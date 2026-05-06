Bahar havası Türkiye'de yeniden sert yüzünü gösteriyor. Bir yandan Sahra Çölü kaynaklı toz bulutları Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşırken, diğer yandan yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre çöl tozu taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtilirken, iç ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
10 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Karadeniz ile iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Sağanak yağış beklenen bölgeler
Tahminlere göre yağışların etkili olacağı bölgeler şöyle:
Yağışların özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
TÜRKİYE 10 GÜN BOYUNCA ÇÖL TOZUNUN ETKİSİ ALTINDA KALACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzmanlar, Kuzey Afrika'dan gelen yoğun çöl tozu taşınımının Türkiye genelinde etkili olacağını açıkladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü kaynaklı toz bulutlarının yaklaşık 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz Havzası'nda hava kalitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
İSTANBUL İLK ETKİLENECEK ŞEHİRLERDEN BİRİ
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının batı yönünden taşınması nedeniyle İstanbul'un ilk etkilenecek kentler arasında bulunduğunu ifade etti. Uzmanlara göre toz taşınımı önce batı bölgelerinde hissedilecek, ardından tüm yurda yayılacak.
Yetkililer, söz konusu hava olayının özellikle önümüzdeki günlerde hava kalitesinde belirgin düşüşe neden olacağını belirtiyor. Tahminlere göre çöl tozunun etkisinin 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren azalması ve sistemi terk etmesi bekleniyor.
BAHAR AYLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Uzmanlar, çöl tozu taşınımının özellikle ilkbahar döneminde daha yoğun yaşandığını vurguluyor. Sahra üzerindeki sıcak ve kuru hava kütleleri, ince mineral parçacıklarının atmosferin üst seviyelerine yükselmesine ve uzun mesafelere taşınmasına imkan tanıyor.
Her yıl milyonlarca ton mineral tozu Sahra'dan atmosfere karışarak Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar geniş bir coğrafyada etkili olabiliyor.
SOLUNUM HASTALARI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR
Çöl tozlarının insan sağlığı üzerinde de çeşitli etkileri bulunuyor. Özellikle astım, bronşit, KOAH ve alerjik rahatsızlığı bulunan kişiler için riskin arttığı belirtiliyor.
Uzmanlar;
yoğun toz taşınımı sırasında uzun süre dışarıda kalmamasını öneriyor.
Ayrıca hava kalitesinin düştüğü günlerde ağır egzersizlerden kaçınılması, gerekli durumlarda maske kullanılması ve resmi uyarıların takip edilmesi tavsiye ediliyor.
ÇÖL TOZU DOĞA İÇİN DE FAYDALI
Çöl tozları yalnızca hava kirliliğine yol açmıyor aynı zamanda doğal ekosistem açısından önemli bir görev üstleniyor. Sahra'dan taşınan mineral bakımından zengin tozların, okyanuslardaki planktonları ve tropikal ormanları beslediği belirtiliyor.
Bilimsel araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının ihtiyaç duyduğu fosforun önemli bölümünün Sahra'dan gelen tozlarla taşındığını ortaya koyuyor. Bu nedenle atmosferdeki doğal mineral taşınımı, küresel ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.
UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARI
Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozu dönemlerinde hava kalitesi verilerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtti. Hava kalitesi indeksinin yüksek seviyelere ulaşması durumunda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.
Uzmanlar ayrıca çamurlu yağışların araçlar ve açık alanlarda kirlenmeye neden olabileceğini, özellikle hassas grupların meteorolojik uyarıları dikkate almasının önemli olduğunu hatırlatıyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ADİL TEK AÇIKLADI
A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tek, hafta sonu boyunca yağışların etkili olacağını ancak sıcaklıklarda ciddi bir düşüş beklenmediğini söyledi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR AMA HAVA SOĞUMUYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da yağışlı havanın Orta Akdeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle etkili olduğunu belirtti. Dün gece itibarıyla başlayan yağışların Marmara genelinde görüldüğünü ifade eden Tek, bu sistemin kuzeyden gelmediği için sıcaklıkları düşürmediğini vurguladı.
İstanbul'da gece sıcaklıklarının 15-16 derecenin altına inmediğini söyleyen Tek, sabah saatlerinde kent genelinde sıcaklığın 16 ila 20 derece arasında değiştiğini aktardı. Özellikle güney ilçelerde havanın daha sıcak hissedildiğini belirten Tek, gün içerisinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin süreceğini ifade etti.
HAFTA SONUNDA 25 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Adil Tek, yağışlı sistemin bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiğini belirten Tek, sabah saatlerinde hafif yağış ihtimalinin devam ettiğini ancak gün içerisinde sıcaklıkların 24-25 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.
Gece sıcaklıklarının ise 16-17 derece seviyelerinde seyredeceğini dile getiren Tek, vatandaşların rahatlıkla dışarı çıkabileceğini ancak olası yağış geçişlerine karşı yanlarında şemsiye bulundurmalarının faydalı olacağını ifade etti.
YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR SÜRECEK
Önümüzdeki hafta İstanbul'da pazartesi ve salı günleri havanın mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Tek, çarşamba gününden itibaren yeniden yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.
Bu sistemlerin de kuzey kökenli olmadığını belirten Tek, "Çok soğuk hava artık geride kaldı. Bahara girdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini kaydeden Tek, mayıs ayı boyunca İstanbul'da aralıklarla yağış görülebileceğini söyledi.
YURDUN BATISINDA YAĞIŞ ETKİLİ
Yurt genelindeki hava durumuna da değinen Adil Tek, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında yağışların sürdüğünü ifade etti. Özellikle Ankara'dan Sinop ve Anamur hattına kadar uzanan bölgede yağmur geçişlerinin görüldüğünü belirten Tek, Batı Karadeniz ile Ege'nin güney kesimlerinde de yağışların devam edeceğini aktardı.
Yurdun doğu kesimlerinde ise şu an için yağış beklenmediğini söyleyen Tek, yarından itibaren Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde yeniden yağışların görüleceğini belirtti.
"KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARINI ANDIRIYOR"
Yağışların daha çok öğleden sonra etkili olduğunu ifade eden Tek, bu durumun halk arasında "kırkikindi yağışları" olarak bilinen bahar yağmurlarını andırdığını söyledi. Akşam saatlerinde yağışların etkisini kaybettiğini belirten Tek, Türkiye'nin mayıs ayı normallerine geri döndüğünü ifade etti.
Programda İstanbul'daki sisli görüntüler de gündeme geldi. Adil Tek, kentte yoğun bir sis olmadığını, yağış ve nem nedeniyle puslu bir havanın görüldüğünü söyledi.
Görüş mesafesinin yaklaşık 25-30 kilometre olduğunu belirten Tek, mevcut durumun deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkileyecek seviyede olmadığını ifade etti.
35 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Bugün özellikle Marmara Bölgesi, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. MGM'nin yayımladığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 35 ilde gök gürültülü sağanak görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Geçtiğimiz günlerde etkili olan serin hava dalgasının ardından hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlı sistemin aralıklarla etkisini sürdüreceği ifade edildi.
YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DA SÜRECEK
Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava Doğu Karadeniz bölgesine doğru kayacak. Ancak çarşamba gününden itibaren yağışların yeniden Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle bahar aylarında ani hava değişimlerine karşı günlük meteoroloji raporlarının takip edilmesini öneriyor.
HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji verilerine göre 9 Mayıs hava durumu
10 Mayıs Pazar günü hava durumu