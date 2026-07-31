Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu hava değişiminde, haritalardaki "sarı" bölgeler sadece rüzgarı değil, aynı zamanda deniz ulaşımı ve dış mekan aktiviteleri için gizli bir riski de temsil ediyor. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 45 derece sınırına dayanması beklenirken, Doğu Karadeniz'in en uç noktalarında görülecek ani sağanak geçişleri, ülkenin hava durumundaki keskin zıtlığı gözler önüne seriyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık haritası…

Yayınlanan ilk haritada, Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Kuzey Ege'yi kapsayan 11 il için (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik) şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

MGM, İstanbul dahil 11 il için saatte 70 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, kentte 2 Ağustos'a kadar etkili olması beklenen kuvvetli poyraz nedeniyle vatandaşları uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak kentte 2 Ağustos'a kadar kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre, yer yer ise 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Valilik, başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

31 Temmuz Cuma günü Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in doğusunda ise yerel gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

31 TEMMUZ CUMA: SICAKLIK REKORU KAPIDA

Cuma gününe ait genel haritaya bakıldığında, rüzgarın batıda yarattığı serinletici etkinin aksine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kelimenin tam anlamıyla "yanıyor". Şanlıurfa ve Diyarbakır dolaylarında sıcaklıklar 43-44 derecelere kadar tırmanırken, bölge halkının güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. Aynı gün Doğu Karadeniz'de (Artvin ve Ardahan çevresi) ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji 12:00-18:00 arasını işaret ederek uyardı. Marmara ve Ege'de fırtına 70 kilometre hıza ulaşacak.

1-2 AĞUSTOS: AĞUSTOS AYI KAVURUCU SICAKLA GELİYOR

Ağustos ayının ilk hafta sonunda sıcaklıklar etkisini yitirmiyor. 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar günleri, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıcaklıklar 35-40 derece bandında seyredecek. Aydın çevresinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, Güneydoğu'da 43 derecelik ekstrem sıcaklıklar hakimiyetini koruyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu olsa da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Ağustos ayının ilk gününde termometreler yükseliyor. Aydın’da 41, Şanlıurfa ve çevresinde ise 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar etkili olacak.

Pazar günü sıcak hava dalgası etkisini artırarak sürdürüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Megakent İstanbul için tahminler, sıcaklıktan ziyade rüzgarın etkisinde kalacağını gösteriyor.

31 Temmuz Cuma: Sıcaklık 29-30 derece civarında ancak şiddetli rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

1 Ağustos Cumartesi: Gökyüzü açık, sıcaklık 31-32 derecelere çıkıyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor.

2 Ağustos Pazar: Termometreler 33-35 derece bandına yaklaşırken, rüzgarın hızını kesmesiyle birlikte nemin etkisi daha fazla hissedilebilir.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

31 TEMMUZ 2026 İL İL HAVA DURUMU

🌤️ MARMARA Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında rüzgarın 40-60 km/sa hızla kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de ise 50-70 km/sa hızla yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bursa 31°C • Az bulutlu ve açık Çanakkale 30°C • Az bulutlu ve açık İstanbul 29°C • Az bulutlu ve açık Kırklareli 29°C • Az bulutlu ve açık ☀️ EGE Bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey kesimlerde kuzey yönlü rüzgarın 30-60 km/sa, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise 40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 28°C • Az bulutlu ve açık Denizli 37°C • Az bulutlu ve açık İzmir 36°C • Az bulutlu ve açık Muğla 37°C • Az bulutlu ve açık 🌞 AKDENİZ Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın 40-60 km/sa hızla kuvvetli olması bekleniyor. Adana 36°C • Az bulutlu ve açık Antalya 39°C • Az bulutlu ve açık Burdur 34°C • Az bulutlu ve açık Hatay 34°C • Az bulutlu ve açık 🌤️ İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ankara 29°C • Az bulutlu ve açık Eskişehir 30°C • Az bulutlu ve açık Konya 28°C • Az bulutlu ve açık Nevşehir 27°C • Az bulutlu ve açık ⛅ BATI KARADENİZ Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bolu 28°C • Parçalı ve az bulutlu Düzce 28°C • Parçalı ve az bulutlu Kastamonu 27°C • Parçalı ve az bulutlu Zonguldak 26°C • Parçalı ve az bulutlu