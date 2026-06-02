Haziran ayının ilk haftası hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık 32 dereceye çıkıyor

İstanbul'da hava sıcaklığının hafta ortasında 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. YAĞIŞLAR DAHA ÇOK İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE GÖRÜLECEK Türkiye genelinde yağışların batı bölgelerde sınırlı kalacağı, Karadeniz ve iç kesimlerde ise etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Adil Tek, "Yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil, kısa süreli geçiyor ve hafif hafif doğusuna doğru kayıyor" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi. Uzman isim, hafta boyunca özellikle öğleden sonra gelişen ve halk arasında "kırkikindi yağışları" olarak bilinen yağışların görüleceğini aktardı.

Karadeniz Bölgesi'nde öğleden sonra etkili olacak yağışlar hafta boyunca sürecek. İSTANBUL'DA SICAKLIK 32 DERECEYE KADAR ÇIKABİLECEK Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugün sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Ancak hafta ortasına doğru sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Adil Tek, "Çarşamba günü 29 dereceleri göreceğiz. İstanbul'da bugün sıcaklığı 28'den 32 derecelere kadar görmemiz mümkün" ifadelerini kullandı. Kentte hafta içerisinde önemli bir yağış beklentisi bulunmazken, cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği belirtiliyor. EGE'DE YAZ HAVASI HAKİM OLACAK Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların hafta boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Aydın çevresinde termometrelerin 34-35 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Adil Tek, "Aydın'da gördüğünüz gibi sıcaklıklar 34-35 dereceleri görecek yerler de mevcut olacak" sözleriyle bölgedeki sıcak hava etkisine dikkat çekti. İzmir'de ise kıyı kesimlerde denizin serinletici etkisi nedeniyle sıcaklıkların 28-29 derece seviyelerinde kalacağı öngörülüyor. AKDENİZ'DE NEM ETKİSİ HİSSEDİLECEK Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar yükselirken, Antalya'da hissedilen sıcaklığın nem nedeniyle daha yüksek olacağı belirtiliyor. Adil Tek, "Denizden estiği zaman Antalya'da sıcaklık çok yükselmiyor ama nemi çok artırıyor. Hissedilen sıcaklık değerleri biraz daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı. Bölgede önümüzdeki günlerde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Başkent Ankara'da sıcaklıklar yükselirken yerel sağanakların etkili olması bekleniyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU YAZ MEVSİMİNE GİRİŞ YAPTI Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların sona erdiği ve yaz koşullarının etkisini göstermeye başladığı belirtiliyor. Bölgede sıcaklıkların 35 dereceye yaklaşacağı ifade edilirken, geçen yıl görülen aşırı sıcaklık değerlerinin bu yıl için beklenmediği kaydedildi. Adil Tek, "Geçen sene özellikle Şırnak'ta 50 derecelik maksimum sıcaklık ölçülmüştü, bu sene o sıcaklık değerleri yok" sözleriyle değerlendirmede bulundu. DENİZ SEZONU AKDENİZ'DE AÇILDI Meteoroloji verilerine göre Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 21 ila 24 derece arasında değişiyor. Uzmanlar, Akdeniz kıyılarında denize girmek için uygun şartların oluştuğunu belirtirken, Ege'de deniz suyu sıcaklıklarının 19-22 derece seviyelerinde seyrettiğini ifade ediyor. Karadeniz'de ise su sıcaklıklarının 15 ila 19 derece arasında değiştiği ve deniz sezonu için henüz erken olduğu değerlendiriliyor.

HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK 1 Haziran Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok noktada gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Orta ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Büyükşehirlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ankara'da termometrelerin 25 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da hava 27 derece civarında olacak. İzmir ise 32 dereceyle haftaya güneşli bir başlangıç yapacak.