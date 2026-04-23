Nisan ayının sonuna yaklaşırken Türkiye bahar içinde kışı yaşatan meteorolojik tabloyla karşı karşıya. 24 Nisan itibarıyla tüm yurtta hissedilen soğuk hava dalgası yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışını beraberinde getirdi.
Kar yağışı bir süre daha devam edecek
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Nisan itibarıyla yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının istatistiksel olarak geçmiş yıllarda da görüldüğünü belirtti. Güncel tabloda özellikle Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ardahan'ın 2000 metre üzerindeki rakımlarında kar yağışının devam ettiğini vurgulayan Tek şu sözleri kaydetti:
Önceki yıllara istatistik olarak geçmişe baktığımızda evet görülebilen yağışlar ama iklim değişikliği kaynaklı ısınmamızdan dolayı artık bize bunlar tabii ki normal gelmiyor. Gümüşhane, Erzurum, Bayburt buralarda şu saatler itibarıyla gene rakımın 2000'in üzerinde olduğu yerlerde kar yağışı etkisini gösteriyor ki gün içerisinde ve gece saatlerinde yine Erzurum'da o yüksek kesimlerde, Kars, Ardahan'da bugün gün içerisinde bu yağışlar devam edecek.
Yağışlı sistemin Antalya'dan Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir hatta yayıldığını ifade eden uzman isim, Doğu Anadolu'daki yağışların bir süre daha kar şeklinde kalacağını aktardı.
Hafta sonu (25-26 Nisan) hava nasıl olacak?
Hafta sonu itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisini yitireceğini ve sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini belirten Adil Tek, buna rağmen değerlerin çok yüksek seviyelere ulaşmayacağını söyledi. İstanbul'da sıcaklıkların 20-21 dereceler civarında seyredeceğini, güneye bakan ilçelerde ise bu değerin 25 dereceye kadar hissedilebileceğini kaydeden Tek şu ifadeleri paylaştı:
Sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlayacak ama sıcaklıklar öyle çok yüksek değerlere çıkmayacak. Yani biraz daha yine o serinliği özellikle iç ve doğu kesimlerdekiler biraz daha fazla hissetmeyi sürdürecekler.
Ankara'da pazar günü hafif yağmur beklendiğini, İzmir'de ise güneşli bir havayla birlikte sıcaklığın 24 dereceye kadar çıkacağını öngören uzman isim, önümüzdeki hafta başından itibaren iç ve güney kesimlerde öğleden sonra yağışlarının devam edebileceği konusunda uyardı.
Genel meteorolojik görünüm nasıl?
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere geniş bir kesimde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Kar ve karla karışık yağmur etkili olacak
Bahar yağmurları iç ve doğu kesimlerde etkisini sürdürürken yüksek rakımlı bölgelerde kıştan kalma bir hava yaşanacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek mevkilerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.
Bölgesel kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların bazı illerde hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması öneriliyor.
Sıcaklık nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarında dengesiz bir seyir izlenecek. Kuzeybatı kesimlerde (Marmara ve çevresi) sıcaklıkların 4 ila 7 derece artması beklenirken; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derecelik belirgin bir düşüş görülecek. Diğer bölgelerde önemli bir değişim öngörülmüyor.
Fırtına ve rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle güney yönlerden Ege kıyılarında ise kuzeyden esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde rüzgarın şiddetini artırarak güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtınalar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çığ tehlikesine dikkat
Mevsimsel ısınma ve eğimli araziler nedeniyle riskli bir dönemden geçiliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ düşmesi ve hızlı kar erimelerine karşı yetkililer tarafından kritik uyarılar yapıldı.
Marmara ve Ege'de hava nasıl olacak?
Marmara: Az bulutlu ve sakin bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. İstanbul 16°C, Edirne ise 21°C civarında.
Ege: İç kesimlerde (Denizli ve Afyonkarahisar) sağanak yağış görülürken, kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir'in 23°C'ye kadar çıkması bekleniyor.
İç, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava nasıl?
İç Anadolu: Konya ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, Ankara 14°C ile serin bir gün geçirecek.
Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars'ta yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtınaya karşı dikkat!
Güneydoğu: Genel olarak parçalı bulutlu, sadece Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.
Sarı kodlu uyarı var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Bu uyarı, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini gösteriyor.