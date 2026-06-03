Afrika sıcağı Türkiye'yi sarıyor: Termometre 40 dereceyi bulacak

Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi ve Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de sıcaklıkların 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alıyor ve özellikle Marmara ile Ege bölgelerinde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye bu hafta hem sıcak hava dalgası hem de yerel sağanak yağışlarla karşı karşıya kalacak. Lodosun etkisiyle başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar yaz değerlerine ulaşırken, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar görülecek.

AFRİKA SICAĞI TÜRKİYE'Yİ SARIYOR

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini artırmaya başladı. Kuvvetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından haziranın ilk haftasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz havası kendini hissettirirken, birçok kentte termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hissedilen sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilecek. Bu nedenle özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİSİ

Lodosun taşıdığı sıcak hava İstanbul'da sıcaklıkları yükseltiyor. Kentte bugün hava sıcaklığının 29 dereceye ulaşması beklenirken, perşembe günü termometrelerin 31 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Nem ve lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek değerlere çıkabileceği belirtilirken, uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

MARMARA VE EGE'DE 30 DERECEYİ AŞACAK

Sıcak hava dalgasının en fazla hissedileceği bölgelerin başında Marmara ve Ege geliyor. Bölgede birçok ilde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İzmir'de bugün 33 derece sıcaklık ölçülmesi beklenirken, sıcak hava dalgasının etkisiyle kentte bunaltıcı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de ise hafta ilerledikçe sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE SÜRECEK

Sıcaklıklar yükselirken yağışlar tamamen sona ermiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

İL İL GÜNÜN SICAKLIKLARI

Meteoroloji verilerine göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 29 derece

Ankara: 26 derece

İzmir: 33 derece

Adana: 29 derece

Antalya: 25 derece

Hatay: 27 derece

Samsun: 23 derece

Trabzon: 22 derece

Erzurum: 20 derece

Diyarbakır: 30 derece

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların yanı sıra yüksek nemin de etkili olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkacağı belirtiliyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artırarak sürdüreceğini belirtiyor. Perşembe günü İstanbul'da 31 derece, Ankara'da 27 derece ve İzmir'de 31 derece sıcaklık bekleniyor.

Hafta sonuna doğru ise Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de sıcaklıkların yer yer 33 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle güneşin en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

(MGM, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji