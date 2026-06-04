Bunaltıcı sıcaklar kapıda: Lodosla birlikte hava 32 dereceye çıkacak

İç Anadolu Bölgesi'nde son günlerde görülen ani sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Perşembe günü özellikle Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Lodosun etkisi Akdeniz Bölgesi'nde de hissediliyor. Bölgeye taşınan sıcak ve nemli hava nedeniyle sıcaklıklar yükselirken, Adana'da 30, Hatay'da 27 derece bekleniyor. Öte yandan Toroslar ve yüksek kesimlerde yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde sert esen lodos sıcaklıkları yükseltiyor. Kıyı kesimlerinde nemle birlikte bunaltıcı hava hissediliyor. Manisa ve Denizli'de sıcaklıkların 33 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Muğla'da 28, Bodrum'da ise 31 derece ölçülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Toroslar Mevkii, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını bildirirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörmüyor.