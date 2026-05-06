Bilimsel araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının ihtiyaç duyduğu fosforun önemli bölümünün Sahra'dan gelen tozlarla taşındığını ortaya koyuyor. Bu nedenle atmosferdeki doğal mineral taşınımı, küresel ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Çöl tozları yalnızca hava kirliliğine yol açmıyor aynı zamanda doğal ekosistem açısından önemli bir görev üstleniyor. Sahra'dan taşınan mineral bakımından zengin tozların, okyanuslardaki planktonları ve tropikal ormanları beslediği belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca çamurlu yağışların araçlar ve açık alanlarda kirlenmeye neden olabileceğini, özellikle hassas grupların meteorolojik uyarıları dikkate almasının önemli olduğunu hatırlatıyor.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozu dönemlerinde hava kalitesi verilerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtti. Hava kalitesi indeksinin yüksek seviyelere ulaşması durumunda vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ADİL TEK AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tek, hafta sonu boyunca yağışların etkili olacağını ancak sıcaklıklarda ciddi bir düşüş beklenmediğini söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR AMA HAVA SOĞUMUYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da yağışlı havanın Orta Akdeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle etkili olduğunu belirtti. Dün gece itibarıyla başlayan yağışların Marmara genelinde görüldüğünü ifade eden Tek, bu sistemin kuzeyden gelmediği için sıcaklıkları düşürmediğini vurguladı.

İstanbul'da gece sıcaklıklarının 15-16 derecenin altına inmediğini söyleyen Tek, sabah saatlerinde kent genelinde sıcaklığın 16 ila 20 derece arasında değiştiğini aktardı. Özellikle güney ilçelerde havanın daha sıcak hissedildiğini belirten Tek, gün içerisinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin süreceğini ifade etti.

İstanbul’da bahar yağmurları mesaisi: Hafta sonu planı olanlar dikkat!

HAFTA SONUNDA 25 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Adil Tek, yağışlı sistemin bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiğini belirten Tek, sabah saatlerinde hafif yağış ihtimalinin devam ettiğini ancak gün içerisinde sıcaklıkların 24-25 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.

Gece sıcaklıklarının ise 16-17 derece seviyelerinde seyredeceğini dile getiren Tek, vatandaşların rahatlıkla dışarı çıkabileceğini ancak olası yağış geçişlerine karşı yanlarında şemsiye bulundurmalarının faydalı olacağını ifade etti.

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR SÜRECEK

Önümüzdeki hafta İstanbul'da pazartesi ve salı günleri havanın mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Tek, çarşamba gününden itibaren yeniden yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Bu sistemlerin de kuzey kökenli olmadığını belirten Tek, "Çok soğuk hava artık geride kaldı. Bahara girdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini kaydeden Tek, mayıs ayı boyunca İstanbul'da aralıklarla yağış görülebileceğini söyledi.

YURDUN BATISINDA YAĞIŞ ETKİLİ

Yurt genelindeki hava durumuna da değinen Adil Tek, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında yağışların sürdüğünü ifade etti. Özellikle Ankara'dan Sinop ve Anamur hattına kadar uzanan bölgede yağmur geçişlerinin görüldüğünü belirten Tek, Batı Karadeniz ile Ege'nin güney kesimlerinde de yağışların devam edeceğini aktardı.

Yurdun doğu kesimlerinde ise şu an için yağış beklenmediğini söyleyen Tek, yarından itibaren Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde yeniden yağışların görüleceğini belirtti.

"KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARINI ANDIRIYOR"

Yağışların daha çok öğleden sonra etkili olduğunu ifade eden Tek, bu durumun halk arasında "kırkikindi yağışları" olarak bilinen bahar yağmurlarını andırdığını söyledi. Akşam saatlerinde yağışların etkisini kaybettiğini belirten Tek, Türkiye'nin mayıs ayı normallerine geri döndüğünü ifade etti.

Programda İstanbul'daki sisli görüntüler de gündeme geldi. Adil Tek, kentte yoğun bir sis olmadığını, yağış ve nem nedeniyle puslu bir havanın görüldüğünü söyledi.

Görüş mesafesinin yaklaşık 25-30 kilometre olduğunu belirten Tek, mevcut durumun deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkileyecek seviyede olmadığını ifade etti.