MGM’den kritik 48 saat uyarısı: 70 kilometrelik fırtına ve 44 derecelik kavurucu sıcak geliyor!
Türkiye, Temmuz ayının son gününde ve Ağustos ayının ilk haftasına adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayarak giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritaları, bir yanda çöl sıcaklarını aratmayan kavurucu değerleri işaret ederken, diğer yanda Marmara ve Ege’de hayatı felç edebilecek şiddetli rüzgarların alarmını veriyor. İstanbul Valiliği de MGM'nin değerlendirmelerine dayanarak kentte 2 Ağustos'a kadar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli poyraz, zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.
Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu hava değişiminde, haritalardaki "sarı" bölgeler sadece rüzgarı değil, aynı zamanda deniz ulaşımı ve dış mekan aktiviteleri için gizli bir riski de temsil ediyor. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 45 derece sınırına dayanması beklenirken, Doğu Karadeniz'in en uç noktalarında görülecek ani sağanak geçişleri, ülkenin hava durumundaki keskin zıtlığı gözler önüne seriyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık haritası…
11 İL İÇİN KRİTİK RÜZGAR ALARMI: HIZ 70 KM/SAATİ BULACAK
Yayınlanan ilk haritada, Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Kuzey Ege'yi kapsayan 11 il için (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik) şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak kentte 2 Ağustos'a kadar kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre, yer yer ise 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Valilik, başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
31 TEMMUZ CUMA: SICAKLIK REKORU KAPIDA
Cuma gününe ait genel haritaya bakıldığında, rüzgarın batıda yarattığı serinletici etkinin aksine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kelimenin tam anlamıyla "yanıyor". Şanlıurfa ve Diyarbakır dolaylarında sıcaklıklar 43-44 derecelere kadar tırmanırken, bölge halkının güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. Aynı gün Doğu Karadeniz'de (Artvin ve Ardahan çevresi) ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
1-2 AĞUSTOS: AĞUSTOS AYI KAVURUCU SICAKLA GELİYOR
Ağustos ayının ilk hafta sonunda sıcaklıklar etkisini yitirmiyor. 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günleri, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıcaklıklar 35-40 derece bandında seyredecek. Aydın çevresinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Güneydoğu'da 43 derecelik ekstrem sıcaklıklar hakimiyetini koruyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu olsa da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Megakent İstanbul için tahminler, sıcaklıktan ziyade rüzgarın etkisinde kalacağını gösteriyor.
31 Temmuz Cuma: Sıcaklık 29-30 derece civarında ancak şiddetli rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürebilir.
1 Ağustos Cumartesi: Gökyüzü açık, sıcaklık 31-32 derecelere çıkıyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor.
2 Ağustos Pazar: Termometreler 33-35 derece bandına yaklaşırken, rüzgarın hızını kesmesiyle birlikte nemin etkisi daha fazla hissedilebilir.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
31 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU