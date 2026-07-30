Meteoroloji'den çifte uyarı: Sıcaklık 44 dereceyi görecek, 5 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye iki farklı hava sisteminin etkisi altına girecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yurdun bazı kesimlerinde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Türkiye yeni haftaya bölgelere göre değişen hava koşullarıyla girmeye hazırlanıyor.
Diğer yandan, kavurucu sıcaklara inat Karadeniz hattında gökyüzü hareketleniyor. Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgede yerel baskınlara neden olabilir. Ülkenin batısında ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenen 5 ilde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Nem oranındaki artışın ise hissedilen sıcaklığı daha da yukarı çekmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri…
METEOROLOJİ'DEN 5 İLE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
30 TEMMUZ PERŞEMBE: TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRECEK
Haftanın dördüncü gününde Güneydoğu Anadolu adeta bir fırını andırıyor. Şanlıurfa ve Mardin çevresinde sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselerek günün en yüksek değerlerine ulaşıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında da durum pek farklı değil; Aydın ve Antalya çevresi 41 derece ile ter döküyor. Karadeniz'in doğusunda (Rize, Artvin, Trabzon hattında) ise sağanak yağışlar serinlik arayanların imdadına yetişiyor.
İstanbul'da Hava: Megakentte az bulutlu ve güneşli bir hava var. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, nemli hava bunaltıcı olabilir.
31 TEMMUZ CUMA: HAFTA FİNALİNDE YAĞIŞIN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR
Temmuz ayının bu son gününde Karadeniz üzerindeki yağışlı hava kütlesi batıya doğru yayılıyor. Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de (Ardahan, Kars) yağış görülme ihtimali yüksek. Sıcaklıklar ise etkisini kaybetmiyor; Güneydoğu'da yine 44 derece bandı korunurken, iç kesimlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
İstanbul'da Hava: Sıcaklık 1 derecelik bir düşüşle 29 dereceye gerilese de güneş etkisini sürdürüyor.
1 AĞUSTOS CUMARTESİ: AĞUSTOS AYI KAVURUCU SICAKLA GELİYOR
Yeni ayın ilk gününde Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da 43 derecelik ekstrem sıcaklıklar sürerken, İç Anadolu Bölgesi'nde (Ankara ve çevresi) sıcaklık 32 derece civarında sabitleniyor. Karadeniz kıyı şeridinde sağanak yağışlar yer yer etkisini sürdürerek bölgeyi serinletmeye devam edecek. Tatil bölgelerinde ise bulutsuz bir gökyüzü tatilcileri karşılıyor.
İstanbul'da Hava: Cumartesi günü İstanbul'da hava yine 29 derece. Tam bir deniz havası hakim, ancak güneşin dik geldiği saatlere dikkat!
2 AĞUSTOS PAZAR: BATIDA BULUTLANMA, GÜNEYDE KAVURUCU SICAK
Haftanın son gününde yurdun batı kesimlerinde bulutluluğun biraz daha arttığı görülüyor. Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da sıcaklıklar düşmüyor. Doğu Karadeniz'de (Rize ve Artvin) yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler hala 42 dereceyi gösteriyor. Pazar günü sıcaklıkların İç Anadolu'da bir miktar daha artarak 34-35 derecelere tırmandığı gözlemleniyor.
İstanbul'da Hava: Haftanın en sıcak günlerinden birini yaşayan İstanbul'da Pazar günü termometreler 31 dereceye çıkıyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği unutulmamalı.
Editörün notu: Özellikle Güneydoğu ve Ege bölgesindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneşin en dik geldiği 11:00 - 16:00 saatleri arasında tedbirli olmaları önerilir.
30 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ