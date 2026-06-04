Bunaltıcı sıcaklar kapıda: Lodosla birlikte hava 32 dereceye çıkacak
Haziran ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçti. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde etkisini artıran lodos, hissedilen sıcaklığı daha da yükselterek bunaltıcı bir hava oluşturuyor. Meteoroloji verilerine göre birçok kentte termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor, batı bölgelerde lodos etkisiyle İstanbul'da 32, Bursa'da 35 derece bekleniyor.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış öngörüyor.
- Ege Bölgesi'nde lodos nedeniyle Manisa ve Denizli'de sıcaklıklar 33 dereceye ulaşacak, kıyı kesimlerinde nemle birlikte bunaltıcı hava hissedilecek.
- Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek.
- Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacağı bildiriliyor.
Yurt genelinde yağışlı ve serin havanın yerini yaz sıcakları almaya başladı. Batı bölgelerde güneşli ve sıcak bir hava etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanaklar dikkat çekiyor. İşte 4 Haziran Perşembe gününe ait il il hava sıcaklıkları…
LODOS SICAKLIĞI ARTIRIYOR
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Özellikle batı bölgelerde etkili olan lodos, sıcak havayı taşıyarak hissedilen sıcaklık değerlerini artırıyor. Birçok kentte bunaltıcı hava koşulları etkisini gösterirken, bazı bölgelerde ise yaz sağanakları görülecek.
İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 32 DERECEYİ GÖRECEK
Marmara Bölgesi'nde güneşli hava hakimiyetini sürdürüyor. Ancak Trakya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının gölgede 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, Bursa'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
İç Anadolu Bölgesi'nde son günlerde görülen ani sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Perşembe günü özellikle Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
EGE'DE BUNALTICI HAVA HAKİM
Ege Bölgesi'nde sert esen lodos sıcaklıkları yükseltiyor. Kıyı kesimlerinde nemle birlikte bunaltıcı hava hissediliyor. Manisa ve Denizli'de sıcaklıkların 33 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Muğla'da 28, Bodrum'da ise 31 derece ölçülmesi bekleniyor.
AKDENİZ'E SICAK VE NEMLİ HAVA TAŞINIYOR
Lodosun etkisi Akdeniz Bölgesi'nde de hissediliyor. Bölgeye taşınan sıcak ve nemli hava nedeniyle sıcaklıklar yükselirken, Adana'da 30, Hatay'da 27 derece bekleniyor. Öte yandan Toroslar ve yüksek kesimlerde yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE YAZ SAĞANAKLARI GÖRÜLECEK
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle iç kesimlerde yaz sağanakları etkili olacak. Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinde gün içerisinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceği belirtiliyor.
METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Toroslar Mevkii, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji ayrıca Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını bildirirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörmüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 32
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32