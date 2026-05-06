Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağış ve dolu olayları sona ererken, bölgede sıcak hava etkili olacak.

Yarın itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu batı ve iç kesimlerde sağanak yağışların etkisini artırması, pazar günü Ege Bölgesi dışında yağışların sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece yükselirken, Marmara Bölgesi'nde 30 dereceye, Şanlıurfa'da 32 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mayıs ayında etkisini gösteren serin hava dalgası yerini mevsim normallerine bırakırken, yurt genelinde sağanak yağışlar yeniden gündeme geldi. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahmin raporuna göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak görülecek.

35 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bugün özellikle Marmara Bölgesi, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. MGM'nin yayımladığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil toplam 35 ilde gök gürültülü sağanak görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Geçtiğimiz günlerde etkili olan serin hava dalgasının ardından hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlı sistemin aralıklarla etkisini sürdüreceği ifade edildi.

YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DA SÜRECEK

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre yeni haftanın ilk günlerinde yağışlı hava Doğu Karadeniz bölgesine doğru kayacak. Ancak çarşamba gününden itibaren yağışların yeniden Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle bahar aylarında ani hava değişimlerine karşı günlük meteoroloji raporlarının takip edilmesini öneriyor.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji verilerine göre 9 Mayıs hava durumu

Kırklareli: 13 / 23 derece

İstanbul: 16 / 23 derece

Denizli: 14 / 27 derece

İzmir: 16 / 27 derece

Adana: 14 / 29 derece

Ankara: 12 / 23 derece

Samsun: 12 / 21 derece

Erzurum: 0 / 18 derece

Malatya: 8 / 23 derece

Kars: 0 / 17 derece

Diyarbakır: 9 / 25 derece

Gaziantep: 12 / 25 derece

10 Mayıs Pazar günü hava durumu

İstanbul: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 16 / 23 derece

Ankara: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 12 / 23 derece

İzmir: Yerel sağanak yağışlı, 16 / 27 derece

Kırklareli: Çok bulutlu, 17 / 27 derece

Denizli: Parçalı bulutlu, 14 / 27 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 14 / 29 derece

Samsun: Aralıklı yağışlı, 12 / 21 derece

Erzurum: Parçalı bulutlu, 0 / 18 derece

Malatya: Parçalı bulutlu, 8 / 23 derece

Kars: Yerel sağanak yağışlı, 0 / 17 derece

Diyarbakır: Az bulutlu, 9 / 25 derece

Gaziantep: Parçalı bulutlu, 12 / 25 derece