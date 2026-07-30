Meteoroloji'den çifte uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek, 5 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

Diğer yandan, kavurucu sıcaklara inat Karadeniz hattında gökyüzü hareketleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgede yerel baskınlara neden olabilir. Ülkenin batısında ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenen 5 ilde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Nem oranındaki artışın ise hissedilen sıcaklığı daha da yukarı çekmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Güneydoğu Anadolu'nda 44 dereceye varan kavurucu sıcaklıklar beklenirken, Doğu Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

30 TEMMUZ PERŞEMBE: TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRECEK

Haftanın dördüncü gününde Güneydoğu Anadolu adeta bir fırını andırıyor. Şanlıurfa ve Mardin çevresinde sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselerek günün en yüksek değerlerine ulaşıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında da durum pek farklı değil; Aydın ve Antalya çevresi 41 derece ile ter döküyor. Karadeniz'in doğusunda (Rize, Artvin, Trabzon hattında) ise sağanak yağışlar serinlik arayanların imdadına yetişiyor.

İstanbul'da Hava: Megakentte az bulutlu ve güneşli bir hava var. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, nemli hava bunaltıcı olabilir.

İstanbul'da hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklığın 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

31 TEMMUZ CUMA: HAFTA FİNALİNDE YAĞIŞIN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Temmuz ayının bu son gününde Karadeniz üzerindeki yağışlı hava kütlesi batıya doğru yayılıyor. Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de (Ardahan, Kars) yağış görülme ihtimali yüksek. Sıcaklıklar ise etkisini kaybetmiyor; Güneydoğu'da yine 44 derece bandı korunurken, iç kesimlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

İstanbul'da Hava: Sıcaklık 1 derecelik bir düşüşle 29 dereceye gerilese de güneş etkisini sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu'nda 43 dereceyi bulan sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Karadeniz kıyılarında yer yer sağanak yağışlar görülecek.

1 AĞUSTOS CUMARTESİ: AĞUSTOS AYI KAVURUCU SICAKLA GELİYOR

Yeni ayın ilk gününde Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da 43 derecelik ekstrem sıcaklıklar sürerken, İç Anadolu Bölgesi'nde (Ankara ve çevresi) sıcaklık 32 derece civarında sabitleniyor. Karadeniz kıyı şeridinde sağanak yağışlar yer yer etkisini sürdürerek bölgeyi serinletmeye devam edecek. Tatil bölgelerinde ise bulutsuz bir gökyüzü tatilcileri karşılıyor.

İstanbul'da Hava: Cumartesi günü İstanbul'da hava yine 29 derece. Tam bir deniz havası hakim, ancak güneşin dik geldiği saatlere dikkat!

Batı kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olurken, Doğu Karadeniz'de sağanak yağışlar, Güneydoğu Anadolu'nda ise 42 dereceye varan sıcaklıklar görülecek.

2 AĞUSTOS PAZAR: BATIDA BULUTLANMA, GÜNEYDE KAVURUCU SICAK

Haftanın son gününde yurdun batı kesimlerinde bulutluluğun biraz daha arttığı görülüyor. Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da sıcaklıklar düşmüyor. Doğu Karadeniz'de (Rize ve Artvin) yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler hala 42 dereceyi gösteriyor. Pazar günü sıcaklıkların İç Anadolu'da bir miktar daha artarak 34-35 derecelere tırmandığı gözlemleniyor.

İstanbul'da Hava: Haftanın en sıcak günlerinden birini yaşayan İstanbul'da Pazar günü termometreler 31 dereceye çıkıyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği unutulmamalı.

Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması konusunda dikkat edilmeli.

Editörün notu: Özellikle Güneydoğu ve Ege bölgesindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneşin en dik geldiği 11:00 - 16:00 saatleri arasında tedbirli olmaları önerilir.

30 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

🌤️ MARMARA Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/s), bölgenin güneybatısında ise yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bursa: 31°C – Az bulutlu ve açık Çanakkale: 31°C – Az bulutlu ve açık İstanbul: 27°C – Az bulutlu ve açık Kırklareli: 30°C – Az bulutlu ve açık ☀️ EGE Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/s), kuzey kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/s) şeklinde esmesi öngörülüyor. Afyonkarahisar: 29°C – Az bulutlu ve açık Denizli: 38°C – Az bulutlu ve açık İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık Muğla: 37°C – Az bulutlu ve açık 🌞 AKDENİZ Az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı bölgede, rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Adana: 39°C – Az bulutlu ve açık Antalya: 41°C – Az bulutlu ve açık Burdur: 32°C – Az bulutlu ve açık Hatay: 34°C – Az bulutlu ve açık 🌤️ İÇ ANADOLU Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. Ankara: 28°C – Az bulutlu ve açık Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık Konya: 27°C – Az bulutlu ve açık Nevşehir: 25°C – Az bulutlu ve açık 🌥️ BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bolu: 27°C – Parçalı ve az bulutlu Düzce: 28°C – Parçalı ve az bulutlu Kastamonu: 26°C – Parçalı ve az bulutlu Zonguldak: 26°C – Parçalı ve az bulutlu 🌦️ ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Amasya: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu Rize: 27°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu Trabzon: 25°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ⛈️ DOĞU ANADOLU Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, kuzeydoğu kesimlerde bulutluluk artacak. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Erzurum: 31°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 28°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 35°C – Az bulutlu ve açık Van: 31°C – Parçalı ve az bulutlu 🔥 GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor. Diyarbakır: 43°C – Az bulutlu ve açık Mardin: 40°C – Az bulutlu ve açık Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık Şanlıurfa: 43°C – Az bulutlu ve açık