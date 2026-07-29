Sıcak hava dalgasının yanı sıra Meteoroloji, 14 il için kritik rüzgar uyarısında bulundu. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgarların ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilirken, Karadeniz'in doğu kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu…

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 43 derece bandına ulaşırken, Karadeniz’in doğu kıyılarında (Rize, Artvin çevreleri) yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA: KAVURUCU SICAKLAR GÜNEYDOĞU'DA ZİRVE YAPIYOR

Hafta ortasında Türkiye'nin batı ve iç kesimleri az bulutlu ve açık bir hava ile güne başlarken, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sağanak geçişleri görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydediliyor; Şanlıurfa ve Diyarbakır dolaylarında sıcaklıklar 44 dereceye kadar ulaşıyor. Ege kıyılarında ise rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar nispeten kırılsa da nem oranı bunaltıcı seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu’da termometreler 44 dereceyi göstererek adeta ʺkavurucuʺ bir etki yaratıyor.

30 TEMMUZ PERŞEMBE: REKOR SICAKLIK VE FIRTINA UYARISI

Perşembe günü sıcaklıklar bir basamak daha yükseliyor. Özellikle Güneydoğu'da termometreler 44 dereceyi göstererek haftanın en yüksek değerine ulaşıyor. Bu bölge adeta yanıyor diyebiliriz. Aynı gün, Ege kıyıları ile İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın şiddetini artırdığı görülüyor. Karadeniz'in en doğusunda (Rize, Artvin çevreleri) ise şimşekli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 40-44 derece arasındaki sıcaklık rejimi sürerken, İç Anadolu’da güneşli ve sıcak hava hakim.

31 TEMMUZ CUMA: HAFTA SONU ÖNCESİ DEĞİŞMEYEN TABLO

Temmuz ayının son gününde de yüksek sıcaklık rejimi bozulmuyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, batı bölgelerde rüzgarlı hava etkisini koruyor. Güneydoğu yine 40 derecenin üzerindeki seyrine devam ederken, vatandaşların güneş çarpmasına karşı özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji 14 ile sarı kodlu rüzgar uyarısında bulundu.

MGM'DEN 14 İL İÇİN "SARI" UYARI: RÜZGARA DİKKAT

Dördüncü haritadaki verilere göre Meteoroloji, 14 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Haritada sarı ile işaretlenen bölgeler arasında; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya'nın batısı, Mersin çevreleri ile İç Anadolu'da Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir yer alıyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların uçuşan cisimlere, ağaç devrilmelerine ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Megakent İstanbul, hafta boyunca az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle karşılaşacak. Sıcaklıklar İstanbul genelinde 31-32 derece bandında seyretse de yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı daha yukarı çekebilir.

İstanbul'da belirgin bir yağış beklenmiyor ancak kuzeyden esen rüzgarlar akşam saatlerinde bir nebze olsun ferahlama sağlayacak.

HAFTANIN EN SICAĞI: GÜNEYDOĞU ANADOLU

Haritalar incelendiğinde Türkiye'nin en sıcak noktası açık ara Güneydoğu Anadolu Bölgesi oluyor. Şanlıurfa ve çevre illerde görülen 44 derecelik sıcaklık, açık havada çalışanlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk teşkil ediyor. Yazın en sıcak günlerini yaşayan bu bölgede, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması hayati önem taşıyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 30-70 kilometre/saat arasında olması öngörülüyor.

29 Temmuz 2026 bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları:

Ankara 28° Parçalı ve az bulutlu İstanbul 30° Parçalı ve az bulutlu İzmir 36° Az bulutlu ve açık Adana 43° Az bulutlu ve açık Antalya 43° Az bulutlu ve açık Samsun 27° Parçalı ve çok bulutlu; bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon 27° Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Erzurum 28° Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır 42° Az bulutlu ve açık