Haziran ayının ilk haftası hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık 32 dereceye çıkıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre, haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. İstanbul’da termometrelerin 32 dereceyi bulması beklenirken; İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için öğleden sonra gelişen sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte il il haftalık hava durumu tahminleri ve deniz suyu sıcaklıklarında son durum.
- Türkiye genelinde Haziran ayının ilk haftasında parçalı ve yer yer yağışlı hava etkili olacak.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı.
- Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanaklar beklenirken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
- Salı gününden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz genelinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
- Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hafta ortasından sonra açık hava bekleniyor.
Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde parçalı ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre özellikle iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Bazı noktalarda yağışların kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış geçişleri görülecek. Yetkililer, özellikle Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR! İSTANBUL 30 DERECEYİ GÖRECEK, YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Haziran ayının ilk haftasında yurt genelinde sıcaklıklar yükselişe geçerken, birçok bölgede sağanak yağış etkisini sürdürecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşacağını belirtirken, Karadeniz ve iç kesimlerde öğleden sonra görülecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
YAZ HAVASI ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR
Haziran ayıyla birlikte sıcaklıklar ülke genelinde yükselişe geçiyor. Ancak bu artışın geçen yıl görülen aşırı sıcak hava dalgaları seviyesinde olmayacağı belirtiliyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların artacağını belirterek, "Bu hafta 28, 29, 30 hatta 30-31 dereceleri İstanbul'da görüyor olacağız" ifadelerini kullandı.
Tek, sıcaklık artışına rağmen yağışların tamamen sona ermediğini, özellikle orta ve doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini söyledi.
YAĞIŞLAR DAHA ÇOK İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE GÖRÜLECEK
Türkiye genelinde yağışların batı bölgelerde sınırlı kalacağı, Karadeniz ve iç kesimlerde ise etkisini sürdüreceği öngörülüyor.
Adil Tek, "Yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil, kısa süreli geçiyor ve hafif hafif doğusuna doğru kayıyor" sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.
Uzman isim, hafta boyunca özellikle öğleden sonra gelişen ve halk arasında "kırkikindi yağışları" olarak bilinen yağışların görüleceğini aktardı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 32 DERECEYE KADAR ÇIKABİLECEK
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugün sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Ancak hafta ortasına doğru sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.
Adil Tek, "Çarşamba günü 29 dereceleri göreceğiz. İstanbul'da bugün sıcaklığı 28'den 32 derecelere kadar görmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.
Kentte hafta içerisinde önemli bir yağış beklentisi bulunmazken, cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği belirtiliyor.
EGE'DE YAZ HAVASI HAKİM OLACAK
Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların hafta boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Aydın çevresinde termometrelerin 34-35 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Adil Tek, "Aydın'da gördüğünüz gibi sıcaklıklar 34-35 dereceleri görecek yerler de mevcut olacak" sözleriyle bölgedeki sıcak hava etkisine dikkat çekti.
İzmir'de ise kıyı kesimlerde denizin serinletici etkisi nedeniyle sıcaklıkların 28-29 derece seviyelerinde kalacağı öngörülüyor.
AKDENİZ'DE NEM ETKİSİ HİSSEDİLECEK
Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar yükselirken, Antalya'da hissedilen sıcaklığın nem nedeniyle daha yüksek olacağı belirtiliyor.
Adil Tek, "Denizden estiği zaman Antalya'da sıcaklık çok yükselmiyor ama nemi çok artırıyor. Hissedilen sıcaklık değerleri biraz daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.
Bölgede önümüzdeki günlerde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU YAZ MEVSİMİNE GİRİŞ YAPTI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların sona erdiği ve yaz koşullarının etkisini göstermeye başladığı belirtiliyor.
Bölgede sıcaklıkların 35 dereceye yaklaşacağı ifade edilirken, geçen yıl görülen aşırı sıcaklık değerlerinin bu yıl için beklenmediği kaydedildi.
Adil Tek, "Geçen sene özellikle Şırnak'ta 50 derecelik maksimum sıcaklık ölçülmüştü, bu sene o sıcaklık değerleri yok" sözleriyle değerlendirmede bulundu.
DENİZ SEZONU AKDENİZ'DE AÇILDI
Meteoroloji verilerine göre Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 21 ila 24 derece arasında değişiyor.
Uzmanlar, Akdeniz kıyılarında denize girmek için uygun şartların oluştuğunu belirtirken, Ege'de deniz suyu sıcaklıklarının 19-22 derece seviyelerinde seyrettiğini ifade ediyor.
Karadeniz'de ise su sıcaklıklarının 15 ila 19 derece arasında değiştiği ve deniz sezonu için henüz erken olduğu değerlendiriliyor.
HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
1 Haziran Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok noktada gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Orta ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Büyükşehirlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ankara'da termometrelerin 25 dereceyi göstermesi beklenirken, İstanbul'da hava 27 derece civarında olacak. İzmir ise 32 dereceyle haftaya güneşli bir başlangıç yapacak.
YAĞIŞLI SİSTEM İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Salı gününden itibaren yağışlı hava dalgasının etkisini genişletmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun tamamında ve Karadeniz genelinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış riski bu kez Doğu Karadeniz kıyılarına kayacak. Ankara'da sıcaklıkların 24 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, yağışların çarşamba günü Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de görülmesi öngörülüyor.
Çarşamba günü özellikle şu bölgelerde yerel sağanaklar bekleniyor:
- Afyonkarahisar çevresi
- Denizli ve çevresi
- Göller Yöresi
- Akdeniz'in iç kesimleri
BATI KIYILARINDA AÇIK HAVA HAKİM OLACAK
Hafta ortasından sonra batı bölgelerinde daha sakin bir hava tablosu öne çıkıyor. Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz sahil şeridinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
Buna karşın iç kesimlerdeki kararsız hava koşulları etkisini sürdürecek. Perşembe ve cuma günleri İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı noktalarında yerel sağanak geçişleri görülebilecek.
Kent merkezlerinde beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde:
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|İzmir
|32-33°C
|İstanbul
|28-29°C
|Antalya
|27-28°C
|Ankara
|24-27°C
HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT
Meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonuna doğru yağışlı sistemin etkisi azalacak. Ancak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanakların yer yer devam etmesi bekleniyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise güneşli hava etkisini koruyacak. Bu nedenle açık hava planları yapanlar için kıyı bölgelerinde daha elverişli koşullar öngörülüyor.
2 HAZİRAN 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|Şehir
|En Yüksek Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Tahmini
|Marmara
|Çanakkale
|29°C
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|İstanbul
|29°C
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|Kırklareli
|29°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Sakarya
|32°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Ege
|A.Karahisar
|27°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Denizli
|33°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|İzmir
|33°C
|Parçalı bulutlu
|Manisa
|34°C
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|Akdeniz
|Adana
|32°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra kuzeyi sağanak yağışlı
|Antalya
|26°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
|Burdur
|28°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Hatay
|28°C
|Parçalı bulutlu
|İç Anadolu
|Ankara
|27°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Çankırı
|27°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Eskişehir
|29°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Konya
|28°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz
|Bolu
|27°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Düzce
|30°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
|Kastamonu
|26°C
|Parçalı, çok bulutlu ve öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Zonguldak
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|28°C
|Parçalı, çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
|Artvin
|21°C
|Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|Samsun
|21°C
|Parçalı, çok bulutlu ve iç kesimleri sağanak yağışlı
|Trabzon
|21°C
|Parçalı, çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|20°C
|Parçalı, çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
|Kars
|19°C
|Parçalı, çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
|Malatya
|29°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|22°C
|Parçalı, çok bulutlu ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Siirt
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Şanlıurfa
|34°C
|Parçalı ve az bulutlu