CANLI YAYIN
Geri

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak

Türkiye, mayıs ayının ilk haftasında etkili olan soğuk havayı geride bırakırken bahar sıcaklıkları yeniden yükselişe geçti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları bugün yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonuna doğru ise batı bölgelerinden başlayarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye genelinde soğuk hava dalgası sona ererken, İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye, Ankara'da 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
  • Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece artacak.
  • Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde bugün sağanak yağış görülecek.
  • Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken, rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

Dondurucu soğukların ardından Türkiye genelinde hava yeniden ısınıyor. İstanbul'da sıcaklıkların hafta içinde 25 dereceye, Ankara'da ise 23 dereceye kadar çıkması beklenirken, uzmanlar hafta sonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle büyükşehirlerde cumartesi günü etkili yağış görülecek.

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-2

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, mayıs ayının başında etkisini gösteren soğuk hava dalgası Türkiye'yi terk etmeye başladı. Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, birçok bölgede bahar havası etkisini hissettirecek.

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-3

Özellikle İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli şekilde yükselmesi öngörülüyor. İstanbul'da termometrelerin 25 dereceye, Ankara'da ise 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-4

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, doğu bölgelerinde yer yer sağanak yağış görülecek.

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-5

Meteorolojiye göre bugün;

  • Akdeniz'in Toroslar kesimi
  • Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri
  • Doğu Anadolu'nun büyük bölümü
  • Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde

sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-6

HAFTA SONU KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji uzmanları hafta sonu için özellikle batı illerini uyardı. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kısa süreli fırtına ve su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor.

MGM’nin 5 günlük hava tahminine göre sıcaklıklar artarken hafta sonu yağış geliyor.

İL İL BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor:

  • Ankara: 18 derece
  • İstanbul: 22 derece
  • İzmir: 27 derece
  • Adana: 24 derece
  • Antalya: 24 derece
  • Samsun: 18 derece
  • Trabzon: 16 derece
  • Erzurum: 12 derece
  • Diyarbakır: 20 derece

Soğuklar bitti derken ters köşe: Sıcaklıklar 4 derece artacak ardından kuvvetli sağanak-7

RÜZGAR HAFİF ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle hafta sonu beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

(MGM, Takvim foto arşiv)

Yaz kapıda derken korkutan rapor: Sıcak hava dalgaları tam 50 gün sürecek!
SONRAKİ HABER

Sıcaklıklar artıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler