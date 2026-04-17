Türkiye genelinde bahar havası yerini sert bir "yağışlı hava dalgasına" bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre özellikle İç Ege ve Batı Karadeniz sakinleri güne soğuk bir havayla başlayacak. Sıcaklıklar bu bölgelerde 8 ila 10 derece birden düşüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise hissedilir bir serinleme kapıda.
19 İLDE KRİTİK SAATLER: TURUNCU VE SARI ALARM VERİLDİ
Meteoroloji'den alınan son verilere göre sarı kod verilen iller arasında Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye yer alıyor. Turuncu kod verilen iller ise Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak olarak kaydedildi.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Marmara: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bizi karşılasa da Edirne, Balıkesir ve Bursa hattında sağanak yağışlar geçiş yapacak.
Ege: Muğla çevresinde yaşayanlar dikkat! Burada yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu: Ankara ve çevresi sabah saatlerinden itibaren sağanağa teslim olacak.
Güneydoğu & Doğu Anadolu: Bölgede hem "çok kuvvetli" yağış uyarısı var hem de toz taşınımı! Görüş mesafesi düşebilir, çamur şeklinde yağış görülebilir.
Karadeniz: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına (40-70 km/saat) beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BUGÜN HAVA NASIL?
Hafta ortasında büyükşehirlerde durum değişken bir tablo ortaya koyuyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İstanbul ve İzmir için geçtiği son veriler:
|Şehir
|Derece
|Hava Durumu
|İSTANBUL
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|ANKARA
|16°C
|Kritik Uyarı! Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
|İZMİR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
İl il hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi
Çanakkale: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Edirne: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
İstanbul: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Sakarya: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar: 13°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli: 15°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu.
Muğla: 16°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli).
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 19°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah doğusu kuvvetli).
Burdur: 18°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 22°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle ve akşam kuvvetli).
Adana: 20°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah ve öğle kuvvetli).
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 16°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde kuvvetli).
Eskişehir: 9°C - Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Kayseri: 20°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Konya: 19°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz Bölgesi
Bolu: 10°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Düzce: 13°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Kastamonu: 14°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Zonguldak: 12°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Amasya: 22°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde kuvvetli).
Rize: 17°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Samsun: 15°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Öğle saatlerinde kuvvetli).
Trabzon: 14°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 13°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Kars: 11°C - Sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
Malatya: 18°C - Aralıklı sağanak yağışlı.
Van: 14°C - Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 15°C - Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı.
Gaziantep: 18°C - Kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı.
Siirt: 18°C - Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 18°C - Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı.
KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Şanlıurfa, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı vurgulandı. Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de etkili olacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabilir; nefes darlığı çekenlerin dikkat etmesi önem arz ediyor.
Editörün Notu: Bugün dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almayı, fırtına beklenen bölgelerde ise araçlarınızı ağaç altlarına park etmemeyi unutmayın