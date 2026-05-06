Mayıs ayında etkisini gösteren serin hava dalgası yerini mevsim normallerine bırakırken, yurt genelinde sağanak yağışlar yeniden gündeme geldi. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahmin raporuna göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak görülecek.
35 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Bugün özellikle Marmara Bölgesi, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. MGM'nin yayımladığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 35 ilde gök gürültülü sağanak görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Geçtiğimiz günlerde etkili olan serin hava dalgasının ardından hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlı sistemin aralıklarla etkisini sürdüreceği ifade edildi.
YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DA SÜRECEK
Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava Doğu Karadeniz bölgesine doğru kayacak. Ancak çarşamba gününden itibaren yağışların yeniden Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle bahar aylarında ani hava değişimlerine karşı günlük meteoroloji raporlarının takip edilmesini öneriyor.
HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI
