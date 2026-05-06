Dondurucu soğukların ardından Türkiye genelinde hava yeniden ısınıyor. İstanbul'da sıcaklıkların hafta içinde 25 dereceye, Ankara'da ise 23 dereceye kadar çıkması beklenirken, uzmanlar hafta sonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Özellikle büyükşehirlerde cumartesi günü etkili yağış görülecek.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, mayıs ayının başında etkisini gösteren soğuk hava dalgası Türkiye'yi terk etmeye başladı. Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, birçok bölgede bahar havası etkisini hissettirecek.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların hafta boyunca kademeli şekilde yükselmesi öngörülüyor. İstanbul'da termometrelerin 25 dereceye, Ankara'da ise 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, doğu bölgelerinde yer yer sağanak yağış görülecek.

Meteorolojiye göre bugün;

Akdeniz'in Toroslar kesimi

Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri

Doğu Anadolu'nun büyük bölümü

Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde

sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

HAFTA SONU KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji uzmanları hafta sonu için özellikle batı illerini uyardı. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kısa süreli fırtına ve su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor.

MGM’nin 5 günlük hava tahminine göre sıcaklıklar artarken hafta sonu yağış geliyor.

İL İL BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor:

Ankara: 18 derece

İstanbul: 22 derece

İzmir: 27 derece

Adana: 24 derece

Antalya: 24 derece

Samsun: 18 derece

Trabzon: 16 derece

Erzurum: 12 derece

Diyarbakır: 20 derece

RÜZGAR HAFİF ESECEK

Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle hafta sonu beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

