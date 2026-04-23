Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illeri için sarı kodlu uyarı yaptı.

Nisan ayı sonunda Türkiye'de soğuk hava dalgası etkili oluyor, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ardahan'ın 2000 metre üzerindeki rakımlarında kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı bir süre daha devam edecek

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Nisan itibarıyla yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının istatistiksel olarak geçmiş yıllarda da görüldüğünü belirtti. Güncel tabloda özellikle Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ardahan'ın 2000 metre üzerindeki rakımlarında kar yağışının devam ettiğini vurgulayan Tek şu sözleri kaydetti:

Önceki yıllara istatistik olarak geçmişe baktığımızda evet görülebilen yağışlar ama iklim değişikliği kaynaklı ısınmamızdan dolayı artık bize bunlar tabii ki normal gelmiyor. Gümüşhane, Erzurum, Bayburt buralarda şu saatler itibarıyla gene rakımın 2000'in üzerinde olduğu yerlerde kar yağışı etkisini gösteriyor ki gün içerisinde ve gece saatlerinde yine Erzurum'da o yüksek kesimlerde, Kars, Ardahan'da bugün gün içerisinde bu yağışlar devam edecek.

Yağışlı sistemin Antalya'dan Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir hatta yayıldığını ifade eden uzman isim, Doğu Anadolu'daki yağışların bir süre daha kar şeklinde kalacağını aktardı.