli 29°C • Az bulutlu ve açık EGE Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Afyonkarahisar 30°C • Az bulutlu ve açık Denizli 38°C • Az bulutlu ve açık İzmir 37°C • Az bulutlu ve açık Muğla 35°C • Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık havanın bölge genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Adana 36°C • Az bulutlu ve açık Antalya 37°C • Az bulutlu ve açık Burdur 34°C • Az bulutlu ve açık Hatay 35°C • Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Ankara 30°C • Az bulutlu ve açık Eskişehir 31°C • Az bulutlu ve açık Konya 30°C • Az bulutlu ve açık Nevşehir 28°C • Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bolu 29°C • Parçalı ve az bulutlu Düzce 29°C • Parçalı ve az bulutlu Kastamonu 29°C • Parçalı ve az bulutlu Zonguldak 26°C • Parçalı ve az bulutlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya: 28°C, parçalı bulutlu.

28°C, parçalı bulutlu. Rize: 28°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

28°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

29°C, parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon: 26°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum: 32°C, parçalı bulutlu.

32°C, parçalı bulutlu. Kars: 29°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

29°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Malatya: 40°C, az bulutlu.

40°C, az bulutlu. Van: 32°C, parçalı ve az bulutlu. GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Diyarbakır 43°C • Az bulutlu ve açık Mardin 40°C • Az bulutlu ve açık Siirt 41°C • Az bulutlu ve açık Şanlıurfa 42°C • Az bulutlu ve açık

2 AĞUSTOS PAZAR: TATİL GÜNÜNDE RÜZGAR SERTLEŞİYOR

Pazar günü rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarındaki etkisi daha da belirginleşiyor. İstanbul'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken, rüzgarın hızı özellikle boğaz hattı ve kuzey kesimlerde artıyor. Güney illerinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken (Şanlıurfa 41, Aydın 40 derece), Karadeniz üzerinden gelen bulutlar iç kesimlerde ve Orta Karadeniz'de hafif yağışlara kapı aralıyor.

Pazar günü Marmara ve Ege'de rüzgarın şiddeti artarken, güneydeki kavurucu sıcaklara Karadeniz ve iç kesimlerdeki yerel yağış geçişleri eşlik ediyor.

3 AĞUSTOS PAZARTESİ: YAĞIŞ KAPIDA, SICAKLIK DİNMİYOR

Haftanın ilk gününde hava durumu tablosu iyice karışıyor. Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli çevresi) ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor.

Pazartesi günü Marmara ve Karadeniz’de gök gürültülü sağanaklar başlarken, Güneydoğu Anadolu 44 dereceye varan aşırı sıcaklarla kavrulmaya devam ediyor.

İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye yükselirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ise yine 43-44 derecelik ekstrem sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor.